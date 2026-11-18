10 năm chật vật tìm chỗ đứng

Đảm nhận vai nam chính trong phim Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Trần Huy Anh thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng sau một thời gian vắng bóng. Nam diễn viên xem đây là cơ hội để làm mới bản thân khi hóa thân thành một người con ăn chơi, gây nhiều phiền toái.

Trong phim, Huy Anh có dịp hợp tác với Phương Anh Đào và nghệ sĩ Hồng Đào. Anh cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều từ Phương Anh Đào, đặc biệt là sự quyết liệt trong công việc. “Đến giờ tôi phải tin một điều rằng Phương Anh Đào nổi tiếng là đúng. Tôi quan sát và thấy cô ấy rất giỏi, làm việc quyết liệt”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Huy Anh chia sẻ về hành trình gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong khi đó, việc đóng chung với nghệ sĩ Hồng Đào lại mang đến cho anh cảm giác áp lực theo một cách khác. Vốn yêu mến nữ nghệ sĩ từ nhỏ, Huy Anh lo lắng không biết thần tượng ngoài đời có giống với hình dung của mình hay không. Tuy nhiên, sau những ngày đầu bỡ ngỡ, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, tạo được sự gần gũi khi thể hiện mối quan hệ mẹ con trên phim.

Không chỉ áp lực về diễn xuất, Huy Anh còn có chút e dè khi biết mình góp mặt trong dự án cùng hai nữ diễn viên có sức hút truyền thông lớn.

“Lúc biết mình đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào, tôi nghĩ mình thua thiệt về nhiều mặt, nhất là truyền thông. Hai người đều có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội rất lớn. Tôi có khớp, có lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua, không để những suy nghĩ đó ảnh hưởng đến mình”, anh kể.

Trước ý kiến cho rằng liên tục được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ưu ái khi mời tham gia nhiều dự án, Huy Anh cho biết anh cảm thấy may mắn vì được một đạo diễn mà mình ngưỡng mộ tin tưởng.

“Có lẽ anh Đãng nhìn thấy ở tôi những điều có thể khai thác thêm. Tôi không ngại chuyện được mời đóng nhiều phim của một đạo diễn. Cơ hội đến ở đâu thì mình đón nhận ở đó”, anh nói.

Huy Anh đảm nhận vai Pháo trong phim Ngày con còn mẹ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Với Huy Anh, Vũ Ngọc Đãng không chỉ là đạo diễn mà còn là người thầy và một người anh thân thiết trong nghề. Nam diễn viên cũng cho biết đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là người thường xuyên chia sẻ, động viên anh trong những giai đoạn thiếu tự tin.

“Anh Đãng từng nói tôi đừng quá lo lắng, mỗi người có một thời điểm rực rỡ khác nhau. Nếu chưa tỏa sáng ở giai đoạn trẻ thì đến một thời điểm nào đó, mình sẽ có những vai diễn phù hợp”, anh nhớ lại.

Nhìn lại gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Huy Anh thừa nhận có nhiều tiếc nuối vì chưa có được dấu ấn như mong đợi. Nam diễn viên từng mong muốn được đóng nhiều phim khi còn trẻ, bởi đó là giai đoạn diễn viên có lợi thế về tuổi tác và ngoại hình để thử sức với nhiều dạng vai. Tuy nhiên, sau gần 10 năm theo nghề, anh vẫn chạnh lòng vì chưa có được vị trí và sự ghi nhận như kỳ vọng.

Diễn viên Huy Anh từng góp mặt trong nhiều phim của Vũ Ngọc Đãng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau vai diễn đầu tay trong Hot boy nổi loạn 2 (2017), Huy Anh từng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi. Nam diễn viên cho biết anh từng trải qua một khoảng thời gian "khủng hoảng" khi nhận ra con đường nghệ thuật có nhiều chông gai hơn những gì mình hình dung.

“Thời điểm đóng Hot boy nổi loạn 2, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng được đóng phim thì mình sẽ nổi tiếng. Nhưng sau đó, tôi vỡ mộng và hụt hẫng vì không nhận được thêm lời mời đóng phim nào. Tôi đi casting rất nhiều phim nhưng lần nào cũng trượt”, anh chia sẻ.

Diễn viên Huy Anh từng có thời gian gắn bó với sân khấu kịch nhưng đã nghỉ hoạt động khoảng 6-7 năm. Hiện anh vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội qua các buổi casting (thử vai).

Diễn viên Huy Anh được chú ý nhiều hơn khi đóng phim "Hot boy nổi loạn" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh cũng thừa nhận từng buồn lòng khi gặp những đồng nghiệp vốn thân thiết nhưng lại tỏ ra xa cách, thậm chí lướt qua như không quen biết tại các sự kiện. Trước đây anh có chạnh lòng, nhưng hiện tại đã học cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

“Mỗi người có cách ứng xử riêng, không thể đòi hỏi ai cũng phải quan tâm hay đáp lại tình cảm của mình”, nam diễn viên nói.

Dù có lúc mất động lực, Huy Anh khẳng định chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Mỗi lần tham dự sự kiện, nhìn thấy đồng nghiệp tỏa sáng trên thảm đỏ, anh lại có thêm mong muốn được đứng ở vị trí đó.

“Ở thời điểm hiện tại, tôi khát khao được tiếp tục làm nghề và tìm kiếm những vai diễn phù hợp. Dù chặng đường của mình có chậm, tôi tin cứ cố gắng sẽ gặp điểm rơi phù hợp”, anh nói.

37 tuổi vẫn quấn quýt bên mẹ

Ở tuổi 37, Trần Huy Anh vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với mẹ. Dù không sống cùng nhà, hai mẹ con gần như ngày nào cũng trò chuyện, có khi ngồi với nhau hàng giờ. Nam diễn viên cho biết anh có thói quen gọi điện cho mẹ ngay khi vừa kết thúc buổi quay, kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày.

“Mẹ như một cuốn nhật ký ghi lại mọi thứ về tôi. Hôm nay đi casting thế nào, đạo diễn la ra sao, cảnh quay có gì vui, tôi đều kể với mẹ. Có khi tôi còn diễn lại một phân đoạn vừa quay để mẹ nghe.

Mỗi lần đi quay về, cứ lên xe là tôi gọi điện cho mẹ, kể chuyện trên đường, kẹt xe ở đâu, về đến nhà rồi vẫn tiếp tục trò chuyện”, anh chia sẻ.

Mẹ Huy Anh hiện sống tại quận 3 (cũ), TPHCM, còn nam diễn viên đã ra ở riêng. Dù vậy, hai mẹ con vẫn gặp nhau mỗi ngày, thường cùng ăn sáng hoặc ăn tối. Theo Huy Anh, mẹ không phải người thường xuyên đưa ra lời khuyên hay can thiệp vào quyết định của con trai mà chủ yếu lắng nghe, để anh thoải mái chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.

“Mẹ tôi hiện đại lắm, không can thiệp vào chuyện gì mà chỉ nghe tôi tâm sự. Nhiều khi tôi đang bực bội một chuyện, kể với mẹ một hồi lại thấy nhẹ lòng, tự nhiên hết giận. Mẹ là người nghe tôi nói tất cả mọi thứ”, anh kể.

Diễn viên Huy Anh và mẹ thường đi du lịch cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước câu hỏi có phải là “cậu ấm” được gia đình bao bọc, Huy Anh bật cười phủ nhận. Nam diễn viên hài hước nói mình chỉ là “ấm trà”, bởi gia đình kinh doanh gốm sứ. Là con trai út trong nhà, anh cho biết được mẹ dành nhiều tình thương và sự chăm sóc từ nhỏ, nhất là khi các anh trai đều đã lập gia đình từ lúc anh trưởng thành.

Huy Anh chia sẻ gia đình không đặt nặng chuyện con trai phải gánh vác kinh tế hay báo hiếu bằng vật chất. Nhờ vậy, anh có thể tập trung theo đuổi công việc nghệ thuật mà không chịu nhiều áp lực tài chính.

Huy Anh từng đóng phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" với Minh Hằng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù cuộc sống khá thoải mái, Huy Anh vẫn nóng lòng muốn có sự nghiệp vững vàng để mẹ tự hào. Mẹ anh hiện đã ngoài 60 tuổi, trong khi anh luôn mong có thêm nhiều cơ hội đóng phim để mẹ được nhìn thấy con trai trên màn ảnh.

“Mẹ thường bảo tôi cứ kiên nhẫn làm nghề, không có gì phải vội. Nhưng thật lòng tôi rất nôn nóng, bởi tôi muốn đóng phim cho mẹ xem. Khi mình còn trẻ thì có thể đóng phim bất cứ lúc nào, nhưng mẹ ngày càng lớn tuổi. Tôi muốn mẹ được nhìn thấy mình trên màn ảnh khi còn có thể”, nam diễn viên bộc bạch.

Không chỉ là người lắng nghe những tâm sự thường ngày, mẹ còn là bạn đồng hành trong cuộc sống của Huy Anh. Hai mẹ con thường xuyên đi ăn, đi chơi và cùng nhau lên kế hoạch du lịch. Anh cho biết bản thân và mẹ khá hợp tính, có thể dành hàng giờ trò chuyện, hẹn hò ăn uống như những người bạn.

Diễn viên Huy Anh có nhiều mối quan hệ thân thiết trong nghề (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khác với nhiều bà mẹ thường lo lắng chuyện con lập gia đình, mẹ của Huy Anh lại không vội vàng thúc giục anh kết hôn. Thậm chí, mỗi khi con trai nhắc đến mong muốn có con, bà đều khuyên anh nên chờ thêm vì cuộc sống gia đình có nhiều điều phải lo toan.

“Mẹ cứ bảo tôi từ từ, còn trẻ lắm, lập gia đình rồi khổ lắm. Tôi nghĩ mẹ cũng sợ mất đi người thường xuyên đi chơi cùng mình, vì hiện tại tôi là người dành nhiều thời gian bên mẹ nhất. Gần như tối nào hai mẹ con cũng đi ăn, đi chơi, rồi bàn nhau kế hoạch du lịch. Thành ra mẹ cứ muốn tôi sống như vậy thêm một thời gian nữa”, anh kể.