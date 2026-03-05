Nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái - CAT mở triển lãm chung đầu tiên

Triển lãm đặt hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ vào một cuộc đối thoại thị giác trực diện, nơi sự khác biệt về trải nghiệm sống và tư duy nghệ thuật trở thành điểm nhấn của toàn bộ không gian trưng bày.

Theo ban tổ chức, Dòng chảy đột biến khai thác sự tương phản trong phong cách sáng tạo của hai cha con. Nếu nghệ sĩ Đào Anh Khánh hướng tới vẻ đẹp sinh sôi như nguồn cội của sự sống, thì các tác phẩm của CAT lại đặt vẻ đẹp ấy bên cạnh nỗi ám ảnh về tác động hủy diệt của công nghệ đối với con người - ý niệm được cô phát triển trong dự án nghệ thuật mang tên Meta reverse (Vũ trụ tái sinh).

Họa sĩ trẻ Đào Anh Thơ (CAT) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ là một triển lãm gia đình, không gian trưng bày được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa hai cá tính nghệ thuật độc lập. Tác phẩm của cha và con không đặt trong quan hệ trước - sau hay ảnh hưởng lẫn nhau, mà đứng cạnh nhau để tự cất lên tiếng nói riêng.

Điểm nhấn của triển lãm là 3 tác phẩm sơn mài khổ lớn của CAT với kích thước lớn 3,6m x 4,8m, quy mô ít gặp trong thực hành hội họa đương đại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 15 bức tranh kích thước 1,68m x 1,2m của cô được trưng bày song hành cùng các tác phẩm của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, tạo nên một không gian thị giác vừa đối xứng vừa tương phản.

Chia sẻ trước thềm triển lãm, nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói: “Tôi đã đi hết tuổi trẻ để trở thành người đàn ông trống rỗng, hoang mang và bế tắc. Khi không còn gì để bám víu, tôi rẽ sang nghệ thuật như một bản năng sinh tồn, tìm về ký ức tuổi thơ, say sưa vẽ, như thể phải vẽ để được sống”.

Theo nghệ sĩ, con gái ông - Đào Anh Thơ (CAT) - cũng trải qua một hành trình tương tự, dù xuất phát từ một quỹ đạo khác. Sau nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở nước ngoài, CAT quyết định rẽ ngang sang nghệ thuật sau một biến cố tinh thần.

“Bế tắc, buồn tẻ hay lạc loài không giết chúng tôi mà kích hoạt một đột biến, đẩy chúng tôi đến với nghệ thuật. Ở đó, con người được tự do khám phá chính mình”, ông chia sẻ.

Đào Anh Khánh cho rằng triển lãm lần này là dịp để hai cha con cùng “phơi bày thế giới sâu thẳm của mỗi người”. Ông cũng đúc kết: “Nghệ thuật giống như tình yêu, sẽ đền đáp xứng đáng khi trái tim ta dâng hiến đến cuồng nhiệt”.

Cha con nghệ sĩ Đào Anh Khánh - CAT (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

CAT Cossak (tên khai sinh là Đào Anh Thơ) có hơn 3 thập niên học tập và theo đuổi lĩnh vực tài chính trước khi bước sang con đường nghệ thuật ở tuổi 32. Tháng 10/2023, cô ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Meta reverse - Tái sinh, giới thiệu tranh sơn mài, bản vẽ bút bi cùng các sáng tác thơ và ca khúc.

Chỉ một năm sau, tháng 5/2024, CAT tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập sơn mài American now (Nước Mỹ bây giờ), trong đó có tác phẩm kích thước 3,6m x 4,8m nặng khoảng 250kg - quy mô ít thấy trong thực hành sơn mài đương đại.

Trong sáng tác, CAT không đi theo sơn mài truyền thống một cách thuần túy. Thay vì bó hẹp trong bảng màu quen thuộc, cô sử dụng các loại sơn mỹ thuật cao cấp phổ biến trên thị trường quốc tế, kết hợp với lối tạo hình phóng khoáng gần với tinh thần sơn dầu.

Theo nữ họa sĩ, gần hai năm “ở ẩn” vừa qua là khoảng thời gian cô tập trung hoàn toàn cho sáng tác. Trong khoảng 5 năm cầm cọ, CAT đã thực hiện hơn 2.000 bản phác thảo, hoàn thành 3 tác phẩm sơn mài khổ lớn và hơn 150 bức tranh sơn mài kích thước 1,68m x 1,2m.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh sinh năm 1959 tại Hà Nội, từng là sĩ quan an ninh trước khi rời ngành vào năm 1994 để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong hơn 3 thập niên sáng tạo, ông được biết đến như một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật sắp đặt và trình diễn quy mô lớn tại Việt Nam.

Các hoạt động nghệ thuật của ông từng được giới thiệu tại khoảng 20 quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ... Ông cũng là người sáng lập dự án nghệ thuật sinh thái Gầm Trời tại Hòa Bình - không gian kết hợp thiên nhiên với hàng trăm tác phẩm điêu khắc, hội họa và kiến trúc đương đại.