Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức với nhiều hoạt động trên phạm vi cả nước, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Không chỉ là dịp tôn vinh di sản, bản sắc dân tộc, sự kiện này còn mang ý nghĩa thúc đẩy sáng tạo, mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Trong dòng chảy phát triển, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Pháo hoa thắp sáng trong đêm tổng duyệt concert “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra tối 22/11 tại SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch (TPHCM) - chia sẻ góc nhìn về tiềm năng kinh tế từ bản sắc văn hóa Việt Nam, những mô hình phát triển công nghiệp văn hóa và cách để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đầu tư cho đời sống văn hóa là đầu tư cho tương lai đất nước

Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với nhiều hoạt động trên phạm vi cả nước, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Dưới góc nhìn kinh tế, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện đối với đời sống xã hội và sự phát triển đất nước?

- Giá trị đáng chú ý nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc người lao động có thêm một ngày nghỉ, mà sâu xa hơn, chính là sự chuyển biến trong tư duy phát triển. Thời gian dành cho văn hóa, khả năng tiếp cận văn hóa và quyền thụ hưởng đời sống tinh thần của người dân đang được nhìn nhận như những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Một nền kinh tế văn hóa phát triển không chỉ cần có nhiều sản phẩm và hoạt động sáng tạo, mà còn phải có cộng đồng công chúng đủ điều kiện, có nhu cầu và khả năng tham gia, thụ hưởng. Ở góc nhìn này, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như một cơ chế tác động đồng thời đến cả phía cung và phía cầu của đời sống văn hóa.

Về phía người dân, nhu cầu văn hóa không chỉ bị giới hạn bởi thu nhập mà còn bởi quỹ thời gian. Một gia đình có thể mong muốn cùng nhau đến bảo tàng, thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện thực hiện.

Khi có một ngày nghỉ, người lao động có thêm cơ hội dành thời gian cho bản thân và gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa mà không phải đánh đổi phần tiền lương của ngày nghỉ đó.

Ở chiều ngược lại, Ngày Văn hóa Việt Nam có thể trở thành thời điểm kích hoạt nhu cầu đối với nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, xuất bản, bảo tàng, du lịch văn hóa, ẩm thực, sản phẩm thủ công và nhiều loại hình dịch vụ sáng tạo khác.

Chẳng hạn, một chương trình biểu diễn có thể tạo thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải, ẩm thực, mua sắm, lưu trú. Một bảo tàng tổ chức chương trình trải nghiệm hấp dẫn có thể mở ra cơ hội cho giáo dục di sản, xuất bản, thiết kế quà tặng và các dịch vụ sáng tạo.

Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng người tham gia. Đó còn là cơ hội tăng cường gắn kết gia đình, nâng cao hiểu biết lịch sử, bồi dưỡng năng lực cảm thụ nghệ thuật và khuyến khích người trẻ sáng tạo; góp phần bồi đắp vốn văn hóa, vốn xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Một đứa trẻ đến bảo tàng có thể khơi dậy niềm yêu thích lịch sử; một gia đình cùng tham gia hoạt động nghệ thuật có thêm cơ hội gắn kết; một người trẻ tiếp xúc với các hình thức sáng tạo mới có thể tìm thấy cảm hứng học tập, định hướng nghề nghiệp.

Tôi cho rằng đầu tư cho đời sống văn hóa không đứng bên ngoài tăng trưởng kinh tế. Đây chính là một cách đầu tư vào chất lượng và chiều sâu của sự phát triển xã hội.

Người dân hào hứng trải nghiệm một hoạt động tại Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa, tối 23/11 ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Cần làm gì để Ngày Văn hóa Việt Nam không dừng lại ở một sự kiện thường niên, mà còn trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia, lan tỏa bản sắc dân tộc và tạo giá trị lâu dài?

- Để xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia, cần hình thành một cấu trúc vừa có tính thống nhất, vừa tôn trọng sự đa dạng. Ngày Văn hóa Việt Nam có thể mang một thông điệp chung về bản sắc, sáng tạo và sự gắn kết dân tộc, nhưng mỗi địa phương cần có không gian để thể hiện những giá trị riêng. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm văn hóa đặc trưng của từng vùng miền tiếp cận công chúng rộng lớn hơn.

Điều tôi đặc biệt kỳ vọng ở Ngày Văn hóa Việt Nam là khả năng hình thành những động lực kinh tế tiếp tục vận hành sau khi các hoạt động nghỉ lễ kết thúc. Những trải nghiệm được công chúng đón nhận tích cực trong dịp này có thể tiếp tục phát triển thành sản phẩm thường xuyên, góp phần mở rộng thị trường tiêu dùng văn hóa.

Bên cạnh đó, cần giữ sự hài hòa giữa giá trị kinh tế và quyền thụ hưởng văn hóa. Những không gian sinh hoạt cộng đồng, các giá trị gắn với đời sống tinh thần cần được bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi. Những sản phẩm có điều kiện tham gia thị trường có thể được phát triển theo cơ chế phù hợp, tạo nguồn thu để duy trì sáng tạo, nâng cao thu nhập cho người thực hành và tái đầu tư cho văn hóa.

Về lâu dài, tôi mong muốn hiệu quả của Ngày Văn hóa Việt Nam được nhận diện qua những chuyển biến có thể quan sát được trong đời sống: Người dân có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa, cộng đồng có thêm động lực duy trì thực hành truyền thống, doanh nghiệp có thêm chất liệu sáng tạo, các địa phương hình thành thêm sản phẩm đặc trưng và thị trường có thêm những nhu cầu tiêu dùng văn hóa lành mạnh.

Các chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội thu hút đông đảo khán giả (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam thành sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế

Việt Nam có lợi thế lớn về di sản, nghệ thuật truyền thống, làng nghề và bản sắc văn hóa đa dạng. Chúng ta cần những định hướng gì để phát huy nguồn lực quý giá này, tạo ra các sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế cao, nâng tầm thương hiệu văn hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế?

- Điều quan trọng là kết nối nguồn tài nguyên văn hóa với năng lực sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường.

Mỗi di sản, sản phẩm thủ công hay thực hành văn hóa đều chứa đựng những giá trị lịch sử, tri thức và bản sắc riêng. Khi được nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế và xây dựng thương hiệu phù hợp, những giá trị ấy có thể trở thành sản phẩm, dịch vụ văn hóa hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của công chúng trong nước và quốc tế.

Quá trình này cần sự kết nối giữa nghệ nhân, nhà sáng tạo, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối, đồng thời chú trọng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm và tái đầu tư cho cộng đồng thực hành văn hóa.

Chẳng hạn, với một sản phẩm gốm, kỹ thuật chế tác truyền thống có thể trở thành nền tảng để sáng tạo những thiết kế mới. Câu chuyện lịch sử và tri thức của người thợ tạo chiều sâu văn hóa cho sản phẩm, trong khi thương hiệu, không gian trải nghiệm và thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường.

Một hướng đi khác là chuyển hóa chất liệu lịch sử, ký ức văn hóa thành các sản phẩm nghệ thuật phục vụ công chúng. Những chương trình như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ cho thấy cách kết hợp giá trị truyền thống với nghệ thuật biểu diễn, công nghệ và thiết kế sân khấu để tạo nên trải nghiệm hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Trong đời sống đương đại, chất liệu văn hóa truyền thống còn có thể được khai thác trong điện ảnh, âm nhạc, thời trang, trò chơi điện tử, thiết kế và các sản phẩm số.

Khi được tổ chức bài bản, nguồn lực văn hóa có thể tạo ra nhiều lớp giá trị kinh tế, đồng thời góp phần nuôi dưỡng di sản, nâng cao thu nhập và bảo đảm quyền lợi của nghệ nhân, cộng đồng thực hành văn hóa.

Việt Nam sở hữu nền nghệ thuật truyền thống phong phú, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa của từng vùng miền và đời sống tinh thần của người Việt (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Những năm gần đây, điện ảnh, âm nhạc cũng phát triển mạnh mẽ, với nhiều bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, concert thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của công nghiệp văn hóa Việt Nam?

- Điều đáng chú ý từ sự phát triển của điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa Việt Nam chính là sự hình thành ngày càng rõ nét của thị trường tiêu dùng văn hóa có quy mô, có khả năng chi trả và từng bước phát triển những phương thức sản xuất, kinh doanh mang đặc trưng của công nghiệp sáng tạo.

Nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng đang có những thay đổi đáng kể. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm một tác phẩm để xem, một bài hát để nghe hay một địa điểm để tham quan, mà ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm tạo cảm xúc, thể hiện cá tính và kết nối cộng đồng.

Chẳng hạn, khán giả đến concert không chỉ để nghe những ca khúc có thể thưởng thức qua nền tảng số, mà còn muốn trực tiếp giao lưu với nghệ sĩ, chia sẻ cảm xúc với những người cùng chung sở thích và trở thành một phần của sự kiện đó.

Tương tự, một bộ phim được đón nhận không chỉ tạo doanh thu phòng vé mà còn có thể trở thành chủ đề đối thoại xã hội, khơi gợi sự quan tâm đến lịch sử, đời sống và những giá trị nhân văn được chuyển tải trong tác phẩm.

Tôi cho rằng những trải nghiệm và cảm xúc ấy tạo nên giá trị khác biệt của sản phẩm văn hóa, thúc đẩy nhu cầu mua vé, sử dụng dịch vụ, sở hữu sản phẩm liên quan và tham gia các hoạt động tiếp nối.

Khi nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng đa dạng, thị trường không chỉ mở rộng về quy mô mà còn tạo động lực để các chủ thể sáng tạo tiếp tục đổi mới. Phản hồi của công chúng giúp nhà sản xuất hiểu rõ hơn nhu cầu, thị hiếu, khả năng tiếp nhận những chủ đề mới, từ đó định hướng phát triển sản phẩm và các quyết định đầu tư.

Để những thành công của điện ảnh, âm nhạc hay nghệ thuật biểu diễn trở thành động lực tăng trưởng dài hạn, cần phát triển một hệ thống có khả năng liên tục sáng tạo, tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường và tái đầu tư. Đó là nền tảng để công nghiệp văn hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Khán giả trẻ ngày càng có ý thức tìm hiểu văn hóa, giữ gìn nét đẹp truyền thống dân tộc (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Khai thác nguồn lực văn hóa để tạo giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng

Từ bức tranh phát triển chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam, TPHCM đang nổi lên là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế trong lĩnh vực này. Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP thành phố năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm. Một số lĩnh vực ghi nhận doanh thu đáng chú ý như điện ảnh gần 13.000 tỷ đồng/năm, phát thanh - truyền hình khoảng 12.000 tỷ đồng/năm. TPHCM cần có định hướng gì để tiếp tục khai thác tiềm năng, nâng cao giá trị kinh tế từ công nghiệp văn hóa?

- Những kết quả của công nghiệp văn hóa TPHCM rất tích cực, không chỉ bởi tỷ trọng đóng góp vào GRDP tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% năm 2025, mà còn bởi chuyển động sâu hơn: Văn hóa đang khẳng định vai trò là nguồn lực kinh tế, tạo sản phẩm, việc làm và sức cạnh tranh đô thị.

Với hơn 17.670 doanh nghiệp và khoảng 97.000 lao động trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động sáng tạo đã hình thành một mạng lưới kinh tế đáng kể.

Đặc biệt, quy mô doanh thu gần 13.000 tỷ đồng của điện ảnh, khoảng 12.000 tỷ đồng của phát thanh - truyền hình cho thấy TPHCM đã hình thành những nền tảng thị trường ổn định.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn quy mô doanh thu là năng lực chuyển hóa doanh thu thành giá trị gia tăng, lợi nhuận, tài sản trí tuệ và những lợi ích kinh tế có khả năng tích lũy lâu dài.

Theo tôi, cần đặc biệt chú trọng những công đoạn có khả năng làm chủ nội dung sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và hệ thống phân phối.

Chẳng hạn, một tác phẩm điện ảnh có thể tạo doanh thu từ phòng vé, nhưng giá trị kinh tế không nhất thiết kết thúc khi bộ phim ngừng chiếu. Tác phẩm đó còn có thể tiếp tục tạo nguồn thu từ phát hành quốc tế, nền tảng số, bản quyền chuyển thể, sản phẩm phái sinh và du lịch gắn với bối cảnh phim.

Nhìn chung, TPHCM có dư địa lớn để chuyển hóa di sản kiến trúc, ký ức đô thị, nghệ thuật, ẩm thực và lối sống thành những sản phẩm sáng tạo mang giá trị kinh tế. Trong không gian phát triển mới, sự kết hợp giữa thị trường, công nghệ của đô thị trung tâm với văn hóa sông nước, biển và các ngành dịch vụ có thể hình thành những hệ sinh thái sáng tạo liên kết, tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho thành phố.

Tôi kỳ vọng TPHCM hình thành những doanh nghiệp làm chủ sáng tạo, những sản phẩm mang bản sắc riêng và những thương hiệu văn hóa được công chúng quốc tế nhận diện. Thước đo sâu sắc nhất không chỉ là văn hóa đóng góp bao nhiêu cho kinh tế, mà còn là tăng trưởng kinh tế nuôi dưỡng được bao nhiêu giá trị văn hóa mới.

Hàng chục ngàn khán giả theo dõi đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" hồi tháng 8 tại TPHCM (Ảnh: Long Phạm).

TPHCM có thể phát triển những mô hình văn hóa đặc trưng nào để vừa phát huy bản sắc địa phương, vừa tạo thêm giá trị kinh tế?

- Điều TPHCM cần hướng đến không chỉ là phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, mà còn là khả năng liên tục làm mới, sáng tạo sản phẩm từ chính đời sống văn hóa của thành phố.

Một sản phẩm có thể kết thúc vòng đời thương mại, nhưng năng lực sáng tạo của cộng đồng cần được tiếp tục nuôi dưỡng. Những giá trị văn hóa sẵn có phải trở thành chất liệu cho các sản phẩm mới, để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà còn hiện diện trong đời sống đương đại.

Bạn trẻ đồng diễn Việt phục, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống tại một sự kiện hồi tháng 3 ở TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chẳng hạn, Lễ hội Áo dài có thể phát triển từ một sự kiện thường niên thành chuỗi hoạt động trải nghiệm quanh năm. Du khách không chỉ xem trình diễn, chụp ảnh mà còn được gặp gỡ nhà thiết kế, tìm hiểu kỹ thuật may, lựa chọn chất liệu, sáng tạo họa tiết và đặt làm áo dài theo sở thích. Qua đó, mở ra cơ hội kinh doanh cho nghệ nhân, thợ may và các thương hiệu thời trang.

Với Lễ hội Sông nước, thành phố có thể phát triển những hành trình khám phá ký ức thương cảng, đời sống ven sông, kiến trúc và ẩm thực, thay vì chỉ tổ chức các hoạt động theo mùa. Giá trị đặc trưng không nằm ở việc du khách đi thuyền bao xa, mà ở những câu chuyện và trải nghiệm văn hóa họ tiếp nhận trên hành trình ấy.

Tương tự, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp có thể phát triển mô hình xưởng cộng đồng, để du khách đến tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm một công đoạn chế tác và mua các sản phẩm thiết kế.

Tôi kỳ vọng đây sẽ là lợi thế cạnh tranh riêng của TPHCM: Không chỉ giàu di sản mà còn giàu năng lực sáng tạo, liên tục tạo ra những giá trị mới, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa khẳng định bản sắc văn hóa của thành phố.

Xin cảm ơn TS Dương Đức Minh vì cuộc trò chuyện!