Tối 21/11, hòa nhạc See The Light - Day 2 của Mỹ Tâm diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM), thu hút khoảng 25.000 khán giả. Đây là concert quy mô lớn tiếp theo của nữ ca sĩ sau đêm diễn thành công tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 12/2025.

Suốt gần 4 tiếng, Mỹ Tâm đưa khán giả đi qua 4 chương âm nhạc với 40 ca khúc, từ những bản hit gắn liền với sự nghiệp đến các sáng tác mới dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Đặc biệt, không có ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm một mình đảm nhận toàn bộ phần hát trong chương trình, liên tục chuyển đổi giữa những bản ballad sâu lắng và tiết mục vũ đạo sôi động, duy trì sự kết nối với 25.000 khán giả xuyên suốt đêm diễn.

Điểm nhấn của concert còn là sân khấu được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, với thiết kế nhiều tầng, màn hình LED lớn, đường catwalk và hệ thống bàn nâng tự động. Hiệu ứng lửa, pháo sân khấu, khói lạnh được kết hợp trong nhiều tiết mục, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả.

Ngay phần mở màn, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi xuất hiện trên bục nâng cao, diện trang phục ánh bạc ôm sát, kết hợp áo choàng dài. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Hào quang giữa sân khấu mô phỏng công trình kiến trúc cổ điển với những mái vòm lớn, hàng cột trắng và hiệu ứng lửa rực rỡ.

Màn chào sân còn có sự tham gia của dàn vũ công, đội hình trống và cờ lớn. Những chuyển động đồng bộ kết hợp âm nhạc, ánh sáng tạo nên không khí sôi động, mở đầu cho đêm diễn được đầu tư công phu về phần nhìn.

Chương đầu tiên mang đến những giai điệu gắn liền với các giai đoạn đầu sự nghiệp của Mỹ Tâm như Họa mi tóc nâu, Đôi cánh tình yêu, Cô gái đến từ hôm qua, Rực rỡ tháng năm... Những ca khúc được làm mới bằng các bản phối hiện đại, đưa khán giả trở về ký ức âm nhạc quen thuộc.

Không khí đêm nhạc càng thêm bùng nổ khi Mỹ Tâm mang bản hit đình đám Tóc nâu môi trầm trở lại sân khấu với bản phối mới và vũ đạo sôi động. Giai điệu quen thuộc vang lên khiến hàng chục nghìn khán giả phấn khích reo hò, hòa giọng cùng nữ ca sĩ.

Chương hai chuyển sang không gian trầm lắng với những ca khúc Tay vớt ánh trăng, Hát với dòng sông, Sai, Nụ hôn bất ngờ, Muộn màng là từ lúc, Đừng hỏi em... Các tiết mục kết hợp múa đương đại, nghệ thuật tạo hình và ánh sáng, khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Khi giao lưu trong phần trình diễn Tay vớt ánh trăng, Hát với dòng sông, Mỹ Tâm chia sẻ về những trăn trở, đau khổ mà mỗi người có thể trải qua trong cuộc sống. Theo nữ ca sĩ, hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những nỗi cô đơn có thể giúp con người mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn và tiếp tục vươn lên.

Ca khúc Hoa nắng, được Mỹ Tâm phát hành trước thềm concert, cũng xuất hiện trong chương hai. Tiết mục mang màu sắc nhẹ nhàng, tiếp nối mạch cảm xúc sâu lắng của chương trình. Đây là một trong những sáng tác mới được nữ ca sĩ giới thiệu bên cạnh loạt bản hit đã gắn bó với khán giả nhiều năm.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang là điểm nhấn đáng chú ý của concert. Mỹ Tâm liên tục thay đổi trang phục, từ những thiết kế lộng lẫy, nữ tính đến phong cách cá tính, hiện đại.

Chương ba mang tên Lửa đẩy không khí lên cao với loạt ca khúc Vì em tất cả, Nếu có buông tay, Như một giấc mơ, Yêu dại khờ, Khi tình yêu trở lại, Nếu anh đi... Sắc đỏ bao phủ sân khấu, kết hợp những màn vũ đạo mạnh mẽ, trình diễn trống và hiệu ứng lửa, pháo sân khấu.

Khán giả dành nhiều lời khen khi Mỹ Tâm diện đầm đỏ ôm sát, phần vai được thiết kế cầu kỳ với những chi tiết trang trí nổi bật. Sự biến hóa về trang phục, kiểu tóc và phong cách biểu diễn góp phần tạo nên diện mạo riêng cho từng chương âm nhạc.

Ở chương cuối mang tên Hành trình, cô trình diễn những ca khúc như See The Light, Chuyện như chưa bắt đầu, Đường như ta đã, Đúng cũng thành sai, Vì em quá yêu anh, Cây đàn sinh viên... Qua đó, nữ ca sĩ nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp và hành trình gắn bó với khán giả.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của đêm diễn là khi Mỹ Tâm nghẹn ngào, bật khóc lúc thể hiện ca khúc Em vẫn ở đây do chính cô sáng tác. Bài hát được nữ ca sĩ dành tặng ê-kíp và những người đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm.

Đáng chú ý, cha mẹ Mỹ Tâm cũng có mặt dưới hàng ghế khán giả, ở lại đến khuya để dõi theo con gái biểu diễn. Nữ ca sĩ không giấu được xúc động khi nhắc đến những người thân yêu và chặng đường đã qua.

Trước đó từ chiều tối 21/11, hàng nghìn khán giả đã đổ về khu đô thị Vạn Phúc, xếp hàng làm thủ tục vào cửa và chụp ảnh lưu niệm tại các khu vực check-in. Nhiều người mang theo gậy phát sáng, phụ kiện cổ vũ, háo hức chờ đợi đêm nhạc của thần tượng.

Đáng chú ý, concert không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn có nhiều khán giả trung niên, những gia đình cùng nhau đến thưởng thức âm nhạc. Với không ít người, đêm diễn là dịp sống lại ký ức thanh xuân qua những ca khúc đã gắn bó suốt nhiều năm, từ Họa mi tóc nâu, Tóc nâu môi trầm đến Ước gì, Cây đàn sinh viên...

Bên cạnh hàng chục nghìn người hâm mộ, concert còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ Mỹ Tâm như diễn viên Mai Tài Phến, ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, HURRYKNG... Sự xuất hiện của các đồng nghiệp góp thêm không khí sôi động cho đêm nhạc, dù chương trình không có tiết mục biểu diễn của ca sĩ khách mời.

Ảnh: Long Phạm