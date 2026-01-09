Nghệ sĩ Uyên Thảo trở lại sân khấu kịch sau 5 năm vắng bóng

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Uyên Thảo sau gần 5 năm vắng bóng trên con đường nghệ thuật vì định cư ở Anh và bận rộn với công việc kinh doanh.

Trong vở diễn lần này, Uyên Thảo vào vai cô giáo dạy nhạc với nhan sắc xinh đẹp, có niềm đam mê ca hát, tính tình hiền lành. Nhân vật này được đặt trong những tình huống trớ trêu, những mâu thuẫn, hiểu lầm trong cuộc sống để tạo tiếng cười phê phán.

Tạo hình của Uyên Thảo trong vở kịch "Tương đối rối tương phùng" (Ảnh: Duy England).

Uyên Thảo từng là diễn viên kịch nổi tiếng thập niên 1990 và được yêu thích khi tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố bởi nét diễn tự nhiên. Sau khi ngừng tham gia chương trình này, cô tiếp tục ghi dấu ấn trên sân khấu hài kịch.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn được yêu mến với hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình: Trở về 3, Gọi nắng, Hoa vàng nơi ấy, Tình yêu trong sáng, Vàng, Oan nghiệt, Sỏi đá cũng biết yêu, Sao đổi ngôi, Chim én mùa đông, Ngọn cỏ gió đùa…

Thập niên 2000, Uyên Thảo sang Anh định cư. Gần đây, cô về Việt Nam nhưng chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh.

Uyên Thảo đã có 5 năm vắng bóng trên sân khấu kịch (Ảnh: Duy England).

Nghệ sĩ Uyên Thảo chia sẻ: "Nhận được lời mời từ đạo diễn Hồng Vân, tôi đồng ý ngay vì phần vì nhớ nghề sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu, phần vì biết đây là vai diễn tốt được "đo ni đóng giày" cho tôi.

Vở diễn gắn liền với cuộc sống hiện nay và có tính giáo dục dành cho giới trẻ. Tôi hy vọng vở kịch này sẽ tạo được tiếng vang khi công diễn vào ngày 23-24/1 và Tết Nguyên đán sắp tới".

Ngoài nghệ sĩ Uyên Thảo, vở kịch còn có sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSƯT Ốc Thanh Vân, Minh Luân...