Nam Em: “23 tuổi, tôi đã thấm thía gánh chịu mọi nỗi đau một cách yếu đuối”

Năm 2018 có thể xem là một năm “đáng nhớ” của Nam Em với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhìn lại những gì đã đi qua, cô mỉm cười nhẹ nhàng và cho biết, cô xem đó là những trải nghiệm để chính mình thêm trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân hơn.

Nam Em chia sẻ nội dung tin nhắn được cho là đã gửi cho tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho nhưng fan phát hiện, đó không phải là trang chính thức của nam tài tử.

Mới đây, Nam Em tiếp tục nhận chỉ trích khi gửi tấm hình cô mặc đồ ngủ xộc xệch, tạo dáng khó hiểu vào trang riêng của Lee Min Ho và liên tục gửi tin nhắn “hello, hello”. Không những thế, Miss Earth VietNam 2016 còn chụp màn hình tin nhắn đó lại và đăng trên trang Instagram cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Where are you???" khi không được hồi âm. Trớ trêu hơn khi sau đó, cư dân mạng phát hiện trang này không phải Instagram chính thức của nam tài tử mà chỉ là trang do fan lập nên.

Nam Em cũng gây chú ý với clip quậy tưng bừng trên ô tô

Nam Em khiến nhiều người lo lắng về tình hình sức khoẻ hiện tại, dù trước đó cô từng chia sẻ đã dần bình ổn trở lại sau những cú sốc tinh thần.

Trò chuyện với PV, Nam Em cho biết, thực ra cô vẫn gặp những vấn đề về sức khỏe, dù đã cố gắng ăn uống điều độ và giữ tinh thần lạc quan. Mặc dù vậy, trải qua nhiều thăng trầm, Nam Em ở thời điểm hiện tại tự nhận bản thân là một cô gái trẻ trung, có chút “tăng động” đúng với lứa tuổi của mình.

Nói về một năm vừa qua, Nam Em không giấu cảm xúc: “Ở cái tuổi vẫn còn được xem là trẻ trung năng động, tôi ngược lại đã trải qua và thấm thía mọi nỗi đau, về chuyện tình cảm, về sức khỏe, về cả những áp lực cuộc sống mà một người vốn yếu đuối như tôi phải gánh.

Nhưng tôi nghĩ thôi thì nhờ vậy mà mình biết được vẫn còn nhiều người yêu thương, mình có thêm một nguồn năng lượng khác để kích thích lao động, làm việc và ra sản phẩm. Vì vậy năm qua, nói gì nói tôi vẫn nghĩ đây là một năm đáng nhớ của mình".

Chia sẻ cảm xúc nhân ngày sinh nhật, Nam Em hào hứng cho biết: “Ở tuổi mới, tôi nhận thấy bản thân vẫn còn muốn được vùng vẫy nhiều với những ước mơ của mình. Tôi muốn sống thật, muốn thể hiện suy nghĩ của mình, muốn làm những gì mình thích và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong công việc”.

Nhân dịp tuổi mới, Nam Em chia sẻ, cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch trong năm mới. Cô cho biết, năm nay vẫn sẽ tiếp tục là một năm tăng tốc của bản thân với những dự án âm nhạc cùng nhiều màn “lấn sân” hứa hẹn tạo bất ngờ cho khán giả. “Nam Em vẫn có rất nhiều tham vọng và muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nam Em tự thấy bản thân có điểm mạnh là tuổi trẻ và sự “gan lì”, muốn khám phá, muốn vấp ngã và muốn học hỏi nhiều. Nam Em sẽ cố gắng hơn nữa…”, cô nói.

Sau rất nhiều câu chuyện đáng tiếc, khán giả vẫn mong chờ vào một sự trở lại đúng nghĩa của cô thay vì những scandal nối tiếp nhau.

Cô hứa hẹn rằng, năm 2019 sẽ là một năm “bùng nổ” của mình.

Trong bộ ảnh vừa thực hiện nhân dịp tuổi mới, Nam Em cũng khoe khéo vẻ đẹp nữ tính.

Phương Nhung

Ảnh: Đại Dương