Người “tái sinh” huyền thoại nhạc pop Michael Jackson trên màn ảnh là ai?

Michael tái hiện hành trình từ tuổi thơ nhiều áp lực của danh ca trong gia đình The Jackson 5 đến khi trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Phim đặc biệt nhấn mạnh giai đoạn trưởng thành dưới sự kiểm soát nghiêm khắc của cha ruột Joseph Jackson khi tài năng được rèn giũa bằng kỷ luật hà khắc nhưng cũng để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc.

Từ nền tảng này, bộ phim lý giải nhiều khía cạnh phức tạp trong con người Michael Jackson: Nỗi cô đơn, khát khao được yêu thương, ám ảnh về ngoại hình hay việc tìm đến thế giới cổ tích và động vật như một “nơi trú ẩn” tinh thần.

Bên cạnh đó, tác phẩm tái hiện các đỉnh cao sự nghiệp với những ca khúc kinh điển như Billie Jean, Beat It và đặc biệt là album Thriller - cột mốc đưa ông lên đỉnh cao danh vọng.

Dù lựa chọn cách tiếp cận tương đối an toàn, không đi sâu vào các bê bối đời tư, bộ phim vẫn tạo hiệu ứng mạnh nhờ yếu tố cảm xúc và âm nhạc.

Sau khi công chiếu, Michael nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu khi cán mốc hơn 217 triệu USD doanh thu, đồng thời kéo theo “cơn sốt hoài niệm” khiến hàng loạt ca khúc của Michael Jackson quay trở lại bảng xếp hạng toàn cầu.

Tuy nhiên, yếu tố khiến khán giả bàn luận nhiều nhất chính là màn thể hiện của Jaafar Jackson. Sinh năm 1996, anh là con trai của Jermaine Jackson - anh trai của Michael Jackson. Việc hóa thân vào chính người chú nổi tiếng toàn cầu không phải là lợi thế tuyệt đối, mà ngược lại, đặt lên vai Jaafar áp lực rất lớn.

“Tôi biết mình phải làm gia đình tự hào và phải làm việc với kỷ luật như cách Michael từng làm”, Jaafar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Để chuẩn bị cho vai diễn, anh đã dành nhiều năm luyện tập giọng hát, vũ đạo và nghiên cứu phong cách biểu diễn của chú mình.

Theo Deadline, Jaafar Jackson sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi bắt đầu học hát và nhảy từ năm 12 tuổi. Anh không chỉ luyện tập các kỹ năng biểu diễn mà còn thường xuyên thể hiện lại (cover) những ca khúc của các huyền thoại như Sam Cooke hay Marvin Gaye, đồng thời tự sáng tác nhạc riêng.

Năm 2019, Jaafar phát hành đĩa đơn đầu tay Got Me Singing, kèm video âm nhạc nhằm giới thiệu phong cách cá nhân. Trước khi gây chú ý với điện ảnh, anh cũng từng góp mặt trong một số dự án giải trí mang tính gia đình như chương trình The Jacksons: Next Generation (2015) hay video ca nhạc Love One Another của Tito Jackson vào năm 2021.

Dù vậy, phải đến khi tham gia bộ phim Michael, sự nghiệp của Jaafar Jackson mới thực sự bước sang một trang mới. Đạo diễn Antoine Fuqua không giấu được sự ấn tượng khi nói về nam diễn viên trẻ. Ông cho rằng Jaafar sở hữu “sự kết nối gần như mang tính bản năng” với Michael Jackson, từ phong thái biểu diễn cho đến khả năng truyền tải cảm xúc trước ống kính.

Không chỉ có tài năng, Jaafar còn gây ấn tượng bởi sự nghiêm túc. Ít ai biết, anh phải trải qua gần 2 năm thử vai, cạnh tranh với hàng trăm ứng viên trên toàn cầu. Thậm chí, nam diễn viên giữ kín quá trình này với gia đình suốt một năm để tự chứng minh năng lực.

Đáng chú ý, để đảm nhận vai diễn tái hiện một trong những biểu tượng âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, Jaafar đã nhận được sự đồng thuận từ Katherine Jackson - mẹ của Michael Jackson và cũng là bà nội của anh. Bà đánh giá cháu trai chính là “hiện thân” của con trai mình, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi Jaafar có thể tiếp nối di sản nghệ thuật của gia đình Jackson.

Không chỉ Katherine Jackson, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng lên tiếng ủng hộ. Marlon Jackson - chú của Jaafar - thẳng thắn nhận xét rằng anh là người hiếm hoi có thể đảm đương vai diễn này. Thậm chí, ông cho biết trong quá trình xem phim, có những khoảnh khắc ông “quên mất đó là Jaafar”, bởi cảm giác như đang chứng kiến Michael Jackson thật sự biểu diễn trên sân khấu.

Một trong những điểm đặc biệt trong quá trình chuẩn bị vai diễn là việc Jaafar dành thời gian sống tại khu bất động sản Hayvenhurst - nơi gắn liền với tuổi thơ của Michael. Anh thậm chí ngủ ở nhiều căn phòng khác nhau để “cảm nhận năng lượng”, giúp việc nhập vai trở nên tự nhiên hơn.

Sau khi phim ra mắt, Jaafar Jackson từ một cái tên ít được biết đến đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Khán giả không chỉ khen ngợi khả năng bắt chước thần thái, mà còn đánh giá cao cách anh truyền tải chiều sâu cảm xúc - yếu tố quan trọng giúp vai diễn vượt qua mức độ “bắt chước” thông thường.

Sự thành công của Jaafar Jackson cho thấy, việc hóa thân vào huyền thoại không chỉ đòi hỏi ngoại hình hay kỹ thuật, mà còn cần sự thấu hiểu nội tâm nhân vật. Chính điều này giúp anh mang đến cảm giác chân thực, khiến khán giả tin vào sự “tái sinh” của Michael Jackson trên màn ảnh.

Ở góc độ rộng hơn, Michael không chỉ là một bộ phim tiểu sử mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ký ức văn hóa. Thành công của tác phẩm cho thấy khán giả vẫn luôn sẵn sàng quay lại với những biểu tượng đã định hình tuổi thơ và cảm xúc của họ.

Với Jaafar Jackson, vai diễn này không chỉ là bước ngoặt sự nghiệp, mà còn là cột mốc khẳng định bản thân vượt ra khỏi cái bóng gia đình. Từ một “người kế thừa”, anh đã trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ mới, một người có thể kể lại câu chuyện của huyền thoại theo cách riêng.