Ngô Thanh Vân U50: Mẹ bỉm sữa rời showbiz, viên mãn bên chồng kém 11 tuổi

Hôm 17/5, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng vlog về một ngày cuối tuần bên ông xã Huy Trần và bé Gạo. Trong video, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, khi cô để mặt mộc chăm con, cùng ông xã đưa con đi ăn sáng, uống cà phê.

"Hằng ngày, chồng tôi rất bận rộn nên những dịp cuối tuần, anh ấy đều dành hết thời gian cho hai mẹ con. Tôi luôn mong chờ ngày cuối tuần. Không cần gì quá đặc biệt, chỉ cần cả nhà cùng ăn sáng, cùng đưa con đi chơi, rồi ôm con ngủ trong tay lúc về nhà. Gạo bây giờ lớn nhanh quá nên ba mẹ muốn tạo thật nhiều kỷ niệm cùng con. Mong sau này tuổi thơ của con mang đến những cảm xúc an toàn và ký ức đẹp bên gia đình", Ngô Thanh Vân bộc bạch.

Khán giả khen con gái Ngô Thanh Vân đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ, đặc biệt càng lớn càng giống cha.

Hôm 8/5, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt bên Huy Trần và bé Gạo nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Theo người đẹp, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, song cô hạnh phúc và cảm nhận sự bình yên khi có sự đồng hành của chồng trong hành trình vun đắp tổ ấm.

"Từ hai người xa lạ chọn bước về phía nhau, đến hôm nay chúng ta đã là một gia đình nhỏ có thêm tiếng cười của bé Gạo. Hôn nhân sẽ có những ngày mệt mỏi, những đêm thức trắng, những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cũng chính những điều đó làm vợ càng tin rằng: Tình yêu thật sự không nằm ở những điều quá lớn lao, mà vẫn luôn ở đó, cùng nhau đi qua mọi thứ.

Cảm ơn chồng vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con. Và cảm ơn bé Gạo đã đến, để ba mẹ có thêm một lý do để mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và cố gắng hơn mỗi ngày", Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Huy Trần cũng dành những lời ngọt ngào cho Ngô Thanh Vân nhân dịp tròn 4 năm về chung nhà. Anh chia sẻ rằng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng suốt những năm qua anh chưa bao giờ anh có cảm giác đứng yên, bởi luôn có người bạn đời sẵn sàng đồng hành trong mọi thử thách, âm thầm ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh từ những điều nhỏ bé nhất.

"Sau 4 năm bên nhau, điều hạnh phúc nhất với cả hai chính là chào đón con gái - “cục bánh bao nhỏ” xuất hiện trong cuộc sống. Với anh, niềm vui lớn lao không chỉ nằm ở tình yêu đôi lứa, mà còn là việc cả hai có thể cùng nhau sẻ chia tình yêu ấy cho một ý nghĩa lớn hơn chính bản thân mình", Huy Trần nhắn nhủ bạn đời.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào tháng 5/2022. Sau 4 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào như ngày đầu. Tổ ấm của Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ của khán giả. Cặp sao thường xuyên đăng tải video về khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống hàng ngày, thu hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem mỗi clip.

Có giai đoạn, Ngô Thanh Vân gặp nhiều áp lực, bế tắc vì khó có con. Nữ diễn viên cho biết, cô dành nhiều năm tập trung cho sự nghiệp và từng nghĩ rằng mình có thể chủ động với kế hoạch sinh con bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Huy Trần, cô nhận ra khao khát được làm mẹ ngày càng lớn hơn.

Ngô Thanh Vân chia sẻ, có thời điểm vợ chồng cô thử nhiều cách nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, khiến cô chịu nhiều mệt mỏi tinh thần. "Đến cuối cùng, điều tôi mong muốn vẫn là có một gia đình hạnh phúc", Ngô Thanh Vân bộc bạch.

Tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân hạnh phúc đón con đầu lòng sau hành trình gian nan "cầu con", nỗ lực làm IVF. Bé được đặt tên thân mật ở nhà là Gạo.

Từ khi bé Gạo chào đời, cuộc sống Ngô Thanh Vân thay đổi với nhiều bỡ ngỡ. Nhiều đêm cô thức trắng trông con, không có đủ thời gian chăm sóc bản thân, ngoại hình tiều tụy, sinh hoạt ngày thường đảo lộn. Từ đó, cô cũng đối diện với những cảm xúc thất thường, mệt mỏi kéo dài hay những áp lực khi phải học cách thích nghi với vai trò mới.

Dần dần, nữ diễn viên nhận ra có những ngày cô cảm thấy yếu lòng, nghĩ mình làm chưa đủ tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với thất bại. "Đó chỉ là quá trình hồi phục và học cách trở thành phiên bản mới của chính mình", cô bày tỏ.

Nữ diễn viên thừa nhận những kiến thức chăm con cô học được trước đó, chỉ áp dụng được khoảng 30% ở thực tế. Ví dụ, trước đây cô từng nghĩ chỉ cần em bé bú no, mặc đủ ấm hoặc điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp là con sẽ ngủ ngon. Tuy nhiên, càng đồng hành cùng bé Gạo, cô càng nhận ra giấc ngủ của trẻ nhỏ không phụ thuộc vào những "mẹo vặt", mà liên quan đến quá trình cơ thể trẻ học cách thích nghi.

Dù là người kỹ tính, thích tìm hiểu và xây dựng nếp sinh hoạt cho con, Ngô Thanh Vân giữ quan điểm không ép ăn, không ép ngủ. Cô quan sát, thấu hiểu cơ thể và nhịp sinh hoạt tự nhiên của con nhiều hơn. Từ việc áp lực khi phải thức đêm trông con, cô dần thả lỏng tâm trí, không đặt nặng mục tiêu "ngủ xuyên đêm" cho con vì điều quan trọng là con cảm thấy an toàn khi ngủ.

Hiện tại, khi bước sang tháng thứ 9, bé Gạo bắt đầu có những giấc ngủ dài và sâu hơn. Tuy nhiên, nếu con vẫn thức giấc giữa đêm, nữ diễn viên ở bên để ôm và dỗ dành con quay lại giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Đối diện không ít thử thách trong giai đoạn đầu làm mẹ, Ngô Thanh Vân cho biết hành trình này cũng mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đặc biệt. Cô hạnh phúc khi được chứng kiến từng giây phút hằng ngày bên con, từng bước trưởng thành, cột mốc phát triển đầu đời của con.

Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là "ông bố của năm", luôn hỗ trợ cô chăm con, động viên tinh thần cô, giúp cô tự tin hơn trong vai trò làm mẹ. Từ khi có con, Huy Trần cũng thay đổi theo hướng tích cực, kiên nhẫn, dịu dàng và sâu sắc hơn.

"Từ những đêm ba thức cùng mẹ ru con ngủ, những buổi sáng lặng lẽ pha sữa, đến những lúc con khóc giữa khuya, ba luôn là người đầu tiên bật dậy. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở, mẹ biết tình yêu của ba lớn đến nhường nào.

Có những lúc mẹ mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng như sắp sụp đổ, ba vẫn ở đó lặng lẽ ôm lấy mẹ, chỉ bằng một ánh nhìn và cái ôm đủ để mẹ biết mình không đơn độc. Ba là điểm tựa, là bờ vai vững chãi để mẹ dựa vào, là người giữ bình yên cho mẹ và con giữa những hỗn độn đầu đời", Ngô Thanh Vân nói về bạn đời.

Là đầu bếp, Huy Trần thường xuyên chế biến nhiều món đa dạng về dinh dưỡng, giúp vợ thay đổi chế độ ăn để bồi bổ sức khỏe. Gần đây, Huy Trần cũng chủ động nghiên cứu thực đơn ăn dặm, cùng Ngô Thanh Vân chăm sóc nếp ăn uống, sinh hoạt của bé Gạo.

Cuối tuần, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thường đưa bé Gạo ra ngoài dạo chơi, tắm bể bơi hoặc du lịch quanh TPHCM để thay đổi không khí. Thi thoảng, cặp sao cũng sắp xếp để đưa con gái đi các điểm du lịch xa như Hà Nội, Phan Thiết, Đà Lạt...

Theo nữ diễn viên, bé Gạo rất thích khám phá thế giới bên ngoài. Những hoạt động này giúp con cải thiện hệ miễn dịch, kích thích khả năng quan sát, học hỏi cũng như phát triển trí tò mò trong những năm đầu đời.

Ở tuổi 47, Ngô Thanh Vân dành toàn bộ thời gian cho gia đình, chưa có ý định trở lại điện ảnh. Vợ chồng nữ diễn viên hiện điều hành một nhà hàng chay và sắp mở thêm chi nhánh mới.

Cặp sao tính toán kỹ lưỡng để chuẩn bị nền tảng kinh tế tốt nhất cho con trong tương lai. Ngô Thanh Vân muốn tạo bệ phóng vững chắc để con sau này có thể theo đuổi đam mê mà không phải trải qua quá nhiều cực nhọc.

Ngô Thanh Vân (SN 1979) định cư ở Na Uy từ nhỏ. Năm 1999, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Cô từng đóng phim Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng... Từ năm 2015, Ngô Thanh Vân lấn sân lĩnh vực sản xuất phim với các tác phẩm như: Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Thanh Sói... Huy Trần kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, sinh ra tại Đức. Anh lần đầu được khán giả Việt Nam biết đến qua chương trình Người ấy là ai năm 2020. Cặp đôi kết hôn vào tháng 5/2022 và đón con gái đầu lòng vào đầu tháng 8/2025.

