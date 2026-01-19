Người đẹp cao 1,82m của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ lấn sân ca hát

Tại cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025, Huỳnh Tiên từng gây ấn tượng với tiết mục May mắn (bản phối mới do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thực hiện) trong phần thi Người đẹp Tài năng và xuất sắc giành giải thưởng phụ.

Được đánh giá cao về giọng hát và khả năng trình diễn, cô không vội vàng “lấn sân” mà âm thầm chuẩn bị suốt thời gian dài. Huỳnh Tiên tiết lộ, cô muốn đầu tư nghiêm túc cho việc học hát, luyện thanh, tập vũ đạo và làm việc cùng ê-kíp chuyên môn trước khi chính thức “chào sân”.

“Từ việc học hát, luyện thanh cho đến tập vũ đạo, mọi thứ đều mới mẻ và đòi hỏi tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng chính quá trình đó giúp tôi hiểu rõ hơn mình muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào và cần nghiêm túc ra sao với con đường đã chọn”, cô cho biết.

Huỳnh Tiên đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm âm nhạc đầu tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc mang giai điệu Pop kết hợp R&B với ca từ xoay quanh những rung động ngọt ngào trong tình yêu, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình lẫn chiều sâu cảm xúc và sự tự tin của người phụ nữ hiện đại.

Điểm nhấn của MV là phần vũ đạo được dàn dựng tinh tế để hòa quyện cùng tinh thần ca khúc. Những chuyển động mềm mại, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm giúp Huỳnh Tiên khoe hình thể, thần thái và khả năng trình diễn.

Người đẹp thừa nhận, vũ đạo là một trong những thử thách lớn với cô. Huỳnh Tiên đã dành nhiều tháng liền luyện tập với cường độ cao nhằm đảm bảo sự đồng đều về mặt kỹ thuật, cảm xúc và khả năng trình diễn sân khấu.

Huỳnh Tiên khoe vũ đạo trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về quyết định lấn sân sang âm nhạc, Huỳnh Tiên cho biết, đây là ước mơ được cô ấp ủ trong thời gian dài. Quá trình chuẩn bị cho MV đầu tay là giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng mang đến cho cô nhiều cảm xúc.

“Âm nhạc với tôi không phải là cuộc dạo chơi. Tôi muốn khi mình xuất hiện với vai trò ca sĩ, đó phải là một hình ảnh chỉn chu và đủ thuyết phục, để khán giả có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và nỗ lực của tôi với lựa chọn này”, người đẹp bày tỏ.