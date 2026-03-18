Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lee Young Ae diện trang phục giản dị, tươi cười tạo dáng bên poster phim từng làm nên tên tuổi. Ngoại hình trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không ít ý kiến nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên dường như “không thay đổi” sau hơn 2 thập kỷ.

Lee Young Ae tạo dáng trẻ trung bên poster phim "Nàng Dae Jang Geum" (Ảnh: IG).

Nữ diễn viên Hàn Quốc được khen vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung (Ảnh: IG).

Khoảnh khắc này cũng gợi nhớ về thành công vang dội của Nàng Dae Jang Geum - bộ phim khắc họa cuộc đời nữ ngự y đầu tiên thời Joseon. Tác phẩm được sản xuất với kinh phí khoảng 15 triệu USD, thu về hơn 100 triệu USD nhờ bán bản quyền phát sóng tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ phim đạt tỉ suất người xem trung bình 46,3%, có tập lên tới 57,8% - những con số kỷ lục của truyền hình Hàn Quốc. Thành công này không chỉ đưa Nàng Dae Jang Geum trở thành hiện tượng châu Á mà còn giúp Lee Young Ae giành giải thưởng lớn tại lễ trao giải của đài MBC (Hàn Quốc) năm 2003, đồng thời vươn lên hàng sao hạng A.

Trong nhiều năm, Lee Young Ae được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi 55, cô lựa chọn giữ vẻ đẹp tự nhiên thay vì can thiệp thẩm mỹ.

Những dấu vết của thời gian như nếp nhăn hay làn da kém căng bóng không làm giảm sức hút, mà ngược lại còn mang đến hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh.

"Nàng Dae Jang Geum" là một trong những dự án truyền hình thành công nhất Hàn Quốc (Ảnh: News).

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên - vẻ đẹp của một người phụ nữ đã sống, đã yêu, đã làm mẹ và trải qua nhiều vai trò trong cuộc đời”.

Quan điểm này giúp cô trở thành hình mẫu về sự tự tin và độc lập, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ nữ phải chịu áp lực duy trì hình ảnh trẻ trung. “Tôi đã sống hơn 50 năm và mỗi dấu vết trên cơ thể đều kể lại một phần câu chuyện cuộc đời”, cô nói.

Sinh năm 1971, Lee Young Ae là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn với nhiều tác phẩm như Anh em nhà bác sĩ, Nụ hôn đầu, Ngày xuân tươi đẹp. Cô cũng được đánh giá cao về học vấn khi tốt nghiệp Đại học Hanyang và tiếp tục theo học cao học, tiến sĩ chuyên ngành sân khấu - điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội và duy trì đời sống kín tiếng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Jeong Ho Young năm 2009 và sinh con, cô dành nhiều thời gian cho gia đình trước khi trở lại màn ảnh với các dự án như Saimdang: Light’s Diary, Bring Me Home hay Thanh tra Koo.

Lee Young Ae là ngôi sao tài, sắc vẹn toàn của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Lee Young Ae tâm sự, thành công trong sự nghiệp không chỉ đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình nỗ lực và lựa chọn kỹ lưỡng các dự án. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô luôn chọn những dự án phù hợp với bản thân, không chạy theo xu hướng hay danh tiếng.

Ngôi sao Nàng Dae Jang Geum quan niệm nghệ thuật là để truyền tải cảm xúc, câu chuyện và giá trị nhân văn: “Điện ảnh giúp tôi chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện của con người và khám phá nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tôi muốn mỗi vai diễn đều có chiều sâu và ý nghĩa”.

Nữ diễn viên 55 tuổi nhấn mạnh, mỗi dự án đều mang đến những trải nghiệm quý giá, giúp cô trưởng thành hơn cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Dù thành công và nổi tiếng, Lee Young Ae vẫn khẳng định, gia đình là ưu tiên số một lúc này.

Ngọc nữ màn ảnh xứ kim chi chia sẻ: “Gia đình và con cái là điều quan trọng nhất đối với tôi. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng tạo cho các con một môi trường bình thường và hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện, cho rằng nghệ sĩ không chỉ đóng vai trò giải trí mà còn có trách nhiệm với cộng đồng. Điều này giúp cô duy trì hình ảnh vừa sắc, vừa tài, đồng thời là hình mẫu biết cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và đời sống cá nhân.