Người đẹp Thái Lan nhảy hip hop gây sốt toàn cầu, nhận quảng cáo dồn dập

Darathorn Yoothong (18 tuổi), thường gọi là Dada, thí sinh Miss Grand Thailand (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) 2026, đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, dù không giành được vương miện.

Cô được cho là hoàn toàn phá vỡ những "nguyên tắc bất thành văn" trong các cuộc thi từ trước tới nay. Đó là lý do dù cô không giành được thứ hạng cao trong cuộc thi (chỉ dừng lại ở top 20), vẫn có được sức lan tỏa toàn cầu.

Trong phần thi áo tắm của Miss Grand Thailand, Dada đã chọn thể hiện cá tính bằng vũ đạo hip hop, thay vì những động tác trình diễn khoe hình thể theo hướng nữ tính, "an toàn" thường thấy.

Thí sinh 18 tuổi nổi tiếng toàn cầu nhờ màn trình diễn áo tắm độc lạ (Video: MGT).

Màn trình diễn với các động tác dứt khoát, linh hoạt cùng phong thái tự tin giúp cô tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với phần đông thí sinh. Sự thể hiện táo bạo của Dada ban đầu tạo ra hiệu ứng trái chiều, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi khi các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, lan truyền từ Thái Lan ra các nền tảng quốc tế, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Đến hiện tại, màn trình diễn áo tắm của Dada đã có rất nhiều phiên bản "chế" theo nhiều phong cách khác nhau và tiếp tục nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng trên toàn cầu.

Đáng chú ý, Nick Kosir, một nhân vật có ảnh hưởng trên TikTok, đã đăng lại video của Dada, gọi đây là “màn nhảy ấn tượng nhất năm 2026”. Anh còn đề xuất trò chơi Fortnite (một tựa game sinh tồn nổi tiếng) đưa hình ảnh của cô vào trò chơi và ngỏ ý mời cô biểu diễn tại Quảng trường Thời đại (Mỹ).

Hiệu ứng truyền thông nhanh chóng chuyển hóa thành cơ hội thực tế. Theo truyền thông Thái Lan, Dada nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, quảng bá thương hiệu và đảm nhận vai trò người giới thiệu sản phẩm.

Thí sinh hoa hậu Thái Lan nhảy hip hop quảng cáo sản phẩm gây sốt (Video: Instagram Dadakerema).

Rất nhiều thương hiệu lớn như hãng mỹ phẩm Cathy, chuỗi trung tâm bảo dưỡng ô tô BQuick, nước ngọt Sprite... đã tìm đến Dada để sản xuất nội dung quảng bá sản phẩm.

Cô cũng được mời dẫn dắt một buổi tập aerobic tại công viên Lumpini (Bangkok), một hoạt động cộng đồng cho thấy mức độ nhận diện của cô đã vượt khỏi phạm vi cuộc thi.

Không những thế, Dada còn bắt đầu tiếp cận các kênh truyền thông chính thống quốc tế. Ngày 7/4, Paige Hubbard, người dẫn chương trình của kênh Click2Houston (kênh liên kết với đài NBC của Mỹ), trực tiếp để lại lời mời phỏng vấn trên trang cá nhân của cô.

Trong lời nhắn mời Dada tham gia phỏng vấn, Hubbard viết: “Chào Dada. Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi rất thích nguồn năng lượng của bạn. Mọi người cần thấy nhiều hơn những phụ nữ dám là chính mình. Tôi là phóng viên và nhà sản xuất của kênh NBC tại Houston, Mỹ. Tôi rất muốn phỏng vấn bạn và chia sẻ câu chuyện của bạn tới khán giả của chúng tôi”.

Dada đã nhận lời mời phỏng vấn và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhiều người bày tỏ mong muốn thấy cô xuất hiện trên truyền hình quốc tế. Động thái này cho thấy sức hút của Dada đã vượt ra khỏi biên giới Thái Lan, bước đầu được các cơ quan truyền thông chuyên nghiệp ghi nhận.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Dada không nằm ở một màn trình diễn gây sốt, mà ở lựa chọn nhất quán về cách thể hiện bản thân cô. Thí sinh thi hoa hậu này cho thấy không cố tình gây chú ý ở cuộc thi mà ngoài đời, hay trong các hoạt động khác, Dada luôn thể hiện phong cách riêng này. Cô vô cùng giàu năng lượng và yêu thích nhảy múa.

Chia sẻ với MGR Online, cô cho biết chưa từng có ý định trở thành thí sinh thi sắc đẹp nhưng đi thi vì cơ hội đến bất ngờ. Cô cũng không muốn thay đổi bản thân để phù hợp với những tiêu chuẩn truyền thống.

“Dám là chính mình luôn là phương châm của tôi. Tôi không muốn giống bất kỳ ai khác. Tôi tin rằng việc giữ bản sắc cá nhân giúp cô có thể theo đuổi con đường đã chọn một cách bền vững”, Dada nói.