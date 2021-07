"Người sắt" Robert Downey Jr. đóng phim do Kim Lý sản xuất

Mới đây, thông tin Kim Lý là một trong những nhà sản xuất của dự án phim truyền hình dài tập The Sympathizer (tạm dịch: Cảm tình viên), dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn gốc Việt - Nguyễn Thanh Việt, với sự góp mặt của siêu sao Hollywood Robert Downey Jr. nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Tác phẩm gốc này thắng giải Pulitzer cho hạng mục "Tiểu thuyết Hư cấu", được báo giới quốc tế ca ngợi là một tác phẩm kinh điển mới của tiểu thuyết chiến tranh, được so sánh với các tác phẩm của các tác giả đình đám Kafka, Orwell, và le Carré.

Tiết lộ lý do chọn dự án này để sản xuất, Kim Lý cho biết: "Sau hơn 7 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã hiểu thêm rất nhiều điều về quê cha và mong muốn giới thiệu văn hóa đầy màu sắc và lịch sử vẻ vang của đất nước mình, từ góc nhìn của người Việt, đến thế giới".

Kim Lý chia sẻ, anh rất vui khi quen biết và trở thành bạn với nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Theo Kim Lý, Thanh Việt là một nhà văn xuất chúng.

"Tôi quyết định mua tác quyền sản xuất tác phẩm với sự pha trộn văn hóa Việt - Mỹ đầy thú vị này, để chuyển thể thành một series truyền hình, với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp đa sắc màu của Việt Nam đến thế giới".

Chia sẻ thêm về dự án này, Kim Lý cho biết: "Được làm việc cùng với những người hàng đầu trong ngành như đạo diễn Park Chan Wook, người thầy của tôi - Niv Fichman, các công ty sản xuất hàng đầu như A24, Team Downey và HBO, sẽ là một trải nghiệm giúp tôi được học hỏi nhiều điều tuyệt vời.

Ngoài ra, sự tham gia của Robert Downey Jr. với tư cách một thành viên quan trọng của dàn diễn viên cũng là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tất cả chúng tôi".

Chia sẻ về việc tham gia dự án, "Người Sắt" cho biết: "Việc chuyển thể tác phẩm bậc thầy và quan trọng của Nguyễn Thanh Việt đòi hỏi một ê-kip có tầm nhìn. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Park Chan Wook, tôi kỳ vọng đây sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo dành cho tôi, Susan và các cộng sự của công ty Team Downey.

Đây đồng thời là một dự án gây kích thích cho bản thân tôi khi đóng một loạt vai phụ đầy phức tạp này. Đó chính xác là những thử thách mà tôi hằng khao khát và tôi tin rằng chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khán giả của mình".

Đoàn làm phim đang casting vai nam chính cũng như các vai phụ (chủ yếu là diễn viên người Việt) trên khắp thế giới.

Thông tin về nhà văn Nguyễn Thanh Việt:

Nguyễn Thanh Việt là nhà văn người Mỹ gốc Việt. Ông sinh năm 1971 tại Buôn Mê Thuột, định cư cùng gia đình ở Mỹ năm 1975.

Hiện ông là Phó Giáo sư tại Đại học South California. Tiểu thuyết đầu tay của ông, "The Sympathizer", đã được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải Pulitzer cho Tiểu thuyết hư cấu năm 2016.

"The Sympathizer" cũng giành nhiều giải thưởng khác như Giải "Tiểu thuyết đầu tay" của Center for Fiction; Huy chương Carnegie cho "Tiểu thuyết xuất sắc" của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ.

Tác phẩm này cũng lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng của nhiều giải thưởng văn học khác, cũng như được giới thiệu trong mục "Sách của năm", của hơn 30 đơn vị xuất bản uy tín, trong đó có The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, Slate.com, Amazon.com và The Washington Post.