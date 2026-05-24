Nam sinh Đại học Quốc gia đăng quang Á vương Du lịch Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ với sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Sau các phần thi và quá trình đánh giá xuyên suốt hành trình chung kết, Ban giám khảo trao ngôi vị Nam vương cho thí sinh Nguyễn Hàn Việt (Khánh Hòa), trong khi đại diện Hà Nội - Nguyễn Minh Tuấn - giành danh hiệu Á vương 3.

Ngoài thứ hạng chung cuộc, Minh Tuấn còn nhận giải Nam vương thời trang, Nam vương Tài năng và Dự án cộng đồng.

Nguyễn Minh Tuấn - sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Tuấn sở hữu chiều cao 1,83m, tạo thiện cảm từ vòng sơ khảo bởi phong thái điềm tĩnh, khả năng giao tiếp lưu loát và sự tự tin khi thuyết trình. Dù là lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc, nam sinh Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận xét tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi.

Trong suốt hành trình tại Cần Thơ, Minh Tuấn không phải gương mặt quá ồn ào trên truyền thông nhưng lại âm thầm ghi điểm với ban giám khảo thông qua sự nghiêm túc và tinh thần tham gia tích cực ở nhiều hoạt động bên lề.

Ngoài việc sở hữu ngoại hình sáng, Minh Tuấn có quá trình nhiều năm theo đuổi các kỹ năng nghệ thuật. Anh từng học các khóa MC sự kiện chuyên nghiệp, catwalk, thanh nhạc cùng những nghệ sĩ nổi tiếng và tốt nghiệp lớp diễn xuất của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Nhờ nền tảng đó, Minh Tuấn sớm được trải nghiệm ở nhiều sân khấu biểu diễn và góp mặt trong một số dự án phim truyền hình như: Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh...

Đặc biệt, nam sinh cho biết anh nhận được sự hỗ trợ lớn từ mẹ là NSƯT Thanh Tâm trong việc luyện thanh, tập hát và định hướng nghệ thuật.

Ngoài giải Á vương, Minh Tuấn còn nhận giải Nam vương Tài năng nhờ phần thể hiện giọng hát và kỹ năng trình diễn trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi muốn hoạt động nghệ thuật nên suốt 3 năm qua đã chủ động trau dồi bản thân bằng cách học kỹ năng trình diễn, song song với việc tập gym hàng ngày.

Những điều đó giúp tôi tự tin hơn trong giao tiếp, bản lĩnh hơn khi đối diện khó khăn và mở ra cho mình nhiều cơ hội. Khi được xướng tên danh hiệu Á vương, tôi cảm thấy những mục tiêu mình kiên trì theo đuổi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực”, Minh Tuấn chia sẻ.

Sau cuộc thi, Minh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi tập trung theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nam sinh tiết lộ đang chuẩn bị sản phẩm âm nhạc đầu tay để chính thức “chào sân” với vai trò ca sĩ.