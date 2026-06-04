Nguyễn Minh Thiên lên đường thi Mister Eco International ở Philippines

Mới đây, Nguyễn Minh Thiên có mặt tại sân bay để lên đường tham dự Mister Eco International (Nam vương Sinh thái Quốc tế) 2026 tại Philippines - một trong những đấu trường sắc đẹp nam quốc tế tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trước đó, đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam công bố Nguyễn Minh Thiên là đại diện quốc gia tham gia mùa giải năm nay. Nam người mẫu có tên thật là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1996, quê Hải Phòng, cao 1,8m.

Anh được biết đến sau khi giành danh hiệu Quán quân Người mẫu Quốc tế 2025 và thời gian qua tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng tới bảo vệ môi trường.

Minh Thiên đầu tư trang phục dân tộc kỹ càng khi tham gia các đấu trường nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Minh Thiên mang đến cuộc thi bộ trang phục dân tộc mang tên "Thần Long Bách Linh". Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thiêng trong văn hóa Việt Nam, kết hợp các biểu tượng gắn với biển cả và hệ sinh thái đại dương.

Trang phục sử dụng sắc xanh làm màu chủ đạo, tượng trưng cho đại dương - nguồn sống quan trọng của hành tinh. Phần mũ và cầu vai được đính kết các chi tiết ánh kim, mô phỏng vẻ đẹp của thế giới dưới biển. Trong khi đó, tà áo rộng phía sau được trang trí bằng các họa tiết chim lạc và hoa văn trống đồng, tạo điểm nhấn đậm bản sắc văn hóa Việt.

Anh cho biết, bản thân muốn thông qua thiết kế này truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển. "Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn cần được con người bảo vệ. Tôi mong mọi người cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, giữ gìn hệ sinh thái biển và hành động vì một tương lai bền vững", anh chia sẻ.

Mister Eco International 2026 có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.