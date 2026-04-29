Người đẹp gợi cảm đang là tâm điểm tranh cãi tại Hollywood

Tuy nhiên, đi cùng với sức hút là không ít tranh cãi xoay quanh hình ảnh và lựa chọn nghệ thuật của cô.

Sự trở lại của Euphoria mùa 3 nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu. Chỉ sau vài tập phát sóng, bộ phim đã trở thành tâm điểm bàn luận khi có nhiều thay đổi về nội dung so với 2 mùa trước. Một trong những yếu tố gây tranh cãi chính là việc khai thác dày đặc các chi tiết nhạy cảm.

Sydney Sweeney là nữ diễn viên được quan tâm hàng đầu tại Hollywood hiện nay (Ảnh: IG).

Trong mùa phim này, câu chuyện mở rộng sang những chủ đề gai góc hơn, trong đó nổi bật là tuyến nhân vật Cassie do Sydney Sweeney đảm nhận. Nhân vật này bị cuốn vào những lựa chọn gây tranh cãi, bao gồm việc tham gia nền tảng nội dung người lớn để kiếm tiền cho cuộc sống cá nhân. Diễn biến này khiến nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời làm dấy lên tranh luận về hướng phát triển của bộ phim.

Không ít ý kiến cho rằng Euphoria đang dần lệch khỏi trọng tâm tâm lý học đường để chạy theo yếu tố gây sốc. Đặc biệt, các cảnh quay của Cassie bị đánh giá là quá táo bạo, thậm chí làm dấy lên lo ngại về việc “tình dục hóa” hình ảnh nữ diễn viên.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Sydney Sweeney đang hoàn thành tốt vai diễn của mình. Việc thể hiện một nhân vật phức tạp, nhiều mâu thuẫn nội tâm đòi hỏi sự dấn thân và chấp nhận thử thách, điều mà nữ diễn viên sinh năm 1997 đã làm khá trọn vẹn.

Trước những tranh luận, Sydney Sweeney từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô nhìn nhận cơ thể phụ nữ như một phần tự nhiên của nghệ thuật. “Tôi nghĩ cơ thể phụ nữ là điều tuyệt vời. Tôi đang kể câu chuyện của nhân vật mình, nên tôi có trách nhiệm thể hiện nó một cách chân thực nhất”, cô nói.

Sydney Sweeney thừa nhận, cô không thấy khó chịu với những cảnh quay trong "Euphoria" (Ảnh: News).

Dù đảm nhận nhiều cảnh nóng trong phim, Sydney Sweeney vẫn cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình ghi hình. Theo nữ diễn viên, môi trường làm việc trên phim trường luôn đảm bảo sự tôn trọng và trao quyền lựa chọn cho diễn viên.

Cô cũng dành lời khen cho đạo diễn Sam Levinson, nhấn mạnh sự tôn trọng mà ông dành cho các diễn viên, đặc biệt trong những cảnh quay nhạy cảm.

“Sam Levinson rất tuyệt. Có những lúc Cassie đáng lẽ phải cởi áo, và tôi nói với Sam: “Tôi không nghĩ điều đó cần thiết ở đây”. Anh ấy đáp: “Được, vậy thì không cần”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy Sam gây áp lực hay cố ép đưa cảnh nóng vào trong phim. Khi tôi không muốn làm, anh ấy không bắt buộc tôi”, Sydney Sweeney chia sẻ.

Không thể phủ nhận, Sydney Sweeney hiện là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Hollywood. Mỹ nhân sinh năm 1997 theo đuổi phong cách quyến rũ, tôn vinh đường cong cơ thể và không ngại thử nghiệm những hình ảnh táo bạo. Tuy nhiên, chính lựa chọn này cũng khiến cô nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trước khi bước chân vào diễn xuất, Sydney Sweeney từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết. Nền tảng thể chất tốt giúp cô dễ dàng thực hiện các cảnh quay đòi hỏi thể lực. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án điện ảnh như Immaculate hay Madame Web.

Sydney Sweeney mong khán giả nhìn nhận cô như một nữ nghệ sĩ thực thụ thay vì quan tâm quá mức đến ngoại hình của cô (Ảnh: IG).

Tài năng và sức ảnh hưởng của cô được ghi nhận vào năm 2021 khi Associated Press vinh danh cô là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Năm 2022, cô tiếp tục lọt vào danh sách 100 ngôi sao thế hệ mới do Time bình chọn.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Sydney Sweeney còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Cô ra mắt thương hiệu nội y riêng và tham gia nhiều chiến dịch quảng bá gây chú ý.

Đáng kể nhất là màn hợp tác với thương hiệu Dr. Squatch, cho ra mắt sản phẩm xà phòng phiên bản giới hạn với ý tưởng độc đáo. Chiến dịch này nhanh chóng gây “bão” dư luận khi sản phẩm được quảng bá có liên quan đến nước tắm của nữ diễn viên. Một số người xem đây là ý tưởng quảng cáo sản phẩm sáng tạo, trong khi nhiều ý kiến khác lại cho rằng cô đang khai thác hình ảnh gợi cảm quá mức.

Sự nghiệp của Sydney Sweeney nở rộ trong vài năm gần đây (Ảnh: IG).

Dù gây tranh cãi, nhiều chuyên gia nhận định đây là bước đi thông minh về mặt thương mại, cho thấy khả năng tận dụng độ nhận diện cá nhân để tạo ra giá trị kinh tế - điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được.

Đối diện với danh xưng “biểu tượng gợi cảm”, Sydney Sweeney tỏ ra thẳng thắn: “Tôi không ngại khi mọi người nhìn nhận mình như vậy, nhưng tôi không muốn bị đóng khung. Tôi muốn được công nhận bởi công việc và những gì tôi tạo ra”.

Chia sẻ về tham vọng tiến xa trong sự nghiệp, cô khẳng định: “Tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho thất bại, vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài thành công”. Với sự tự tin và bản lĩnh, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng cô xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai.