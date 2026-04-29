Mỹ nhân “Ngôi nhà hạnh phúc” nghẹn ngào khi mang thai ở tuổi 46

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không giấu được xúc động khi thông báo: “Trong suốt sự nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi đăng tải một bài viết với những cảm xúc bồi hồi đến vậy. Năm nay, tôi đã có em bé - một niềm hạnh phúc lớn lao. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu này với mọi người và biết ơn vì món quà quý giá khi đã ở độ tuổi này”.

Han Jung Eun hạnh phúc xác nhận mang thai con đầu lòng ở tuổi 46 sau gần 6 năm lập gia đình (Ảnh: Naver).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Han Eun Jung dự kiến sinh con vào mùa thu năm nay. Hiện cô tập trung nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe trong suốt thai kỳ. Được biết, nữ diễn viên lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đã thành công ngay từ lần đầu tiên.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, cô cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm ngoái sau khi hoàn thành một dự án phim. Hai vợ chồng cùng thăm khám và theo dõi sức khỏe cẩn thận để đạt kết quả tốt nhất. “Tôi rất may mắn khi thành công ngay từ lần đầu”, cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã qua giai đoạn cần kiêng khem nghiêm ngặt và bắt đầu duy trì việc tập luyện nhẹ nhàng để giữ thể trạng ổn định. Song song đó, cô vẫn tham gia một số lịch trình đã được lên kế hoạch trước.

Han Eun Jung cho rằng đây là “chương thứ 2” của cuộc đời mình. “Vì là sản phụ lớn tuổi, tôi sẽ chú trọng hơn vào việc chăm sóc sức khỏe và luôn cẩn trọng trong từng bước đi”, cô chia sẻ.

Han Jung Eun (trái) nổi tiếng với vai diễn trong "Ngôi nhà hạnh phúc" (Ảnh: News).

Nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân hơn cô 1 tuổi vào năm 2020 sau khoảng một năm tìm hiểu. Để bảo vệ đời tư, chồng của cô, một người không hoạt động trong ngành giải trí, luôn được giữ kín trước truyền thông.

Nói về bạn đời, Han Eun Jung từng bày tỏ: “Anh ấy là người ấm áp, biết quan tâm và có thể bù đắp những thiếu sót của tôi”. Trong ngày cưới, cô cũng không ngần ngại gửi lời nhắn ngọt ngào: “Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em yêu anh”.

Sinh năm 1980, Han Eun Jung bước chân vào làng giải trí từ năm 19 tuổi với bộ phim For the Sake of Love. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình như Ngôi nhà hạnh phúc, Seoul 1945 hay Cuộc sống tươi đẹp. Đặc biệt, vai diễn “tình địch” của Song Hye Kyo trong Ngôi nhà hạnh phúc giúp cô trở nên nổi tiếng rộng khắp châu Á.

Việc mang thai ở tuổi 46 của Han Eun Jung không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn truyền cảm hứng tới nhiều phụ nữ về hành trình làm mẹ, sự kiên trì và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống