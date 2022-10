Người đẹp Bazil đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022

Sau gần 3 tháng diễn ra, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 sẽ chính thức khép lại tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sentul (SICC), Jakarta, Indonesia. Trong thời gian qua, 68 người đẹp đã tham gia nhiều hoạt động bên lề của Ban Tổ chức, các phần thi phụ như Trình diễn trang phục thể thao, Trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn áo tắm…

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 diễn ra tại Jakarta, Indonesia, tối 25/10 (Ảnh: MGI).

68 thí sinh cùng tranh tài để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Một ngày trước chung kết, Chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới ông NawataItsaragrisililil có chia sẻ gây chú ý với giới truyền thông về đội hình top 5 chung cuộc. Theo ông Nawatatat khả năng sẽ có 2 vị trí dành cho các người đẹp đến từ khu vực Mỹ Latinh, một vị trí cho các nhan sắc đến từ châu Âu và 1 - 2 vị trí cho các nhan sắc châu Á.

Tuy nhiên theo ông, điều này hiện tại vẫn chưa thực sự chắc chắn và cũng khá khó khăn để định đoạt. "Latinh có thể sẽ chỉ có 2 người thôi, thật sự rất khó đúng không? Châu Âu có thể chỉ có một người, chúng tôi cũng không chắc, nhưng tôi nghĩ vậy. Còn Châu Á thì 1- 2 người thôi, như vậy là đủ", Chủ tịch Nawatatat nói.

Nếu Châu Á chỉ có 1-2 vị trí trong top 5 thì đây sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của các ứng viên nổi trội như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines. Trước đêm chung kết, Đoàn Thiên Ân - đại diện của Việt Nam là một trong những ứng viên tiềm năng đối với giới chuyên gia quốc tế.

Chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới ông NawataItsaragrisililil cùng đại diện của Việt Nam và Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân có mặt trong hầu hết các bảng dự đoán, xuất hiện trong Top 10 trình diễn áo tắm xuất sắc, Top 2 trình diễn trang phục dân tộc (do khán giả bình chọn), Top 2 phần bình chọn Country's power of the year, Top 10 bình chọn Miss popular vote.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 2013 với thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng sẽ tham gia các hoạt động kêu gọi hòa bình, đến các quốc gia trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

Năm này là năm thứ 10 cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào tối 25/10. Fan Việt hi vọng, người đẹp Đoàn Thiên Ân sẽ gặt hái thành tích lớn tại cuộc thi năm nay, tiếp bước thành công của "đàn chị" Thùy Tiên.