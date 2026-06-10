Người đẹp đóng phim kinh dị "Lầu chú Hỏa": Từng thi hoa hậu, "ở ẩn" 12 năm

Diễn viên Nguyễn Công Nương - Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị Lầu chú Hỏa, sau nhiều năm vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ giai thoại dân gian Oan hồn Hứa thị tại khu Chợ Lớn, xoay quanh hành trình của một nhóm streamer khám phá căn biệt thự bỏ hoang gắn với lời đồn về oan hồn tiểu thư nhà họ Hứa.

Diễn viên Nguyễn Công Nương và đạo diễn Hùng Trần (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sau 12 năm gần như "ở ẩn", Nguyễn Công Nương lựa chọn tái xuất bằng vai cô đồng Bạch trong Lầu chú Hỏa. Đây là nhân vật mang màu sắc tâm linh, xuất hiện với vẻ ngoài bí ẩn và đóng vai trò quan trọng trong hành trình khám phá những hiện tượng kỳ lạ tại căn nhà họ Hứa.

Nữ diễn viên cho biết cô không chủ động tìm kiếm một bộ phim kinh dị để trở lại mà quan tâm nhiều hơn đến sự phù hợp với nhân vật. "Tôi không đặt tiêu chí phải là phim kinh dị hay thuộc thể loại nào. Điều tôi quan tâm là mình có phù hợp với vai diễn hay không, có thể lột tả được tính cách và tinh thần của nhân vật hay không", cô nói.

Nguyễn Công Nương vào vai cô đồng Bạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Nguyễn Công Nương, một trong những yếu tố khiến cô quyết định nhận lời tham gia dự án là cách kể chuyện theo phong cách found footage (giả tư liệu) - hình thức còn khá mới với điện ảnh Việt Nam.

Để hóa thân thành cô đồng Bạch, nữ diễn viên phải dành nhiều thời gian chuẩn bị. Dù ngoài đời là người thực hành tín ngưỡng hầu đồng Tứ phủ, cô cho biết nhân vật trong phim hoàn toàn khác với công việc và trải nghiệm thực tế của mình.

"Ngoài đời tôi là người hầu đồng Tứ phủ, còn cô đồng Bạch trong phim là người trừ tà, bắt ma. Tôi phải học niệm chú, tập nói giọng Bắc trong nhiều tháng và điều chỉnh chất giọng trầm hơn theo yêu cầu của đạo diễn", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, phong cách quay found footage cũng đặt ra những yêu cầu khác biệt về diễn xuất. Theo Nguyễn Công Nương, diễn viên phải tiết chế biểu cảm và xử lý tâm lý nhân vật một cách tự nhiên hơn để phù hợp với góc máy mang tính quan sát.

Sắc vóc gợi cảm của Công Nương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên cho biết cô xem bản thân như một "tân binh" khi quay lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng. "Tôi phải học hỏi rất nhiều từ các diễn viên trẻ. May mắn là ê-kíp làm việc cởi mở, hỗ trợ nhau nên tôi nhanh chóng hòa nhập và không gặp quá nhiều áp lực trong quá trình ghi hình", cô nói.

Sau Lầu chú Hỏa, Nguyễn Công Nương tiết lộ cô sẽ tiếp tục tham gia một dự án điện ảnh khác. Dù chưa thể chia sẻ nhiều thông tin, người đẹp cho biết nhân vật mới sẽ có tính cách hoàn toàn trái ngược với vai diễn lần này.