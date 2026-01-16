Nghệ sĩ Hương Tươi: "Tôi không biết dùng thẻ ngân hàng, gọi xe công nghệ"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Hương Tươi cho biết, cuối năm chị rất bận rộn khi được mời vào nhiều dự án phim nhưng khi ê-kíp phim Lộc xuân 5 mời, chị nhận lời ngay vì muốn làm mới mình trong một vai diễn có nhiều cảm xúc.

Ca sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Hương Tươi, diễn viên Tuấn Thành (từ trái sang) ở hậu trường phim "Lộc xuân 5" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi được người ta gọi là Hương Tươi vì lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ, chỉ thấy cười, không thấy khóc bao giờ. Nhưng chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều giây phút sống chậm mới có được tiếng cười như hôm nay", chị nói.

Hương Tươi cho biết, dù khá đắt show nhưng giá cát-xê chị nhận được không cao như nhiều người nghĩ.

"Tôi không hét giá cát-xê mà nhận thù lao phù hợp để hai bên đều vui vẻ. Các cụ nói "khéo ăn thì no, khéo lo thì ấm", tôi tự tin nói rằng, mình là người sống được bằng nghề diễn", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ sinh gốc Hà Nội cho biết, chị là người bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không tham vọng làm giàu nên thấy mọi thứ đều "đủ".

Hương Tươi thừa nhận, mình là người kém công nghệ thông tin khi không biết gửi tiền ở ngân hàng, gọi xe công nghệ hay dùng các ứng dụng xã hội.

"Tôi không biết dùng thẻ ngân hàng, mỗi khi có việc, bản thân đều phải ra quầy dịch vụ, nhờ các em nhân viên ở đó thao tác giúp. Khi phải đóng tiền học cho con, đóng tiền điện, các chị em trong nhà chuyển giúp tôi. Ngay cả việc gọi Grab để di chuyển, mọi người cũng hỗ trợ cho tôi.

Tôi may mắn được chị và các em gái yêu thương nên luôn được chiều chuộng, làm hết việc cho mình...", nữ nghệ sĩ thành thật.

Các nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất tại buổi ra mắt phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài NSƯT Thu Hương (Hương Tươi), bộ phim Lộc xuân 5 vừa ra mắt tại Hà Nội còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Quang Tèo, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Hồ Liên, Hàn Trang, Tuấn Thành, ca sĩ Long Nhật...

Chia sẻ về việc mời ca sĩ Long Nhật vào Lộc Xuân 5, bà Thu Hường - Giám đốc sản xuất - cho biết, trong một lần gặp gỡ, ca sĩ Long Nhật bày tỏ mong muốn được đóng phim cùng nghệ sĩ miền Bắc bởi "họ không chảnh, rất yêu nghề".

Dù kịch bản đã hoàn thiện, Thu Hường vẫn đề nghị biên kịch viết thêm một vai phù hợp để nam ca sĩ góp mặt trong Lộc Xuân 5.

Khi làm phim, Long Nhật bị ngã, đầu gối bị thương nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới đoàn làm phim nên anh đã cố gắng hoàn thiện vai diễn. Khi xem phim dựng xong, ê-kíp rất hài lòng với nhân vật "bà Tám" mà Long Nhật thủ vai.

Chị Thu Hường cho biết, bộ phim gửi gắm thông điệp xuyên suốt: Sống chậm lại để cảm nhận và vun đắp tình thân.

Trong nhịp sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, tiền bạc, danh vọng và đôi khi vô tình quên đi những giá trị tinh thần cốt lõi. Chỉ khi đối diện khó khăn, bệnh tật hay thất bại, mỗi người mới thấm thía rằng gia đình là điểm tựa vững chắc nhất...