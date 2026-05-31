“Nắm xôi kỳ diệu" đưa chèo đến gần khán giả nhí dịp Quốc tế Thiếu nhi

Ngày 30/5, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian kết hợp biểu diễn vở chèo Nắm xôi kỳ diệu đã diễn ra tại Rạp Đại Nam (Hà Nội).

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Ngân điệu Chèo, hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động trọng tâm của dự án trong dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Sự kiện được thiết kế gồm 3 phần chính: Không gian trải nghiệm trò chơi dân gian, chương trình Tèo học chèo cùng NSƯT Ngọc Ánh và vở diễn Nắm xôi kỳ diệu.

Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian văn hóa truyền thống sinh động, giúp người tham dự tiếp cận nghệ thuật dân tộc bằng những hình thức gần gũi.

NSƯT Ngọc Ánh chia sẻ tạo chương trình. (Ảnh: Hương Hồ).

Đêm sự kiện mở màn bằng tiết mục Tèo học chèo - thành quả của lớp học chèo truyền thống do NSƯT Ngọc Ánh hướng dẫn. Trong chương trình, một sinh viên đã trực tiếp thể hiện những làn điệu chèo quen thuộc sau quá trình học tập và rèn luyện.

Thông qua giọng hát, vũ đạo và cách thể hiện của người trẻ, tiết mục cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật chèo khi được tiếp cận bằng những hình thức giàu tính trải nghiệm. Đây cũng là minh chứng cho khả năng kết nối của sân khấu truyền thống với thế hệ khán giả mới.

Tâm điểm của chương trình là vở diễn Nắm xôi kỳ diệu do NSƯT Lê Tuấn - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - đạo diễn cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ của nhà hát.

Tác phẩm được xây dựng từ cảm hứng của câu chuyện dân gian Thằng Bờm quen thuộc. Trên nền chất liệu truyền thống, ê-kíp sáng tạo đã bổ sung nhiều tình huống mới, mang đến góc nhìn gần gũi và sinh động hơn đối với khán giả nhỏ tuổi.

Thông qua những tình huống hài hước, các làn điệu chèo đặc sắc cùng cách kể chuyện nhẹ nhàng, vở diễn không chỉ tái hiện vẻ đẹp của văn hóa dân gian mà còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, lòng tốt, tinh thần lao động và lẽ sống hướng thiện.

Vở diễn "Nắm xôi kỳ diệu" (Ảnh: Hương Hồ).

Nắm xôi kỳ diệu vốn là kịch bản dân gian được soạn giả Mai Văn Sinh chuyển thể sang hình thức chèo từ tác phẩm của tác giả Thiên Ân. Vở diễn mang đậm màu sắc văn hóa dân gian cả ở nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Lấy ý tưởng từ bài ca dao nổi tiếng Thằng Bờm, tác phẩm tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ với những nhân vật quen thuộc như Thằng Bờm, Gái, Phú Ông, Phú Bà cùng nhiều trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Thông qua câu chuyện giản dị, vở diễn đề cao tình bạn, tinh thần sẻ chia, sự khiêm nhường, lòng yêu lao động và thái độ sống hướng về điều đúng đắn.

Soạn giả Mai Văn Sinh đã khéo léo giữ lại đặc trưng ngôn ngữ chèo truyền thống, đồng thời thổi vào tác phẩm tinh thần tươi mới, trong trẻo của tuổi thơ. Chính sự kết hợp này giúp vở diễn vừa giữ được bản sắc nghệ thuật dân tộc, vừa tạo cảm giác gần gũi với khán giả trẻ.

Tác phẩm có tiết tấu nhanh, màu sắc vui tươi nhưng vẫn đan xen những khoảng lặng giàu cảm xúc. Các bài học về tình người được truyền tải nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh tiểu học và trung học.

Quang Trưởng vai Bờm và nghệ sĩ Trúc Mai vai Gái trên sân khấu (Ảnh: Hương Hồ).

Một trong những điểm nổi bật của vở diễn là phần dàn dựng của biên đạo múa Phùng Khải - người từng tham gia nhiều chương trình thiếu nhi trên truyền hình và các sự kiện quy mô lớn. Những mảng miếng sân khấu sinh động cùng ngôn ngữ hình thể giàu năng lượng đã mang lại diện mạo trẻ trung cho tác phẩm.

Đạo diễn NSƯT Lê Tuấn cũng khai thác thế mạnh hài hước vốn có để tạo nên nhiều tình huống gây cười. Nhờ cách kể chuyện linh hoạt, tiết tấu nhanh và liên tục chuyển biến, vở chèo trở nên hấp dẫn hơn với đối tượng khán giả nhỏ tuổi.

Đáng chú ý, bên cạnh những câu ca dao quen thuộc, ê-kíp còn khéo léo đưa vào nhiều câu thoại mang hơi thở đời sống hiện đại, thậm chí bắt nhịp với ngôn ngữ của giới trẻ. Việc các diễn viên thường xuyên tương tác trực tiếp với khán giả giúp không khí sân khấu thêm sôi động và cuốn hút.

Dàn diễn viên tham gia vở diễn đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của Nhà hát Chèo Hà Nội. Nghệ sĩ Trúc Mai trong vai Gái, NSƯT Thảo Quyên vai Phú Bà, nghệ sĩ Khắc Huy vai Phú Ông mang đến những màn thể hiện nhuần nhuyễn cả về diễn xuất lẫn giọng hát.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Tiến Đạt (vai Nô) và Quang Trưởng (vai Bờm) đã tạo thêm sức sống mới cho tác phẩm.

Trong vai Thằng Bờm, Quang Trưởng thể hiện hình ảnh một cậu bé tinh nghịch nhưng giàu lòng nhân ái, chân thành và dũng cảm. Giọng hát đậm chất chèo cùng lối diễn tự nhiên, gần gũi giúp nhân vật bước từ những câu ca dao quen thuộc lên sân khấu một cách thuyết phục, để lại nhiều thiện cảm với khán giả.

Theo NSƯT Ngọc Ánh, chương trình lần này có nhiều đổi mới trong cả kịch bản lẫn cách thể hiện. Những sáng tạo đó vẫn giữ được tinh thần của nghệ thuật chèo truyền thống nhưng mang hơi thở trẻ trung, phù hợp với khán giả đương đại.

Bà cho rằng việc đổi mới cách tiếp cận sẽ góp phần lan tỏa giá trị của sân khấu truyền thống, đồng thời thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện nay.

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham dự, trong đó có nhiều phụ huynh trẻ và các em nhỏ. Chia sẻ tại chương trình, Trưởng ban tổ chức Vũ Huyền Chi cho biết dự án mong muốn đưa những làn điệu chèo đến gần hơn với công chúng trẻ, từ đó khơi dậy sự quan tâm và tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống.