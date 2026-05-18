Mỹ nhân xứ Nghệ khoe tủ đồ 200 món, chuộng hàng hiệu kiểu "giàu ngầm"

Đào Hà sinh năm 1997, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 và danh hiệu Người đẹp biển, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau các cuộc thi nhan sắc, Đào Hà sống kín đáo, tách biệt khỏi showbiz. Cô hiện là CEO một công ty chuyên huấn luyện kỹ năng mềm về phong thái, tận hưởng cuộc sống độc thân trong một căn hộ chung cư cao cấp tại phường Cát Lái (TPHCM).

Trong buổi chào đón phóng viên Dân trí thăm nhà, người đẹp Đào Hà chia sẻ, một trong những không gian cô tâm đắc nhất căn độ, đó là tủ đồ thông minh.

Người đẹp Đào Hà hé lộ 3 bí quyết xây dựng tủ đồ thông minh (Video: Cát Tường).

Từ khi nhận nhà cách đây 2 năm, Đào Hà đã lên ý tưởng để xây dựng tủ quần áo thông minh, theo phong cách tối giản kết hợp "quiet luxury" làm chủ đạo (sang trọng thầm lặng - phong cách thời trang đề cao sự sang trọng tinh tế, không phô trương, không chạy theo xu hướng).

Tủ quần áo của Đào Hà được thiết kế với hệ cửa lùa tối giản, sử dụng gam gỗ sáng màu giúp tổng thể căn phòng trông rộng và thoáng hơn. Thiết kế cửa trượt phẳng, không tay nắm cầu kỳ tạo cảm giác liền mạch, hiện đại và phù hợp với tinh thần sống gọn gàng mà cô theo đuổi.

Theo Đào Hà, thiết kế cửa trượt (cửa lùa) là lựa chọn hợp lý cho phòng ngủ có diện tích nhỏ. Mỗi lần mở tủ để cất hoặc lấy quần áo, cô chỉ cần trượt cánh tủ sang ngang hai bên mà không làm vướng các đồ vật xung quanh.

Bên trong tủ, quần áo được sắp xếp theo màu sắc và công dụng. Áo sơ mi, váy hoặc trang phục đi sự kiện, đi làm hằng ngày được treo gọn gàng theo từng khu vực màu sắc, giúp Đào Hà dễ dàng quan sát, tìm kiếm.

"Nhiều cô gái thường đứng trước tủ đồ với vô số món và băn khoăn không biết mặc gì. Để tránh tình trạng này, tôi sắp xếp một tủ đồ thông minh, nơi mọi món trang phục đều có thể phối hợp linh hoạt với nhau.

Hiện tủ đồ của tôi có khoảng 200 món, bao gồm váy, sơmi, quần, áo thun… phục vụ cả công việc lẫn nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Tôi không quan trọng số lượng mà luôn cân nhắc món đồ đó có phù hợp với nhu cầu sống và công việc hay không. Vì vậy, mỗi khi mua thêm món mới, tôi cũng chủ động thanh lý bớt những món ít sử dụng để không gian luôn gọn gàng, tránh bị quá tải", Đào Hà chia sẻ.

Trong tủ đồ của Đào Hà, cô nhấn mạnh 5 dạng trang phục nhiều chị em văn phòng nào cũng nên có. Đó là như sơ mi màu sắc nhã nhặn, quần jeans, quần âu, chân váy dài qua gối và áo phông phom đơn giản.

Đây là những món cơ bản nhưng rất dễ phối và có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với 5 trang phục này, chỉ cần kết hợp thêm khăn lụa hoặc phụ kiện nhỏ là đã có thể biến tấu đa dạng phong cách mà không cần mua quá nhiều quần áo.

Đào Hà cũng cho biết, 3 bí quyết để theo đuổi phong cách quiet luxury gồm: Chất liệu, màu sắc và hạn chế logo, chi tiết lớn.

Theo Đào Hà, trang phục được tạo nên từ chất liệu tốt sẽ giúp tổng thể trở nên chỉn chu, sang trọng và tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.

"Yếu tố quan trọng đầu tiên của phong cách quiet luxury là chất liệu. Tôi hiếm khi mua đồ theo xu hướng vì chỉ phù hợp mặc trong một mùa, sau đó dễ bị bỏ quên, lãng phí. Thay vào đó, tôi ưu tiên những món đồ có chất vải tốt, phom dáng cơ bản, dễ phối, có thể sử dụng lâu dài trong nhiều hoàn cảnh khác nhau", Đào Hà chia sẻ.

Thứ hai là yếu tố về màu sắc. Đào Hà ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, kem, nâu hoặc xanh dương nhạt vì đây là các màu dễ phối, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và tôn vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch. Nhờ lựa chọn bảng màu thống nhất, các món đồ trong tủ có thể kết hợp linh hoạt với nhau mà không bị lỗi mốt theo thời gian.

Yếu tố thứ ba là không sử dụng các món đồ có nhiều chi tiết, logo lớn.

"Ngay cả với túi xách hàng hiệu, tôi vẫn ưu tiên kiểu dáng trơn, màu sắc tối giản và chỉ nhấn nhá logo một cách tinh tế. Những thiết kế như thế này không chỉ dễ phối với nhiều phong cách khác nhau mà còn mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế hơn so với các món đồ quá phô trương thương hiệu", Đào Hà chia sẻ.

Do tính chất công việc thường xuyên xuất hiện trước học viên và công chúng, Đào Hà chú trọng đầu tư cho hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, cô cho rằng sự thanh lịch không đến từ việc sở hữu quá nhiều đồ hiệu đắt tiền, mà nằm ở cách lựa chọn những món đồ phù hợp với bản thân, có tính ứng dụng cao và có thể sử dụng lâu dài.

"Mức chi tiêu cho trang phục tùy vào khả năng tài chính của mỗi người. Thời trang nội địa Việt Nam hiện có rất nhiều lựa chọn chất lượng với mức giá từ khoảng 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Tôi ít khi mua online theo cảm hứng mà thường đến cửa hàng để trực tiếp cảm nhận chất liệu, thử trang phục và cân nhắc mức độ phù hợp trước khi quyết định", Đào Hà nói.

"Tôi vẫn dùng một vài món đồ hiệu, nhưng không có nhu cầu sắm một tủ đồ hoành tráng với nhiều món xa xỉ, đắt tiền. Hàng hiệu không phải để thể hiện sự hào nhoáng mà là cách tận hưởng giá trị bên trong, từ chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm sử dụng. Chính vì vậy, phong cách tôi hướng tới luôn là sự tối giản, bền vững và ưu tiên giá trị sử dụng hơn chạy theo xu hướng", Đào Hà nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh tủ quần áo là góc trang điểm được bố trí gọn gàng với bàn nhỏ, gương lắp đèn có ánh sáng trắng dịu. Đào Hà cũng ít bày các loại mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm bên ngoài bàn mà cất vào hộc tủ. Không gian này tạo cảm giác thư thái, sạch sẽ, phản ánh thói quen sống tối giản và đề cao sự ngăn nắp của nhân vật. Khi trang điểm, cô cũng trung thành với phong cách tự nhiên, lớp nền mỏng nhẹ, ít nhấn nhá cầu kỳ, sắc sảo.

Ở tuổi 29, sở hữu sự nghiệp thành công và tự điều hành một công ty, song Đào Hà cho biết bản thân cô thích lối sống giản dị, bình yên, không có quá nhiều nhu cầu hưởng thụ xa xỉ. "Tôi thích đầu tư vào trải nghiệm sống như du lịch, khám phá văn hóa, ẩm thực hoặc học thêm kỹ năng mới. Những trải nghiệm này giúp mở rộng góc nhìn, hỗ trợ cho công việc và cuộc sống cá nhân", người đẹp nói.