Nghệ sĩ Hương Tươi nhớ vị bánh chưng của bố mẹ, dạy con yêu Tết

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) cho biết, bố chị mới mất nên năm nay, 4 chị em ruột quây quần ở ngôi nhà trên đường Giải Phóng (Hà Nội) để đón Tết.

Nghệ sĩ Hương Tươi tự tay gói bánh chưng ngày Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Gia đình tôi có 4 chị em gái, mọi người rất yêu thương, đùm bọc nhau. Nếu một người đi công tác thì việc nhà của người ấy được cả 3 chị em còn lại lo.

Tối 30 Tết, mọi người tập trung ở nhà tôi, ăn uống xong mọi người về nhà riêng nghỉ ngơi. Sáng mùng 1 Tết, các chị em lại sang nhà tôi để thắp hương cho bố. Ngày còn sống, bố rất lo cho tôi vì thương con gái làm nghệ thuật vất vả nên khi ông mất, tôi buồn và thấy rất trống vắng", chị nói.

Nghệ sĩ Hương Tươi cho biết, chị nấu ăn ngon nên thường xuyên vào bếp trổ tài thết đãi người thân. Năm nay, gia đình chị cũng luộc bánh chưng để có không khí, giúp con cháu hiểu hơn về giá trị của Tết truyền thống.

Chị chia sẻ thêm: "Ngày còn sống, bố mẹ tôi cũng gói và luộc bánh chưng, khi ông bà không còn, tôi vẫn nhớ vị bánh chưng xưa. Chúng tôi vẫn muốn theo lệ ngày xưa của bố mẹ là tự tay làm bánh chưng. Nhà tôi trong 4 ngày Tết: Từ mùng 1 đến mùng 4 đều làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên. Trong 4 ngày đó, hương vòng ở bàn thờ gia tiên nhà tôi không bao giờ tắt".

Nữ nghệ sĩ cho biết, là một nghệ sĩ hài, nhiều người thấy chị hay cười nhưng Hương Tươi thừa nhận, cuộc đời mình cũng có nhiều thăng trầm. Sau những vất vả, chị thấy mình trưởng thành, bản lĩnh hơn.

"Thú thật là đến một độ tuổi, người ta thấy bằng lòng với những gì mình có, chỉ muốn sống bình an bên gia đình, các con. Tôi cũng là người như vậy.

Tôi đã qua cái tuổi sợ mình già, nếu bây giờ cho về thời tuổi trẻ, tôi cũng không muốn. Vì sao vậy? Vì lúc mình trẻ, là lúc mình rất bon chen nhưng đến tuổi trung niên, tôi muốn sống chậm, muốn cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình", Hương Tươi tâm sự.

Theo nữ diễn viên, những ngày cuối năm chị thường được nhiều đoàn phim mời diễn nhưng cát-xê nhận được không cao. "Tôi không hét giá cát-xê mà nhận thù lao phù hợp để hai bên đều vui vẻ. Các cụ nói "khéo ăn thì no, khéo lo thì ấm", tôi tự tin nói rằng, mình là người sống được bằng nghề diễn", nữ nghệ sĩ thẳng thắn nói.

Hương Tươi tiết lộ rằng, bản thân là người kém công nghệ thông tin khi không biết gửi tiền ở ngân hàng, gọi xe công nghệ hay dùng các ứng dụng xã hội.

"Tôi không biết dùng thẻ ngân hàng, mỗi khi có việc, bản thân đều phải ra quầy dịch vụ, nhờ các em nhân viên ở đó thao tác giúp. Khi phải đóng tiền học cho con, đóng tiền điện, các chị em trong nhà chuyển giúp tôi. Ngay cả việc gọi Grab để di chuyển, mọi người cũng hỗ trợ. Tôi may mắn được chị và các em gái yêu thương nên luôn được chiều chuộng, làm hết việc cho mình...", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Theo nữ diễn viên, nhiều người tưởng rằng, tên Hương Tươi của chị có sau khi tham gia Gặp nhau cuối tuần nhưng không phải. Chính nghệ sĩ Chí Trung đặt tên đó cho chị.

Nữ nghệ sĩ kể lại: "Khi về Nhà hát Tuổi trẻ, lúc nào tôi cũng cười và nhí nhảnh nên anh Chí Trung bảo: "Thôi, gọi nó là Hương Tươi đi". Mọi người gọi tôi là Hương Tươi để phân biệt với chị Hương Mít (NSND Lan Hương đóng phim Em bé Hà Nội). Biệt danh này theo tôi đến hôm nay".

Ngoài diễn trên sân khấu, tham gia phim hài, Hương Tươi cũng tích cực đóng phim truyền hình. Chị từng vào vai bà Mến có tính cách thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng hành động để bảo vệ những người xung quanh trong phim Trạm cứu hộ trái tim hay người mẹ nóng tính trong phim Cha tôi, người ở lại trên VTV.

Ca sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Hương Tươi, diễn viên Tuấn Thành (từ trái qua) ở hậu trường phim Tết "Lộc Xuân 3" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hương Tươi tâm sự rằng, mỗi bộ phim đều mang lại cho chị trải nghiệm mới. "Khán giả nói tôi "trở lại lợi hại hơn xưa", "diễn đỉnh của chóp"... Tôi ngại lắm. Tôi sẽ cố gắng dù vai dài hay ngắn cũng mang lại ấn tượng cho khán giả", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Chia sẻ về bí quyết giữ được sự tươi trẻ, xinh đẹp dù đã bước vào tuổi ngoài 50, Hương Tươi nói: "Chắc do tôi làm nghệ thuật, tiếp xúc với các bạn trẻ nên cũng lây sự tươi mới của họ. Hơn nữa, tôi luôn vô tư, bằng lòng với mọi thứ đang có nên thấy mình rất thoải mái".