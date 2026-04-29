Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, chung kết Mrs Earth Vietnam - Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Với chiều cao 1,7m, khả năng ngoại ngữ (thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung) cùng phong thái tự tin, tư duy sắc bén trong phần thi ứng xử, Nguyễn Khuê Thu đã giành được vương miện Hoa hậu.

Tân Hoa hậu Nguyễn Khuê Thu (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đêm chung kết, cô nhận được câu hỏi từ Ban giám khảo: “Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?”.

Nguyễn Khuê Thu đã trả lời câu hỏi bằng song ngữ Việt - Anh: “Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần 3 giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.

Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Và trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc - biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

Tôi tin rằng, khi một người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững”.

Nói thêm về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết, cô muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu thi hoa hậu là hành trình đẹp mà cô đã không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện tại, cô là phiên dịch viên tiếng Trung, doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 1 cho Trịnh Thị Thu Bình, người sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại Sri Lanka). Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Á hậu 3 là Nguyễn Phương Thu, Á hậu 4 là Kim Thị Phương Anh.