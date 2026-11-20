Ngoại hình của Lý Nhược Đồng tại một sự kiện ở Trung Quốc, đầu tháng 11, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi 60, nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy ôm dáng, khoe vòng eo gọn gàng, cánh tay săn chắc và thần thái trẻ trung. Làn da sáng, gương mặt rạng rỡ cùng phong thái tự tin khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi lục tuần.

Lý Nhược Đồng chia sẻ bí quyết trẻ trung ở tuổi 60 (Video: Weibo).

Không chỉ gây ấn tượng trên thảm đỏ, Lý Nhược Đồng còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã tranh thủ thực hiện 1.000 lần gập bụng trong lúc chờ đợi tại khách sạn trước khi tham dự sự kiện.

Theo The Paper, khi mới bắt đầu tập luyện, Lý Nhược Đồng chỉ có thể thực hiện khoảng 15 lần gập bụng. Sau nhiều năm kiên trì, từng bước nâng cao cường độ và sức bền, cô mới đạt được con số 1.000 lần. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh việc tập luyện cần đúng kỹ thuật, sử dụng lực từ vùng cơ bụng thay vì kéo cổ hoặc dùng vai để nâng thân người.

Lý Nhược Đồng bắt đầu tập gym từ năm 34 tuổi. Thời điểm đó, nữ diễn viên trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm đến sự ra đi của người thân. Việc đến phòng tập ban đầu giúp cô giải tỏa căng thẳng, cải thiện tinh thần và dần tìm lại sự cân bằng.

Sau đó, tập luyện trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nữ diễn viên duy trì lịch vận động khoảng 3-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 1 đến 2 tiếng tùy lịch trình. Cô kết hợp nhiều hình thức vận động, trong đó chú trọng các bài nâng tạ, rèn luyện cơ bụng, tăng sức mạnh toàn thân và cải thiện độ dẻo dai.

Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân, Lý Nhược Đồng quan tâm đến khả năng duy trì cơ bắp, sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể. Cô thường chia sẻ hình ảnh thực hiện các động tác nâng tạ, plank, gập bụng, nâng chân và những bài tập đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể.

Nữ diễn viên cũng duy trì chế độ ăn uống có kiểm soát, chú trọng dinh dưỡng và chăm sóc bản thân. Với cô, việc giữ dáng không phải cuộc chạy đua để níu kéo tuổi trẻ mà là cách bảo vệ sức khỏe, duy trì năng lượng và chủ động trước những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Trong những chia sẻ về tuổi tác, Lý Nhược Đồng cho biết từ ngoài 30 tuổi, cô đã không còn quá quan tâm đến con số tuổi của mình. Điều nữ diễn viên chú trọng là sức khỏe, trạng thái tinh thần, chất lượng cuộc sống và việc cơ thể có bị suy giảm cơ bắp hay không.

Cô không muốn dành quá nhiều thời gian để so sánh bản thân với người khác hoặc cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình do xã hội đặt ra. Điều quan trọng nhất là cảm thấy hài lòng với chính mình, khỏe mạnh và có đủ năng lượng để theo đuổi những điều yêu thích.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng làm tiếp viên hàng không. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và khí chất dịu dàng, nữ diễn viên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim.

Tên tuổi Lý Nhược Đồng thực sự bùng nổ khi cô đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp năm 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung trở thành một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hong Kong.

Hình ảnh Tiểu Long Nữ mặc trang phục trắng, mái tóc đen dài, vẻ đẹp thanh thoát và thần thái thoát tục của Lý Nhược Đồng tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nhiều năm sau, cô vẫn được xem là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật này. Thậm chí, nhà văn Kim Dung từng dành lời khen cho cách cô hóa thân vào nhân vật do ông sáng tạo.

Năm 1997, Lý Nhược Đồng tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Nhân vật có vẻ đẹp khuynh thành, am hiểu võ học nhưng mang tâm hồn trong sáng giúp cô củng cố vị thế mỹ nhân cổ trang hàng đầu.

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng, nữ diễn viên còn tham gia nhiều bộ phim như Đại nội mật thám 008, Võ Đang, Dương Môn nữ tướng, Ngọc Quan Âm và Tân Thiên long bát bộ. Dù đảm nhận nhiều dạng vai, hình tượng Tiểu Long Nữ vẫn là dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô.

Theo South China Morning Post, vai diễn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đã trở thành hình mẫu nhan sắc của một thế hệ khán giả yêu phim võ hiệp Hong Kong. Sau 30 năm, nhân vật này vẫn thường xuyên được nhắc lại khi công chúng bình chọn những mỹ nhân cổ trang đáng nhớ nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lý Nhược Đồng cũng trải qua không ít thăng trầm. Nữ diễn viên từng có mối tình kéo dài khoảng 10 năm với doanh nhân Quách Ứng Tuyền. Cô dành nhiều tình cảm cho đối phương, thậm chí từng tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để đồng hành cùng người yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ cuối cùng không đi đến hôn nhân.

Sau khi chia tay và trải qua biến cố gia đình, Lý Nhược Đồng từng rơi vào giai đoạn trầm cảm, gặp khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, sự động viên từ gia đình, bạn bè cùng việc tập luyện thể thao đã giúp cô từng bước vượt qua khoảng thời gian tăm tối.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng lựa chọn cuộc sống độc thân, chưa kết hôn và không có con ruột. Cô từng thẳng thắn chia sẻ không còn đặt nặng chuyện tìm kiếm bạn đời hay lập gia đình. Với nữ diễn viên, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với một danh phận hay khuôn mẫu do xã hội định sẵn.

Ở tuổi 60, cô duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh, sự kiện thời trang, quảng cáo và chương trình giải trí. Nữ diễn viên cũng tích cực chia sẻ hình ảnh tập luyện, lối sống lành mạnh trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Gần đây, cô còn thử sức với dòng phim ngắn tại thị trường Trung Quốc, cho thấy mong muốn tiếp tục làm mới bản thân thay vì chỉ sống dựa vào hào quang quá khứ.

Trong những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lý Nhược Đồng cho biết cô muốn trở thành hình mẫu tích cực cho thế hệ phụ nữ trẻ, đặc biệt là thông điệp về sự độc lập và khả năng tự quyết định hạnh phúc. Cô mong phụ nữ hiểu rằng không cần hy sinh bản thân để đáp ứng kỳ vọng của người khác, cũng không nên xem hôn nhân hay việc sinh con là thước đo duy nhất của sự viên mãn.

Ảnh: Weibo/Instagram