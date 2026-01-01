Mỹ Tâm gặp sự cố âm thanh, khuấy động sân khấu HOZO bằng vũ đạo gợi cảm

Tối 31/12/2025, HOZO City Tết Fest 2025 chính thức khép lại chuỗi hoạt động kéo dài 5 ngày bằng đêm nhạc quy mô lớn, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2026 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TPHCM).

Đêm nhạc giao thừa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của nhiều thế hệ như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Suboi, Vũ Cát Tường, RHYDER, Hoàng Dũng, Pháp Kiều… tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, sôi động và giàu cảm xúc trong thời khắc đặc biệt của năm.

Mỹ Tâm xuất hiện đầy năng lượng tại đêm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm là một trong những khoảnh khắc được khán giả chờ đợi nhất. Trong trang phục trắng tối giản, nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Vì em quá yêu anh, Niềm tin, Người hãy quên em đi, Chuyện để dành…

Tuy nhiên, trong phần trình diễn Người hãy quên em đi, Mỹ Tâm bất ngờ gặp sự cố khi nhạc nền bị tắt ở đoạn điệp khúc. Tuy nhiên, cô nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách tiếp tục hát chay. Cách xử lý chuyên nghiệp của Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát, nữ ca sĩ còn liên tục khuấy động không khí bằng nguồn năng lượng dồi dào, những động tác vũ đạo hất tóc, lắc hông hay quăng kính đầy ngẫu hứng.

Ở một số khoảnh khắc, nữ ca sĩ cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc áo hai dây biểu diễn, mang đến hình ảnh vừa phóng khoáng vừa gợi cảm, khiến khán giả không ngừng reo hò.

Khép lại phần biểu diễn, Mỹ Tâm cùng hàng chục nghìn khán giả đếm ngược chào năm mới, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc và đầy náo nhiệt.

Nữ ca sĩ chia sẻ, 2025 là một năm nhiều dấu ấn khi cô thực hiện dự án phim mới, tổ chức live concert See The Light với hơn 40.000 khán giả, đồng thời góp mặt trong những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt như đại lễ A80 (Quốc khánh 2/9).

Vũ Cát Tường "giữ lửa" cho đêm nhạc với loạt tiết mục sôi động lẫn cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong đêm nhạc, Đức Phúc mang đến không khí sôi động với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương - tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam, từng giúp anh giành ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga.

Trên sân khấu, nam ca sĩ còn trở thành người chứng kiến màn cầu hôn của một cặp đôi và cùng khán giả hòa giọng trong ca khúc Ánh nắng của anh.

Vũ Cát Tường tiếp nối cảm xúc đêm nhạc bằng những tiết mục đan xen giữa tiết tấu sôi động và ballad giàu chiều sâu như Don’t You Go, Vết mưa…

Sau Anh trai say hi 2025, ca sĩ cho thấy hình ảnh trẻ trung, thoải mái hơn, sẵn sàng thể hiện vũ đạo và tương tác gần gũi với khán giả.

Sân khấu cũng “nóng” lên với sự xuất hiện của Suboi. Giữ phong cách cá tính đặc trưng, nữ rapper làm chủ sân khấu với nguồn năng lượng mạnh mẽ, góp phần đẩy cao cao trào của đêm nhạc.

Rapper Suboi xuất hiện gợi cảm trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Pháp Kiều gây bất ngờ khi không chỉ hát mà còn thực hiện màn múa cột trên giày cao gót, cho thấy khả năng biểu diễn đa dạng.

RHYDER nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả trẻ. Xuất hiện với hình ảnh năng động, nam ca sĩ liên tục giao lưu, mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Chịu cách mình nói thua, Tiếc cho em…

Trải dài suốt 5 ngày, HOZO City Tết Fest 2025 thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, với chuỗi hoạt động liên hoàn kết hợp văn hóa, âm nhạc, sáng tạo, cộng đồng.

Các đêm nhạc đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc, trở thành sợi dây kết nối với khán giả, góp phần định vị HOZO City Tết Fest như một điểm hẹn giải trí quy mô lớn, được công chúng đón nhận.

Chia sẻ về mùa lễ hội năm nay, bà Trần Đỗ Quỳnh Lê - Giám đốc điều hành HOZO City Tết Fest - cho biết: "Chúng tôi tự hào khi được chứng kiến một thành phố giàu sức sống và sáng tạo cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong thời khắc chuyển giao năm mới. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những mô hình lễ hội bền vững trong thời gian tới".