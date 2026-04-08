Ngọc Hoa "giấu" gia đình đóng phim trăm tỷ, gần 10 năm theo đuổi đam mê

Ngọc Hoa là gương mặt quen thuộc qua các dự án web-drama đình đám như Gia đình cục súc, Cậu Út cậu con Cúc... và mới đây nhất là phim điện ảnh Thỏ ơi. Trong phim, cô vào vai Cúc, cùng với Văn Mai Hương, Quỳnh Anh Shyn và Ngọc Nguyễn trở thành những nhân tố chủ chốt tạo nên tiếng cười.

Ít ai biết, cô vốn là sinh viên ngành Marketing và là một diễn viên "tay ngang". Năm 2016, cô tham gia Học viện danh hài và xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Thế nhưng, sau đó Ngọc Hoa không có nhiều đất diễn nên lại quay về việc học.

Cánh cửa nghệ thuật chỉ thực sự mở ra khi Ngọc Hoa nhận lời diễn phụ cho Hồng Thanh trong một cuộc thi. Bất ngờ là những vai phụ của cô lại khiến khán giả ấn tượng

Ngọc Hoa (bìa trái) trong phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đằng sau nụ cười rạng rỡ trên sân khấu là góc khuất ít người biết về gia cảnh của Ngọc Hoa. Mẹ mất từ khi Ngọc Hoa học lớp 1, cô được hai người bác nuôi dưỡng và chăm sóc như con ruột. Vì lo lắng nghề diễn nhiều cám dỗ và không ổn định, người bác luôn muốn cô có công việc văn phòng ổn định.

Để theo đuổi đam mê, Ngọc Hoa đã phải nói dối gia đình suốt gần 10 năm qua. Ngay cả khi phim Thỏ ơi đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng, cô cũng giấu nhẹm. Cô chia sẻ: "Bác vẫn nghĩ tôi làm marketing, còn đi diễn chỉ là chơi vui thôi. Vì bác lớn tuổi, không dùng mạng xã hội và ít xem tivi nên tôi mới giấu được lâu như vậy. Thậm chí hàng xóm có kể, bác cũng chỉ bảo tôi đi diễn cho vui thôi".

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất tự do, Ngọc Hoa còn dành tâm huyết cho chương trình thiện nguyện Thần tài gõ cửa. Trong vai vợ Thổ Địa, cô không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là người kết nối, động viên tinh thần cho những người khuyết tật.

Ngọc Hoa trong chương trình "Thần tài gõ cửa" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhắc đến hành trình 7 năm đồng hành cùng chương trình, nữ diễn viên thừa nhận, những ngày đầu tham gia, cô gặp không ít áp lực, thậm chí bị "khớp". Chính nghệ sĩ Đình Toàn đã giúp cô vượt qua giai đoạn đó. Nam diễn viên thường ra hiệu bằng mắt hoặc mớm lời một cách khéo léo để cô nối tiếp câu chuyện.

Ngọc Hoa bộc bạch: "Tôi là diễn viên hài, nhưng đây lại là chương trình giúp đỡ người khó khăn, nên mình phải tiết chế rất nhiều. Tôi tự dặn mình phải nói chậm lại, quan sát nhiều hơn để biết khúc nào nên pha trò, khúc nào nên lắng lại".

Ngọc Hoa thừa nhận việc tham gia Thần tài gõ cửa đã thay đổi thế giới quan của cô rất nhiều. "Trước đây, đôi khi gặp chút chuyện buồn, tôi hay than thân trách phận, thấy mình khổ quá. Nhưng nhìn những người thiếu hụt mà vẫn vươn lên, tôi thấy mình quá đầy đủ. Tôi biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, nhìn thế giới bằng con mắt khác, bao dung và tích cực hơn nhiều", nữ diễn viên trải lòng.

Hoàng Thư