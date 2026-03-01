Ngôi sao “Rô-bốt đại chiến” bị bắt: Cuộc sống hỗn loạn của một tài năng

Trước đó, anh bị cho là đã tham gia một vụ ẩu đả tại quán bar ở New Orleans (Mỹ) hôm 17/2. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, tài tử này đã 2 lần bị ra lệnh bắt giữ.

Theo Page Six, không lâu sau khi được thả tự do trong phiên tòa ngày 26/2, Shia LaBeouf tiếp tục bị bắt tại New Orleans. Lệnh bắt giữ do Sở Cảnh sát New Orleans ban hành.

Shia LaBeouf vừa bị ra lệnh bắt giữ vì hành hung người khác (Ảnh: Fox News).

Đại diện của Shia LaBeouf chưa đưa ra phản hồi trước truyền thông. Trong khi đó, phía cảnh sát từ chối tiết lộ chi tiết vụ việc khiến nam diễn viên 40 tuổi tiếp tục bị bắt. Hiện, anh bị tạm giam.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 26/2, thẩm phán Tòa án Hình sự Quận Orleans - Simone Levine - đã ấn định mức bảo lãnh 100.000 USD, đồng thời yêu cầu LaBeouf quay trở lại trung tâm cai nghiện ma túy và rượu.

Theo AP, nam diễn viên bị cáo buộc la hét bằng những lời lẽ kỳ thị người đồng tính trong lúc hành hung nhiều người. Báo cáo của cảnh sát cho biết một nạn nhân bị trật khớp mũi sau vụ việc. Thẩm phán cũng yêu cầu anh thực hiện xét nghiệm ma túy hàng tuần.

Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 nạn nhân khác trong vụ ẩu đả, dẫn đến lệnh bắt giữ mới.

Xuất thân là một ngôi sao nhí, cuộc sống của Shia LaBeouf đối mặt với nhiều thử thách khi trưởng thành (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Channel 5 with Andrew Callaghan được ghi hình trước thời điểm bị bắt vào ngày 28/2, Shia LaBeouf cho biết anh không bao biện cho hành vi của mình hôm 17/2, song cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đi cai nghiện có thể không phải là giải pháp phù hợp nhất với bản thân.

Shia LaBeouf (SN 1986) là diễn viên người Mỹ ghi dấu ấn từ rất sớm tại Hollywood. Anh bắt đầu được chú ý qua bộ phim truyền hình của Disney Channel - Even Stevens, trước khi bứt phá với loạt vai chính trong các bom tấn như Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Charlie’s Angels: Full Throttle, Transformers (Rô-bốt đại chiến).

Không đóng khung mình trong hình ảnh ngôi sao thương mại, Shia LaBeouf tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua những tác phẩm đậm chất nghệ thuật như Fury, American Honey, Honey Boy hay The Peanut Butter Falcon, cho thấy khả năng hóa thân đa dạng và chiều sâu nội tâm.

Shia LaBeouf từng tham gia dự án đình đám "Rô-bốt đại chiến" (Ảnh: News)

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn tham gia biên kịch, đạo diễn và thực hiện nhiều dự án nghệ thuật thể nghiệm, trở thành một trong những gương mặt gây nhiều tranh luận nhưng cũng đầy sức hút của điện ảnh đương đại Mỹ.

LaBeouf cũng là nhà sản xuất phim ngắn Love Me Like You Hate Me - tác phẩm từng se duyên cho anh và nữ diễn viên đang lên tại Hollywood Margaret Qualley.

Shia LaBeouf không chỉ được biết đến bởi sự nghiệp diễn xuất nhiều màu sắc mà còn gây chú ý bởi đời tư nhiều biến động. Trong giai đoạn đỉnh cao sau thành công của loạt phim Transformers, nam diễn viên liên tục vướng vào các rắc rối pháp lý và hành vi gây tranh cãi, từ xô xát nơi công cộng đến các vụ việc bị bắt giữ vì say xỉn, gây rối trật tự.

Shia LaBeouf cũng là ngôi sao có đời sống cá nhân thăng trầm (Ảnh: AP).

Đời sống tình cảm của anh cũng nhiều thăng trầm. Shia LaBeouf từng kết hôn với nữ diễn viên, nghệ sĩ trình diễn Mia Goth sau thời gian hẹn hò nhiều sóng gió. Cặp đôi từng chia tay, tái hợp nhiều lần trước khi quyết định chính thức ly hôn vào năm 2018.

Năm 2020, anh đối mặt với vụ kiện do ca sĩ FKA twigs đệ đơn, cáo buộc hành vi bạo hành và gây tổn hại tinh thần trong thời gian họ quen nhau. Vụ việc khiến hình ảnh của nam diễn viên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận tại Hollywood về sức khỏe tâm lý và hành vi của nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau những ồn ào, Shia LaBeouf thừa nhận bản thân có vấn đề về tâm lý và tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị. Anh dần rút khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian trước khi trở lại với dự án phim độc lập và các hoạt động cá nhân kín tiếng hơn.