Nghệ sĩ dẫn đầu danh sách ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc là ai?

Bảng xếp hạng do truyền thông xứ kim chi công bố mới đây đã hé lộ quy mô khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nơi các thần tượng không chỉ là ca sĩ mà còn là những thương hiệu kinh doanh toàn cầu.

Theo thống kê, nguồn thu nhập của nghệ sĩ được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như doanh thu nhạc số, bán album, lưu diễn, quảng cáo, hợp đồng đại sứ thương hiệu, xuất hiện trên truyền hình - điện ảnh, nền tảng trực tuyến và tiền bản quyền.

BTS được ghi nhận là ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc trong một năm qua (Ảnh: IG).

Đứng đầu bảng là nhóm BTS với thu nhập ước tính lên tới 334 tỷ won (gần 6.000 tỷ đồng). Đây được xem là con số kỷ lục ngay cả với tiêu chuẩn của ngành giải trí Hàn Quốc.

Sự bùng nổ doanh thu của nhóm BTS đến ngay sau khi nhóm chính thức tái hợp hậu nghĩa vụ quân sự. Sau nhiều năm gián đoạn hoạt động nhóm để các thành viên nhập ngũ, BTS trở lại vào tháng 3 vừa qua với album mới và nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” toàn cầu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phần lớn doanh thu hiện tại của nhóm đến từ các khoản tạm ứng phát hành album, gia hạn hợp đồng phân phối quốc tế và đặc biệt là chuyến lưu diễn toàn cầu BTS World Tour Arirang.

Chuyến lưu diễn này khởi động từ tháng 4 vừa rồi tại Hàn Quốc và dự kiến kéo dài đến đầu năm 2027 với gần 80 đêm diễn tại hơn 30 thành phố lớn trên toàn thế giới. Nhiều đêm diễn được tổ chức ở quy mô sân vận động với hàng chục nghìn khán giả.

Không chỉ kiếm tiền từ bán vé ca nhạc, BTS còn thu lợi nhuận lớn từ việc livestream (phát sóng trực tuyến) biểu diễn, bán vật phẩm lưu niệm, album phiên bản giới hạn và các gói trải nghiệm VIP dành cho người hâm mộ.

Sắp tới, BTS còn được mời biểu diễn tại World Cup 2026 (Ảnh: IG).

Giới chuyên môn nhận định BTS hiện vận hành như một “đế chế giải trí” thay vì chỉ là một nhóm nhạc thần tượng thông thường. Nguồn thu của BTS còn đến từ hệ thống quảng cáo và hợp đồng đại sứ thương hiệu trải rộng trên toàn cầu.

Cả 7 thành viên đều là gương mặt được săn đón trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Họ hiện hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Celine, Cartier hay Tiffany & Co..

Nhiều chuyên gia quảng cáo cho biết giá trị hợp đồng của các thành viên BTS có thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu.

Ngoài âm nhạc và thời trang, BTS còn tạo nguồn thu khổng lồ từ nền tảng cộng đồng người hâm mộ. Các bộ phim tài liệu về nhóm trên nền tảng trực tuyến quốc tế cũng được cho là mang về doanh thu rất lớn thông qua bản quyền phát sóng toàn cầu.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế Hàn Quốc, BTS từng đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế nước này thông qua du lịch, tiêu dùng và xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc.

Không ít nhà nghiên cứu gọi BTS là “cỗ máy kinh tế” của Hàn Quốc khi sức ảnh hưởng của nhóm vượt xa lĩnh vực âm nhạc.

Nhóm nhạc Blackpink xếp sau BTS về khả năng kiếm tiền trong làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: IG).

Xếp ngay sau BTS là Blackpink với thu nhập ước tính hơn 151 tỷ won (hơn 2.500 tỷ đồng). Blackpink hiện được xem là ban nhạc nữ thành công nhất lịch sử Kpop trên thị trường quốc tế.

Nguồn thu lớn nhất của nhóm đến từ các chuyến lưu diễn toàn cầu. Đặc biệt, chuyến lưu diễn Born Pink World Tour từng lập kỷ lục là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc nữ.

Chuyến lưu diễn này thu hút hàng triệu khán giả trên toàn cầu, từ châu Á, châu Âu tới Bắc Mỹ. Doanh thu của Blackpink không chỉ đến từ bán vé mà còn từ livestream các đêm diễn, bán các vật phẩm thương mại và các gói trải nghiệm dành cho người hâm mộ VIP.

Ngoài lưu diễn, âm nhạc tiếp tục là “mỏ vàng” của nhóm. Các album và đĩa đơn của Blackpink thường đạt doanh số hàng triệu bản tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Đông Nam Á.

Blackpink là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng và kiếm bộn tiền từ hoạt động thời trang (Ảnh: IG).

Trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như YouTube và Spotify, Blackpink cũng duy trì sức hút khổng lồ với nhiều MV đạt hơn một tỷ lượt xem.

YouTube được xem là một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của Blackpink. Nhóm từng giữ vị trí nghệ sĩ âm nhạc có lượng người đăng ký cao nhất thế giới trên nền tảng này trong nhiều năm liên tiếp. Nguồn tiền quảng cáo từ MV, video hậu trường và nội dung biểu diễn được cho là rất lớn.

Một lợi thế khác giúp Blackpink kiếm tiền mạnh mẽ là lĩnh vực thời trang và quảng cáo xa xỉ. Các thành viên như Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đều là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng.

Jennie hợp tác với Chanel, Jisoo là gương mặt của Dior, Rosé đồng hành cùng Saint Laurent còn Lisa là đại sứ của Bulgari. Mỗi bài đăng quảng cáo của các thành viên trên trang cá nhân đều mang giá trị thương mại rất lớn nhờ lượng người theo dõi khổng lồ.

G-Dragon xếp thứ 3 trong danh sách ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc (Ảnh: IG).

Đứng ở vị trí thứ ba là G-Dragon - thủ lĩnh nhóm BigBang - với thu nhập gần 93 tỷ won (khoảng 1.600 tỷ đồng). Khác với BTS hay Blackpink, phần lớn doanh thu của G-Dragon đến từ hoạt động cá nhân. Nam ca sĩ kiếm tiền từ các chuyến lưu diễn, fan meeting (buổi gặp gỡ người hâm mộ), quảng cáo thời trang và doanh thu nhạc số.

Các bản hit của G-Dragon vẫn duy trì sức hút mạnh trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến dù anh không hoạt động liên tục như thế hệ thần tượng mới. Bên cạnh âm nhạc, G-Dragon còn được xem là biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á với nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị lớn.

Những vị trí còn lại trong top 10 phần lớn thuộc về các thành viên BTS và Blackpink. Danh sách này gồm Jin, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, RM và Jennie.

Jennie xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng ca sĩ kiếm tiền giỏi nhất Hàn Quốc hiện nay (Ảnh: Getty).

Điểm chung của những nghệ sĩ này là họ đều xây dựng được thương hiệu cá nhân rất mạnh bên cạnh hoạt động nhóm. Ngoài âm nhạc, nguồn thu của họ còn đến từ quảng cáo, thời trang, sản xuất nội dung, sáng tác và tiền bản quyền.

Giới chuyên môn nhận định Kpop hiện không còn chỉ là ngành công nghiệp âm nhạc mà đã phát triển thành mô hình kinh doanh giải trí toàn cầu trị giá hàng tỷ USD.

Trong đó, BTS, Blackpink và G-Dragon chính là những biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc có khả năng tạo ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới châu Á, đồng thời biến sức hút văn hóa thành những đế chế kinh doanh khổng lồ.