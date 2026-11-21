Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra với sự tranh tài của 24 thí sinh. Vượt qua các đối thủ, Nguyễn Quế Khanh - đại diện Cần Thơ - giành ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Quế Khanh đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, cao 1,68m, số đo ba vòng 83-61-87cm, hiện là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT Cần Thơ.

Trước khi đăng quang, cô từng giành danh hiệu Miss FPTU Cần Thơ 2024. Năm 2026, Quế Khanh vào top 15 Miss Grand Vietnam và đoạt giải Best Talent Award (Người đẹp Tài năng).

Với chiến thắng tại Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Quế Khanh nhận vương miện mang tên Tinh hoa di sản cùng tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.

Trong đêm thi, người đẹp sinh năm 2006 nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả quê nhà. Cô lần lượt trải qua các phần trình diễn áo bà ba, áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.

Top 3 chung cuộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Quế Khanh nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại.

Người đẹp cho rằng cảnh sắc thiên nhiên có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng bản sắc văn hóa, sự an toàn, chất lượng dịch vụ và lòng hiếu khách của người Việt mới là những yếu tố giữ chân du khách.

Cô dẫn câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", nhấn mạnh thành công của ngành du lịch không chỉ nằm ở số lượng khách đến Việt Nam mà còn ở những tình cảm, trải nghiệm khiến họ muốn quay trở lại.

Trong phần ứng xử chung dành cho top 3, khi được hỏi về kế hoạch nếu đăng quang, Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống.

Tân hoa hậu đặc biệt quan tâm đến việc kể câu chuyện về các nghệ nhân đang gìn giữ di sản, đồng thời kết nối họ với du khách, doanh nghiệp nhằm tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Theo cô, một hoa hậu không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội, nhưng có thể trở thành cầu nối, lan tỏa những hành động tích cực.

"Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình", người đẹp chia sẻ.

Các thí sinh trình diễn trong phần thi áo tắm (Ảnh: Ban tổ chức).

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Trà My. Nguyễn Thị Hoa đoạt danh hiệu á hậu 2, đồng thời giành giải Người đẹp được yêu thích nhất. Hai thí sinh còn lại trong top 5 là Nguyễn Thị Thu Cúc (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hạnh (Thái Nguyên).

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ như Người đẹp Áo dài, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Biển, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Tài năng và Người đẹp Thời trang.