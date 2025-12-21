Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Hôn nhân hơn 30 năm viên mãn và niềm vui bên căn bếp

Diễn viên Ngân Quỳnh vừa đánh dấu sự trở lại màn ảnh với vai bà Sâm trong bộ phim Nhà của con (series Phim ngắn cuối tuần). Nhân vật của chị là hiện thân cho hình ảnh người mẹ Việt truyền thống: Tảo tần, lấy việc chăm lo cho con làm lẽ sống duy nhất của đời mình.

Thế nhưng, chính sự quan tâm quá mức của bà Sâm đã vô tình bóp nghẹt không gian riêng tư của các con, biến tình thương thành một áp lực vô hình.

Diễn viên Ngân Quỳnh trong phim “Nhà của con” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phía sau ống kính, Ngân Quỳnh thừa nhận chị tìm thấy chính mình trong nỗi lòng của bà Sâm. Chị bộc bạch rằng bản thân cũng từng có thói quen "kè kè" bên con, lo lắng đủ điều vì nghĩ điều đó là tốt cho con.

Tuy nhiên, khi con trai 17 tuổi, chị vẫn quyết định để đứa con duy nhất ra nước ngoài du học. Sau hơn một thập kỷ, từ những lần tranh cãi về quan điểm sống, Ngân Quỳnh đã học được cách tiết chế sự áp đặt, thấu hiểu tuổi trẻ cần tự do để trưởng thành.

Giờ đây, nhìn con trai thành công trong ngành hoạt hình 3D, chị hiểu rằng thương con đôi khi chính là học cách buông tay để con được là chính mình.

Ngân Quỳnh và ông xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nếu trên phim, nhân vật ông Hỷ là người kéo bà Sâm ra khỏi sự bao bọc thái quá, thì ngoài đời, ông xã của Ngân Quỳnh cũng chính là "ngọn hải đăng" dẫn lối cho chị.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm hôn nhân, nữ nghệ sĩ không khỏi xúc động khi nhắc về người bạn đời. Thời thanh xuân, khi sự nghiệp cải lương đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, chị đã dũng cảm chọn nghe theo tiếng gọi trái tim để xây dựng tổ ấm, dù biết cuộc sống gia đình có thể là rào cản cho công danh.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, niềm tự hào lớn nhất của Ngân Quỳnh không chỉ là những vai diễn, mà là có một người chồng sẵn sàng lui về làm hậu phương, vun vén gia đình để vợ yên tâm sống trọn với đam mê.

Với chị, sự thấu hiểu và đồng hành của anh trong mọi thăng trầm chính là liều thuốc quý giá nhất giúp chị vững tâm làm nghề. "Tìm được người hiểu mình vẫn là quan trọng nhất", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở những vai diễn lấy nước mắt, Ngân Quỳnh còn khiến khán giả bất ngờ khi gây sốt với những video nấu ăn. Ở độ tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ lại chọn dấn thân vào một sân chơi mới mẻ.

Chị chia sẻ rằng, bếp núc là niềm đam mê cháy bỏng từ lâu. Dù việc quay dựng khá vất vả, Ngân Quỳnh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có sự ủng hộ, hỗ trợ hết mình từ chồng. Với chị, được lao động bằng chính sức lực và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng chính là định nghĩa về sự viên mãn.