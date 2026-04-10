Nguyễn Kiều Oanh "mất tích" 2 năm, trở lại gây sốt với hit trăm triệu view

Nguyễn Kiều Oanh từng là Á quân Ngôi sao phương Nam 2015, Á quân Be a star 2017, được khán giả biết đến qua các chương trình Người hát tình ca 2016, Giọng hát Việt 2018... Nhiều năm qua, cô vẫn duy trì sức hút ổn định tại các phòng trà.

Đặc biệt, giữa năm 2025, nữ ca sĩ ra mắt EP (đĩa mở rộng) Tự em. Với sự đầu tư chỉn chu từ hình ảnh đến âm thanh, các ca khúc trong dự án này bất ngờ gây sốt trên các nền tảng số. Ca khúc Tự thành người đáng thương cán mốc 100 triệu lượt xem, Có còn yêu em đạt 110 triệu lượt xem trên TikTok...

Nguyễn Kiều Oanh gặt hái "trái ngọt" sau nhiều năm miệt mài với âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết, trước đó, Kiều Oanh từng có 2 năm gần như biến mất vì chuyện gia đình. Tuy nhiên, thời gian này, cô vẫn trau dồi thêm kỹ năng biểu diễn, học về nhạc cụ... "Lần trở lại này, tôi muốn tìm lại chính mình và đi đường dài với âm nhạc", Kiều Oanh chia sẻ.

Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt dự án mới mang tên Lạc gồm 5 ca khúc, như một cuốn nhật ký bằng âm thanh, dẫn dắt khán giả đi qua từng cung bậc của một cuộc tình tan vỡ, từ sự tiếc nuối, xót xa cho đến khoảnh khắc quyết liệt buông tay để tìm thấy sự tự do trong tâm hồn.

Điểm nhấn của dự án lần này chính là sự cộng hưởng giữa kỹ thuật thanh nhạc và trải nghiệm sống của một người phụ nữ trưởng thành. Nguyễn Kiều Oanh cho biết, cái cô tìm được chính là sự điềm tĩnh của một người đi qua giông bão, nhìn thấu những tổn thương và chọn cách bao dung với chính quá khứ của mình.

"Với tôi, đây là một cột mốc cá nhân đầy cảm xúc. Ai trong chúng ta cũng từng có giai đoạn mất phương hướng trong tình yêu, công việc hay chính suy nghĩ của mình. Tôi muốn kể lại hành trình đi qua những khoảng chông chênh đó. Đó là những cảm xúc thật nhất, đôi khi không hoàn hảo, nhưng lại là chất liệu giúp mình trưởng thành hơn", ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ cho biết khó khăn lớn nhất là đối diện với cảm xúc của chính mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kiều Oanh thừa nhận khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở quá trình sản xuất, mà còn là việc đối diện với cảm xúc của chính mình. Có những bài hát buộc cô phải sống lại những ký ức không dễ dàng.

"Tôi không cho phép mình diễn mà phải thật sự chạm vào nỗi đau đó để tiếng hát được chân thật nhất. Áp lực cân bằng giữa mong muốn cá nhân và việc làm sao để chạm được đến cảm xúc của khán giả là rất lớn, nhưng chính điều đó đã giúp các ca khúc trở nên trọn vẹn và đúng với con người tôi nhất ở thời điểm hiện tại", cô nói.

Hoàng Thư