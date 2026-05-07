Mỹ nhân khiến 99,9% đàn ông Trung Quốc chọn là “bạn gái lý tưởng” là ai?

Mới đây, một bức ảnh tưởng như bình thường của bộ phim truyền hình Trung Quốc Mật ngữ kỷ bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội, kéo theo cuộc tranh luận gay gắt về nhan sắc và khí chất của dàn diễn viên.

Lý Mộng (áo hồng) giành tới 99,9% phiếu bầu của nam giới Trung Quốc trong cuộc bình chọn nhan sắc (Ảnh: Sina).

Trong ảnh, hai nhân vật nữ của Mật ngữ kỷ được đặt cạnh nhau: Hứa Mật Ngữ - nữ chính do Chu Châu đảm nhận và Lộ Trinh Trinh - nhân vật do Lý Mộng thể hiện. Sự đối lập rõ rệt về ngoại hình, khí chất và thần thái giữa hai người đã tạo ra một phép so sánh trực diện, khiến cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trong khảo sát này, phần lớn người tham gia - đặc biệt là nam giới - lựa chọn Lộ Trinh Trinh của Lý Mộng là hình mẫu “bạn gái lý tưởng”. Con số “99,9%” dù không mang tính thống kê chính thức nhưng vẫn đủ sức tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, khiến chủ đề này trở thành tâm điểm tranh cãi trong nhiều ngày.

Ngay sau đó, hàng loạt bình luận xuất hiện với nhiều góc nhìn khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng Lý Mộng sở hữu vẻ đẹp mềm mại, tự nhiên và gần gũi, dễ tạo cảm giác muốn che chở.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng việc so sánh giữa hai nhân vật là thiếu công bằng, bởi mỗi người đại diện cho một kiểu hình tượng và tuyến nhân vật riêng trong phim.

Lý Mộng là diễn viên "đa màu sắc" của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Dù gây tranh cãi, hiệu ứng truyền thông từ bức ảnh đã giúp tên tuổi Lý Mộng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước khi trở thành tâm điểm của Mật ngữ kỷ, cô vốn là một gương mặt quen thuộc trong phim truyền hình Hoa ngữ nhưng chưa từng đạt đến mức độ phủ sóng đại chúng rộng rãi như hiện tại.

Theo tờ Sina, Lý Mộng không thuộc kiểu “mỹ nhân hoàn hảo” theo tiêu chuẩn phổ biến của màn ảnh Hoa ngữ. Cô không sở hữu làn da quá mịn hay gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng bằng công nghệ hậu kỳ.

Tuy nhiên, chính sự tự nhiên trong biểu cảm cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc lại giúp cô tạo nên sức hút riêng biệt. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Lý Mộng đều mang đến cảm giác chân thật, đôi khi gai góc, đôi khi mâu thuẫn, nhưng luôn khiến khán giả phải chú ý.

Trong Mật ngữ kỷ, cô đảm nhận vai Lộ Trinh Trinh - một nhân vật được xây dựng với tính cách phức tạp và nhiều chiều sâu tâm lý. Điểm đáng chú ý là tạo hình của Lý Mộng gần như không bị “làm đẹp hóa” quá mức.

Lý Mộng trong "Mật ngữ kỷ" (Ảnh: Sina).

Những chi tiết như nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt, biểu cảm đời thường hay rãnh cười đều được giữ nguyên. Chính điều này giúp nhân vật trở nên chân thực hơn, khác biệt so với nhiều vai diễn thường được chỉnh sửa kỹ lưỡng trong phim truyền hình hiện đại.

Sinh năm 1992, Lý Mộng là gương mặt không thuộc nhóm “hoa đán” hàng đầu của giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, cô từng góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Góc khuất bí mật hay Mặc vũ vân gian.

Dù không sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo hay truyền thông mạnh mẽ, nhưng mỗi vai diễn của cô đều để lại dấu ấn riêng nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên và giàu cá tính.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 có sự đào tạo bài bản trước khi bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp (Ảnh: Sohu).

Con đường đến với nghệ thuật của Lý Mộng không quá ồn ào nhưng lại khá bài bản. Cô từng có thời gian học tập tại Canada trước khi trở về Trung Quốc và theo học chuyên ngành Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - một trong những cơ sở đào tạo diễn viên danh giá nhất châu Á. Ngay từ thời sinh viên, Lý Mộng đã được đánh giá là có tiềm năng nhờ ngoại hình sáng và khả năng nhập vai tốt.

Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng bước chân vào giới giải trí với vai diễn đầu tiên trong phiên bản điện ảnh Bạch Lộc Nguyên. Tuy nhiên, không may mắn khi phần lớn cảnh quay của cô bị cắt bỏ, khiến khởi đầu sự nghiệp trở nên khá trắc trở. Dù vậy, Lý Mộng không từ bỏ mà tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất qua nhiều dự án khác nhau.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2020 khi cô đảm nhận vai Vương Dao trong Góc khuất bí mật. Nhân vật phản diện với nội tâm phức tạp này giúp Lý Mộng được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí được xem là một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất của cô từ trước đến nay. Thành công của bộ phim cũng giúp tên tuổi Lý Mộng được chú ý rộng rãi hơn trong giới làm phim.

Với thành công hiện tại của "Mật ngữ kỷ", sự nghiệp của Lý Mộng được xem là khá thuận lợi (Ảnh: Weibo).

Tuy nhiên, sau bước tiến này, sự nghiệp của cô lại không hoàn toàn thuận lợi. Một số thông tin trong giới cho rằng, Lý Mộng từng gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung do tính cách thẳng thắn và cách thể hiện quan điểm cá nhân khá mạnh. Điều này khiến cô nhiều lần bị thay vai hoặc rời khỏi dự án giữa chừng, làm gián đoạn đà phát triển sự nghiệp.

Dù vậy, sau nhiều lần vấp ngã, Lý Mộng đã học được cách thỏa hiệp. Bản thân nữ diễn viên đã nhiều lần thừa nhận mình đang trong quá trình điều chỉnh và học cách hòa hợp hơn với môi trường làm việc.

Trong những năm gần đây, Lý Mộng dần trở lại với hình ảnh chín chắn, điềm tĩnh hơn. Các vai diễn trong Mặc vũ vân gian và đặc biệt là Mật ngữ kỷ giúp cô lấy lại sự chú ý từ khán giả, đồng thời mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp.