Mỹ nhân “Sắc, Giới” mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

Theo ghi nhận từ truyền thông Trung Quốc, phần bụng lớn hơn thường lệ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút ống kính. Trong suốt sự kiện, cô di chuyển cẩn trọng, đồng thời có vệ sĩ theo sát.

Nhiều tờ báo Trung Quốc đồng loạt đăng tải hình ảnh và đặt nghi vấn về việc người đẹp đang mang thai ở độ tuổi U50. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía nữ diễn viên chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Thang Duy được cho là đang mang thai lần thứ 2 (Ảnh: Getty).

Trước đó, vào tháng 3, Thang Duy cùng chồng - đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong - bị bắt gặp tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên lựa chọn trang phục nhiều lớp, thường xuyên dùng túi xách hoặc áo khoác để che phần eo. Không ít khán giả nhận xét vóc dáng của cô có phần đầy đặn hơn, dáng đi cũng chậm rãi hơn trước.

Thông tin mang thai, nếu được xác nhận, không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn phần nào xóa tan những tin đồn rạn nứt hôn nhân từng xuất hiện từ cuối năm ngoái.

Một số nguồn tin trong giới cho biết, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên hiện khá ổn định và yên bình tại Hàn Quốc. Cặp đôi đã có một con gái 10 tuổi, nhưng Thang Duy nhiều lần chia sẻ mong muốn có thêm con trong các cuộc phỏng vấn trước đây.

Thang Duy lộ bụng bầu trong một sự kiện gần đây ở Thượng Hải (Trung Quốc) (Ảnh: Weibo).

Khi mang thai và sinh con đầu lòng, nữ diễn viên từng tạm rời xa làng giải trí trong thời gian dài để tập trung cho gia đình. Phải đến khi con gái hơn 5 tuổi, cô mới chính thức quay lại hoạt động nghệ thuật và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công đáng kể.

Hành trình sự nghiệp của Thang Duy vốn không trải đầy hoa hồng. Sinh năm 1979 tại Trung Quốc, cô gia nhập làng giải trí từ năm 1997 nhưng phải mất nhiều năm chật vật với những vai diễn nhỏ, thậm chí làm diễn viên quần chúng. Dù sở hữu nhan sắc được đánh giá thanh tú, cô không thuộc nhóm mỹ nhân nổi bật ngay từ đầu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến từ bộ phim Sắc, Giới do đạo diễn Lý An thực hiện. Vai diễn táo bạo trong tác phẩm này giúp cô vụt sáng trên trường quốc tế, đồng thời mang về nhiều giải thưởng danh giá cho đoàn làm phim.

Thang Duy nổi tiếng nhờ bộ phim "Sắc, Giới" (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, thành công đi kèm với tranh cãi. Bộ phim với nhiều cảnh nhạy cảm đã khiến Thang Duy đối mặt với làn sóng tẩy chay tại quê nhà. Cô bị chỉ trích gay gắt, thậm chí bị cấm sóng trong một thời gian dài. Khi sự nghiệp vừa chớm nở, nữ diễn viên buộc phải rút lui khỏi ánh đèn sân khấu trong gần 5 năm.

Trong giai đoạn khó khăn đó, cô rời Trung Quốc, sang Mỹ sinh sống và đối diện với những vấn đề tâm lý. Có thời điểm, nữ diễn viên gần như “biến mất”, hạn chế giao tiếp và không sử dụng mạng xã hội.

Phải mất nhiều năm nỗ lực, Thang Duy mới từng bước quay lại với điện ảnh thông qua các dự án như Truy tìm người hoàn hảo hay Truy tìm người hoàn hảo 2. Đặc biệt, bộ phim Decision to Leave đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô tại Hàn Quốc, mang về nhiều giải thưởng và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Không chỉ giúp cô hồi sinh sự nghiệp, Hàn Quốc còn là nơi nữ diễn viên tìm thấy hạnh phúc cá nhân. Năm 2014, cô kết hôn với đạo diễn Kim Tae Yong sau khi hợp tác trong bộ phim Thu muộn. Hai năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.

Thang Duy và chồng người Hàn Quốc có cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Sina).

Những năm gần đây, Thang Duy duy trì cuộc sống kín tiếng, thường xuyên di chuyển giữa Trung Quốc và Hàn Quốc để cân bằng công việc và gia đình. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, trái ngược với nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Ở ngưỡng U50, Thang Duy vẫn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, dù những dấu vết thời gian đã phần nào in hằn trên gương mặt. Không chạy theo chuẩn mực trẻ hóa, nữ diễn viên lựa chọn cách đón nhận tuổi tác một cách tự nhiên và bình thản.

Chia sẻ về quan niệm nhan sắc, cô từng cho rằng mỗi người phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào, đều sở hữu vẻ đẹp riêng. Theo Thang Duy, sự quyến rũ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở sự từng trải và trí tuệ trong cách sống. Người phụ nữ nên biết trau dồi bản thân thông qua việc tích lũy kinh nghiệm, từ đó hình thành nên chiều sâu nội tâm.

Thang Duy vẫn đẹp rực rỡ ở tuổi U50 (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên nhấn mạnh, vẻ đẹp bền vững nhất chính là vẻ đẹp tâm hồn - thứ trong sáng và có giá trị lâu dài, giống như kim cương. “Mỗi người phụ nữ đều là một viên ngọc sáng, và họ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình”, cô bày tỏ.

Hiện tại, nghi vấn mang thai lần 2 của Thang Duy vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhiều người hâm mộ vẫn gửi lời chúc tốt đẹp, đồng thời hy vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình trong chặng đường sắp tới.