Mỹ nhân hơn 12 tuổi ngỏ ý tái hợp tuyển thủ Hakimi sau 2 năm ly hôn

Theo France Football, Hiba Abouk được cho là đã có động thái liên hệ và bày tỏ mong muốn hàn gắn với Hakimi. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên cảm thấy ân hận về quyết định ly hôn trước đây, song hậu vệ đang khoác áo Paris Saint-Germain (PSG) chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Một số ý kiến cho rằng động thái của Abouk xuất hiện sau khi PSG gia hạn hợp đồng với Hakimi, nâng mức lương của cầu thủ này lên khoảng 28 triệu euro (gần 870 tỷ đồng) mỗi mùa, so với con số gần 10 triệu euro (hơn 309 tỷ đồng) trước đó. Thông tin này tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước đó, Hiba Abouk và Achraf Hakimi từng vướng vào hàng loạt ồn ào pháp lý hậu ly hôn. Nữ diễn viên từng đệ đơn kiện chồng cũ, cáo buộc anh lừa đảo và tẩu tán tài sản. Thời điểm nộp đơn ly dị vào năm 2023, Abouk yêu cầu được chia đôi khối tài sản của Hakimi, ước tính khoảng 15 triệu euro (gần 465 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phần lớn tài sản có giá trị của hậu vệ người Morocco được xác định không đứng tên anh mà do mẹ ruột quản lý. Sau đó, Abouk tiếp tục yêu cầu bồi thường 10 triệu euro nhưng chỉ nhận được đề nghị 2 triệu euro (gần 62 tỷ đồng) từ phía Hakimi. Các vụ kiện của nữ diễn viên sau cùng đều không đạt được kết quả như mong muốn.

Hiba Abouk (SN 1986) hơn Achraf Hakimi 12 tuổi. Cô là người Tây Ban Nha gốc Tunisia - Libya, được biết đến qua nhiều vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh Tây Ban Nha. Ngoài diễn xuất, Abouk còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Hiba Abouk tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Ả Rập và từng theo học tại Real Escuela Superior de Arte Dramático - trường đào tạo kịch nghệ danh tiếng của Tây Ban Nha. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2008 và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim El Príncipe (2014).

Abouk và Hakimi nảy sinh tình cảm vào năm 2018, công khai mối quan hệ vào năm 2019 và kết hôn trong một buổi lễ riêng tư vào tháng 11 cùng năm. Cặp đôi có 2 con chung.

Cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ trước khi đổ vỡ vào năm 2023, thời điểm Hakimi vướng vào cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc tấn công tình dục - vụ việc hiện vẫn được nhắc tới trong các cuộc tranh luận.

Câu chuyện “Hakimi để mẹ đứng tên toàn bộ tài sản” nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi “khôn ngoan” của cầu thủ người Morocco nhằm bảo vệ khối tài sản sau hôn nhân. Tuy nhiên, với Hiba Abouk, hành động này được xem là lạnh lùng và thiếu tình cảm.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy chưa nổi tiếng như bây giờ. Sự nghiệp của tôi khi ấy thậm chí còn vững chắc hơn. Tôi đã từ bỏ nhiều thứ để vun vén cho gia đình, để rồi nhận về sự trắng tay”.

Một năm sau ly hôn, Hiba Abouk tiếp tục trải lòng về những tổn thương trong cuộc hôn nhân tan vỡ. “Phản bội đã làm tan vỡ tình yêu. Tôi đã tha thứ nhiều lần, đã cố gắng gìn giữ gia đình. Nhưng khi niềm tin bị phản bội, tình yêu không thể lành lặn trở lại”, cô nói. Dù không đi sâu vào chi tiết, sự thất vọng và tiếc nuối hiện rõ trong những chia sẻ của nữ diễn viên.

Abouk từng gác lại sự nghiệp điện ảnh đang phát triển tại Tây Ban Nha để theo chồng sang Paris (Pháp), xây dựng tổ ấm và chăm sóc 2 con nhỏ. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô phải đối diện với thực tế rằng phần lớn tài sản của Hakimi không đứng tên anh, khiến cô không được hưởng bất kỳ quyền lợi tài chính nào sau ly hôn.

Trước những ý kiến cho rằng cô chỉ quan tâm đến tiền bạc, nữ diễn viên người Tây Ban Nha khẳng định mình không phải là “người phụ nữ đào mỏ”, nhấn mạnh sự nghiệp của cô được xây dựng bằng chính tài năng và nỗ lực cá nhân từ trước khi gặp Hakimi.

“Tôi tin vào công lý và đạo đức, nhưng cũng hiểu rằng không phải ai cũng đặt những giá trị đó lên hàng đầu khi liên quan đến tiền bạc và quyền lợi”, Abouk chia sẻ. Sau tất cả, cô cho biết điều quan trọng nhất lúc này là sự bình yên của hai con: “Tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ vì các con. Những điều khác, hãy để thời gian trả lời”.

Về phía Achraf Hakimi, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, hậu vệ PSG thừa nhận việc chia tay mẹ của các con là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Anh cho biết sự đổ vỡ của hôn nhân ảnh hưởng không nhỏ đến các con, đồng thời thừa nhận bản thân đã có những sai lầm trong quá khứ và đang cố gắng sửa chữa.

“Sau khi ly hôn, tôi học được cách chăm sóc và yêu thương bản thân cũng như những người xung quanh nhiều hơn. Tôi nhận ra có những điều trước đây mình chấp nhận, nhưng bây giờ thì không”, Hakimi nói.

Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết hiện tinh thần đã ổn định và mối quan hệ với vợ cũ cũng dần được cải thiện vì lợi ích của hai con, Naim và Amin.

Hakimi vẫn độc thân và khẳng định không vội vàng bước vào tình yêu. “Tôi cởi mở, tôi đang độc thân và tôi ổn”, anh chia sẻ, đồng thời đề cập đến mối quan hệ gắn bó với mẹ ruột và những ồn ào xoay quanh việc bà đứng tên tài sản.

Achraf Hakimi trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, từng khoác áo Borussia Dortmund và Inter Milan trước khi gia nhập PSG năm 2021. Anh là nhân tố quan trọng giúp tuyển Morocco làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết World Cup 2022 và từng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

