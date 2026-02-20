Mỹ nhân Mưa đỏ được ví như "thần tiên tỷ tỷ", nói thẳng tiêu chí bạn trai

Thời gian qua, diễn viên Lê Hạ Anh liên tục gây sốt khi xuất hiện tại các lễ trao giải. Nữ diễn viên Mưa đỏ được khen ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp, nhan sắc chín muồi.

Trên thảm đỏ, Hạ Anh thường chọn những bộ cánh khéo léo khoe đôi vai trần, toát lên khí chất thanh lịch, dịu dàng và không kém phần sang trọng. Tại một lễ trao giải hôm 7/2, Hạ Anh được ví von là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ ngoại hình sáng bừng trên thảm đỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hạ Anh bày tỏ niềm vui khi góp mặt trong nhiều sự kiện trao giải dịp đầu năm. Năm 2025, cú bứt phá từ Mưa đỏ đã đưa tên tuổi của Hạ Anh đến gần hơn với khán giả, giúp cô xuất hiện trong nhiều chương trình, được các nhãn hàng lựa chọn.

Đón xuân mới, nữ diễn viên ấp ủ nhiều dự định trong công việc và mong muốn được cống hiến nhiều hơn, thể hiện sự tâm huyết, nghiêm túc trên con đường nghệ thuật.

"Tôi trân trọng tình cảm của khán giả. Mọi người muốn thấy tôi xuất hiện trong những dự án mới, đảm nhận những vai diễn mới. Sự cổ vũ từ người hâm mộ là động lực giúp tôi cố gắng.

Tôi cũng đang có một số kế hoạch cho năm Bính Ngọ nhưng chưa thể hé lộ cụ thể. Chỉ biết rằng, tôi muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn, được hóa thân đa dạng nhân vật hơn, bước qua sự an toàn của chính mình", Hạ Anh chia sẻ.

Dịp Tết này, Hạ Anh sum vầy cùng gia đình tại Gia Lai. Nữ diễn viên yêu thích khoảng thời gian được nghỉ ngơi bên người thân, tận hưởng những ngày rảnh rỗi, thảnh thơi, quanh quẩn bên căn bếp, khu vườn ở quê nhà.

"Hằng năm, cứ đúng khoảnh khắc giao thừa, tôi và mẹ cùng nhau đi chùa để cảm ơn năm cũ khép lại, cầu mong năm mới thật nhiều bình an cho mọi người và gia đình", Hạ Anh hé lộ.

Nữ diễn viên cho biết thêm, mỗi dịp Tết, cô thường vào bếp nấu món gà kho sả cùng mẹ. Hương vị món ăn ghi sâu trong ký ức từ tuổi thơ cho đến khi nữ diễn viên trưởng thành. Đối với Hạ Anh, được quây quần bên mâm cơm gia đình là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà cô luôn trân trọng.

"Sau một năm chăm chỉ làm việc, dịp Tết tôi có những món quà lì xì cho gia đình, gọi là "tiền may mắn". Tôi vui khi mình đủ trưởng thành để tặng những điều tốt đẹp cho người thân và tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này", Hạ Anh bộc bạch.

Hạ Anh sinh năm 1995, từng được biết đến khi chiến thắng cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2011. Năm 2012, cô góp mặt trong chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (Miss Photo). Từ cơ duyên này, người đẹp lấn sân diễn xuất nhưng chưa để lại dấu ấn cho khán giả.

Từ năm 2024, Hạ Anh bắt đầu nhận được sự chú ý khi góp mặt vào một số phim truyền hình ăn khách ở phía Nam. Trong phim điện ảnh Mưa đỏ (2025), cô ghi dấu ấn với vai Hồng, cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, hằng đêm chở chiến sĩ sang sông, đến khu vực Thành cổ Quảng Trị để chiến đấu.

Trước ý kiến cho rằng Hạ Anh khó lặp lại thành công như Mưa đỏ, cô đáp: "Tôi không nghĩ mình áp lực rằng phải vượt qua điều gì. Mưa đỏ là dấu ấn tuyệt vời nhất và tôi đang trong hành trình tìm những cơ duyên mới, những vai diễn mới khác biệt so với những gì tôi thể hiện trước đây".

Ở tuổi 31, Hạ Anh sở hữu nét đẹp nữ tính, đôi mắt to có chiều sâu cùng vóc dáng mảnh mai. Đời thường, cô chọn phong cách đơn giản, thanh lịch với những trang phục như áo trễ vai, áo ngắn, áo sơmi, quần jeans...

Nữ diễn viên chia sẻ, cô hoạt động nghệ thuật nhưng có lối sống bình dị. Khán giả có thể bắt gặp cô tung tăng trên phố, đi uống cà phê, ngồi ăn quán vỉa hè như người bình thường. Khi sắp xếp được thời gian, cô tận hưởng những chuyến du lịch cùng bạn bè.

"Phương châm của tôi là dù làm gì cũng phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ với cuộc sống của mình", Hạ Anh cho hay.

Về đời tư, Hạ Anh không hé lộ nhiều về mối quan hệ hiện tại. Cô nói mẫu bạn trai lý tưởng của mình là tinh tế, đẹp trai và có điều kiện kinh tế.

"Chuyện lập gia đình có lẽ cần duyên số. Để hai người gặp được nhau phải có duyên, có cách suy nghĩ, trò chuyện phù hợp với nhau. Tôi hy vọng bản thân có thể gặp được người lắng nghe mình và ngược lại", Hạ Anh nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ảnh: Facebook nhân vật