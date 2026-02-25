Nguyễn Hùng kể chuyện trượt vai nam chính sau thành công của "Mưa đỏ"

Ngày 25/2, đoàn phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi tổ chức buổi công chiếu tại TPHCM. Đây là dự án phim do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, quy tụ dàn diễn viên trẻ như Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng… cùng sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, Chi Phạm, Phương Nam...

Sự kiện thu hút sự chú ý khi có màn xuất hiện của Nguyễn Hùng - diễn viên, ca sĩ đang được quan tâm sau thành công của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ. Tại buổi ra mắt, anh trình diễn live ca khúc Ở trong khu rừng, nhạc phim của tác phẩm mới.

Nguyễn Hùng góp mặt trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai một đạo diễn trẻ nhiều hoài bão nhưng luôn phải đối mặt với sự mông lung và những chông gai trên con đường nghệ thuật. Nhân vật của anh đóng vai trò bổ trợ, tạo chiều sâu cho tuyến chính.

Chia sẻ tại sự kiện, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ anh từng đến casting (thử vai) cho vai nam chính nhưng không được chọn, thay vào đó cơ hội thuộc về Doãn Hoàng.

Ngược lại, Doãn Hoàng ban đầu lại thử vai của Nguyễn Hùng trước khi “bén duyên” với vai chính. Cả hai xem đây là một cái duyên đặc biệt với dự án.

Võ Phan Kim Khánh và Doãn Hoàng đảm nhận vai chính của phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nói về đam mê, Nguyễn Hùng cho rằng diễn xuất và âm nhạc có điểm chung lớn nhất là khả năng chạm đến cảm xúc người thưởng thức. Anh thừa nhận chưa từng vạch ra con đường điện ảnh cụ thể cho bản thân, nhưng khi thấy cơ hội phù hợp, anh sẽ chủ động nắm bắt.

Với dự án này, ngay khi biết thông tin tuyển chọn, anh đã tìm cách liên hệ trực tiếp với đạo diễn để xin casting.

Đạo diễn Chung Chí Công cho biết ở thời điểm đó lịch thử vai gần như kín. Tuy nhiên, một diễn viên bận việc đột xuất đã tạo ra suất trống và ngay khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Hùng, anh lập tức sắp xếp cho nam diễn viên thử vai.

"Lần đầu gặp, tôi thấy Nguyễn Hùng có gương mặt rất điện ảnh, một màu sắc mà tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam đang thiếu. Tôi từng nghĩ nếu có dự án phù hợp sẽ mời bạn ấy casting. Nhưng tôi không ngờ bạn lại chủ động và quyết liệt đến vậy", nam đạo diễn chia sẻ.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công sau 7 năm kể từ tác phẩm Trời sáng rồi, ta ngủ thôi (2019). Anh thẳng thắn nhìn nhận thất bại của bộ phim trước đó, khiến hai vợ chồng phải “cày” một thời gian để trả nợ.

Khi bắt tay vào dự án mới, anh nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ bà xã. Cả hai chủ động chuẩn bị tài chính và tâm lý, để nếu phim không gặp may mắn cũng không rơi vào cảnh chới với như trước. Tựa đề phim, theo anh, cũng là lời cảm ơn gửi đến người vợ đã luôn đồng hành.

Các diễn viên trong buổi giao lưu với truyền thông (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tác phẩm xoay quanh nhân vật Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) - cô gái đam mê diễn xuất nhưng nhiều năm vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Bạn trai cô, Hiếu (Doãn Hoàng), nuôi ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh song phải làm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống. Những người bạn xung quanh họ cũng theo đuổi nghệ thuật và cùng đối diện với không ít thử thách.

Thông qua câu chuyện của những người trẻ, bộ phim gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ theo đuổi ước mơ, đồng thời là lời tri ân dành cho những ai luôn lặng lẽ ở phía sau, tiếp thêm động lực để ta không bỏ cuộc.