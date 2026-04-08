"Mỹ nhân" Hoàng Cúc tuổi 71 vẫn sành điệu, hé lộ mối quan hệ với con dâu

NSND Hoàng Cúc được xem là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi bà gắn liền với những vai diễn trong các vở kịch rất đặc biệt của thập niên 1980-1990 như: Tôi và chúng ta, Em đẹp dần lên trong mắt anh, Nghĩ về mình, Ăn mày dĩ vãng, Thầy khóa làng tôi, Mùa hoa sữa…

NSND Hoàng Cúc cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim, có thể kể đến như: Tướng về hưu, Bỉ vỏ, Sa bẫy, Hồi chuông màu da cam, Dòng sông khát vọng, Kiếp phù du...

Không chỉ ghi dấu ấn với lối diễn xuất tinh tế, giàu chiều sâu tâm lý, bà còn là biểu tượng nhan sắc của dàn mỹ nhân miền Bắc thập niên 1980.

Thời kỳ ấy, Hoàng Cúc được công chúng ưu ái gọi là “mỹ nhân màn ảnh” nhờ vẻ đẹp đằm thắm, chuẩn mực của người phụ nữ Việt. Từ những năm 1970-1980 cho đến hiện tại, bà vẫn luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

NSND Hoàng Cúc tuổi 71.

Yêu quý con dâu hơn cả con đẻ

Nhiều người rất tò mò về cuộc sống của NSND Hoàng Cúc với con dâu. Bà có thể chia sẻ mình là một người mẹ chồng như thế nào?

- Có lẽ nhiều người đều biết tôi yêu quý con dâu hơn cả con đẻ. Thực sự là như thế. Con dâu cũng thương yêu tôi không khác gì mẹ ruột, hai mẹ con hòa hợp đến mức dường như không còn khoảng cách hay giới hạn nào nữa.

Thậm chí, những lúc con nghỉ ngơi, bản thân luôn tự nhắc mình phải đi nhẹ, nói khẽ để con được tròn giấc. Với chính mình, đôi khi tôi còn nghiêm khắc, khắt khe nhưng với con dâu thì tuyệt đối không có khái niệm đó. Bởi tôi thấu hiểu và trân trọng sự hy sinh thầm lặng mà con đã dành cho gia đình này.

Con chăm sóc tôi chu đáo đến mức bạn bè đến chơi ai cũng bảo, tôi quá may mắn khi có một cô con dâu đảm đang, không nề hà bất cứ việc gì. Tôi nghĩ, đó thực sự là một cái phúc.

Phải chăng NSND Hoàng Cúc cũng là người thoải mái, hiện đại?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi không phải mẫu người quá thoải mái đâu, có lẽ chỉ là hiện đại thôi. Bản thân quan niệm rằng, sống là phải biết yêu thương nhưng cũng biết dừng đúng lúc, đúng chỗ. Ngay cả với các cháu, tôi cũng không bao giờ nuông chiều quá mức. Thậm chí, tôi còn hay "mách nhỏ" với mẹ chúng rằng: "Con bé này đang mải ôm điện thoại đấy, con xem có cách nào giải quyết đi".

Hay như chuyện tụi trẻ đi học về thường than buồn ngủ vì chưa quen giấc, không được ngủ trưa. Thế là tôi ra quy định: "Tụi con ngủ thoải mái, nhưng đến bữa cơm mà không tự giác dậy ăn cùng cả nhà, phải ăn sau, dứt khoát tự đi rửa bát".

Tôi nghĩ kỷ luật và tình thương phải luôn song hành, gia đình mới nền nếp được.

Nhan sắc NSND Hoàng Cúc thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Hoàng Cúc và con dâu có điểm gì chung lớn nhất khiến hai người “hợp cạ” đến vậy?

- Tôi thấy hai mẹ con hợp nhất ở điểm là con bé rất hiểu chuyện, văn minh. Thứ 2, nó có cá tính mạnh mẽ giống đàn ông, sống trung thực, tự tin và không bao giờ màu mè.

Ở nhà có thể con trông hơi lôi thôi vì bận rộn dọn dẹp, nhưng cứ bước ra đường, tô son điểm phấn vào là thành một con người khác ngay. Nhiều người nhìn vào cứ bảo con dâu tôi trông có vẻ "ăn chơi", hơi Tây một chút, nhưng thực tế ở nhà con rất giản dị.

Tôi quan niệm, mình hãy nhìn người phụ nữ ở góc độ của cái đẹp và sự tần tảo, thay vì chỉ soi xét vẻ bề ngoài. Trong khoảng thời gian tôi lâm trọng bệnh, đôi khi không cần nói gì, tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp và thấu hiểu mà con dành cho mình.

NSND Hoàng Cúc cho biết, bà và con dâu hòa hợp đến mức dường như không còn khoảng cách hay giới hạn nào.

Theo bà, điều gì là quan trọng nhất để giữ gìn mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu êm ấm, cũng như duy trì sự hòa thuận, gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình?

- “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng tôi cho rằng trong đời sống gia đình, chính những điều nhỏ nhặt lại quyết định tất cả. Đó là sự nhường nhịn, chăm chút và quan trọng nhất, đừng làm cho nhau cảm thấy bị tổn thương.

Tôi tự hỏi, tại sao những người phụ nữ không thể yêu thương nhau khi đã ăn chung một mâm, ngồi chung một chiếu, cùng hít thở trong một không gian và gắn kết với nhau bằng những sợi dây máu mủ ruột rà? Cứ phải kèn cựa, soi xét nhau làm gì? Theo tôi, đó mới là điều nguy hiểm nhất.

Nếu chúng ta chọn cách nhìn mọi thứ đơn giản hơn, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đời mà, ai không có lúc mệt mỏi, đôi khi ăn xong chỉ muốn nghỉ chẳng buồn rửa bát, hay bận rộn đến mức tắm cũng không kịp.

Những lúc ấy, nếu cứ giữ trong lòng, không nói ra, rồi nhìn nhau với vẻ khó chịu mới là điều nguy hiểm. Hãy đặt địa vị mình là người ruột thịt của nhau để cư xử, mọi chuyện sẽ tự khắc êm xuôi.

"Nếu chúng ta chọn cách nhìn mọi thứ đơn giản hơn thì cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều". NSND Hoàng Cúc

Trải qua bạo bệnh và những thăng trầm trong cuộc đời, NSND Hoàng Cúc làm thế nào để luôn giữ được tâm thế an nhiên và năng lượng tích cực? Bà có lời nhắn nhủ gì cho những người cũng đang phải đối mặt với nghịch cảnh?

- Tôi luôn tâm niệm rằng: “Lùi một bước, trời cao biển rộng”, mọi bão tố rồi cũng sẽ đi qua. Điều quan trọng để giữ cho tâm mình bình thản là sự chân thành. Khi ta yêu thương bằng cả trái tim, mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên, không còn khiên cưỡng.

Trong cách sống hay đối nhân xử thế, trước hết mình phải giữ được sự chuẩn mực. Ngay cả khi dạy con cháu, tôi cũng rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Thay vì dùng những câu định kiến nặng nề kiểu "trứng khôn hơn vịt", mình thường nói nhẹ nhàng hơn: "Con cứ sống đi, rồi sẽ hiểu đến đoạn ấy nó như thế nào". Lời nói hằng ngày cần có sự tu từ, văn minh, không nên quá suồng sã.

Tôi nghĩ, hãy cố gắng sống thật vị tha. Dù cả cuộc đời mình hy sinh cho gia đình, con cái, cũng đừng bao giờ đặt nặng chuyện người khác phải mang ơn. Bản thân không phân biệt con trai hay con gái, bởi con nào cũng là khúc ruột của mình. Sau tất cả, điều quý giá nhất còn lại vẫn chính là tấm lòng.

Cuộc đời ai cũng phải va đập, trải qua đủ điều. Có thể hôm nay gặp người tốt, ngày mai lại gặp người khiến mình tổn thương. Nhưng nếu mình sống tử tế, thì việc bị lừa đôi khi cũng là điều bình thường. Khi sống vị tha và tử tế, tự khắc năng lượng tích cực sẽ nảy sinh để giúp mình vượt qua mọi nỗi đau thân xác hay nghịch cảnh cuộc đời.

Tôi cũng tin rằng, sự lạc quan sẽ nuôi dưỡng nội lực. Cơ thể con người rất “khoa học” - khi mình nghĩ tích cực, như “nắng mưa là chuyện của trời” - tinh thần cũng nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn.

Và trên hết "đức năng thắng số". Tôi tin như thế!

NSND Hoàng Cúc có gu thời trang sành điệu, cá tính.

Tuổi 71 phong cách sành điệu và có gu

Mái tóc trắng hiện tại của NSND Hoàng Cúc khiến nhiều người rất ấn tượng. Đây có phải là một sự thay đổi phong cách mà bà chủ động lựa chọn?

- Chiếc áo không làm nên thầy tu. Tôi để kiểu tóc này hoàn toàn là vì bệnh ung thư. Tôi sợ hóa chất trong thuốc nhuộm không tốt cho sức khỏe nên quyết định không nhuộm nữa. Không ngờ bây giờ tóc trắng lại thành mốt, giờ hợp hơn.

Khán giả vẫn ưu ái gọi NSND Hoàng Cúc là “bà nội chất chơi” bởi phong cách sành điệu và có gu. Bà quan niệm thế nào về việc mặc đẹp ở độ tuổi này, và liệu hàng hiệu có phải là lựa chọn tiên quyết để tạo nên sự sang trọng?

- Thực ra tôi không nhiều đồ hàng hiệu, chỉ có vài món gọi vui là “chim mồi” thôi. Tôi có thói quen tự đi lựa chọn, thậm chí thích săn đồ giảm giá.

Có lần, tôi cùng con dâu vào trung tâm thương mại, ghé một cửa hàng thể thao hỏi xem giảm giá bao nhiêu. Họ nói đang giảm 40%, tôi đùa: “Bao giờ giảm đến 70% thì những khách hàng "sành sỏi" như tôi mới mua” (cười).

Nhiều người không biết, thật ra, mỗi khi có dịp ra nước ngoài, tôi toàn săn đồ hạ giá thôi. Có những món đồ hiệu sale đến 70%, giá cũng chỉ tương đương đồ bình thường, quan trọng là mình biết cách chọn và phối sao cho có gu.

Tôi gọi phong cách của mình là “phi nhân cách" - theo nghĩa không tự đóng khung bản thân trong bất kỳ chuẩn mực nào. Là nghệ sĩ, nhất khi đã nghỉ hưu, tôi nghĩ mình càng có quyền được thoải mái, không cần quá áp lực phải giữ gìn hình ảnh theo một khuôn mẫu cố định.

Tôi luôn ưu tiên sự tự tin. Với tôi, mặc thế nào cũng được, miễn mình cảm thấy đẹp và tự tin, tự khắc sẽ toát lên thần thái. Bản thân chọn trang phục tùy vào hoàn cảnh, không gò bó mình. Có chỗ tôi mặc quần jean rất thoải mái, nhưng có những sự kiện dứt khoát tôi phải diện đầm. Mà đã mặc đầm thì phải "tới bến", có khi kết hợp cùng áo khoác dài chạm gót hay đôi bốt cao đến gần đầu gối mới đúng điệu.

Tôi nghĩ, cái đẹp đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ, mà đến từ sự gọn gàng và cách mình trân trọng những món đồ đang có. Ở tuổi này, tôi mặc để được tự do và tự tin là chính mình, không phải để phô trương hay khoe mẽ.

Hoàng Cúc: "Tôi gọi kiểu mặc của mình là "phi nhân cách", cảm thấy là nghệ sĩ thì không nên tự bó buộc mình trong bất kỳ khuôn khổ nào".

Gu ăn mặc của bà có ảnh hưởng từ gia đình?

- Bố tôi ngày xưa làm việc cho Pháp, ăn mặc rất đẹp. Cụ hút thuốc lào nhưng cũng hút cả tẩu. Dù làm việc cho Pháp, ông lại nuôi giấu cán bộ, giấu Việt Minh ngay trong hầm nhà. Ông sống rất “chơi”, đến mức có công như thế nhưng cũng không làm giấy tờ để được công nhận là gia đình có công với cách mạng.

Trong gia đình tôi, ai cũng thích ăn mặc đẹp. Mỗi dịp Tết đến là dứt khoát phải có quần áo mới, không mới thì cũng phải đi sắm. Thậm chí chị gái tôi còn lên tận Hà Nội để may quần áo.

Với phong cách khá nổi bật, các con cháu trong nhà phản ứng ra sao, có hay trêu bà không?

- Có chứ, cháu tôi vẫn hay trêu suốt. Ở trường của bọn trẻ, bạn bè đứa nào cũng thích được ngắm bà. Nhiều khi tụi nó tương tác với nhau trên mạng còn bảo: "Cho tớ ngắm bà một tí", cháu tôi phải nói là bà đang ngủ thì chúng mới thôi (cười).

Có lẽ chính mái tóc trắng và cách ăn mặc này khiến bọn trẻ thấy lạ, thích thú.

Với con dâu, NSND Hoàng Cúc có bao giờ phải can thiệp hay tư vấn về gu thời trang cho con không?

- Không đâu, con dâu tôi cũng có gu riêng và thẩm mỹ của rất tốt. Phong cách của con thiên về sự sang trọng, phóng khoáng kiểu châu Âu và thú thực tôi cũng rất thích gu đó.

Có lẽ vì hai mẹ con đồng điệu về tư duy thẩm mỹ nên chúng tôi rất hiểu nhau, chẳng bao giờ có sự xung đột về quan điểm sống hay cách nhìn nhận cái đẹp.

Bức tranh thêu chân dung bản thân mà NSND Hoàng Cúc yêu thích, thể hiện tinh thần lạc quan và phong cách thời trang cá tính của bà.

NSND Hoàng Cúc có dự định gì sắp tới?

- Sắp tới tôi ra tập Trường ca 2 và nếu sức khoẻ còn cho phép tôi sẽ viết truyện ngắn và ra Trường ca 3, 4. Còn hiện tại, bản thân quan niệm cuộc sống vốn vô thường, sống nay đâu biết mai thế nào nên chẳng thể nói trước được điều gì.

Suy cho cùng, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Sau tất cả những hào quang, điều còn lại cuối cùng chính là nỗi niềm của bản thân khi được đối diện với thơ ca, với con cháu và bạn bè một cách thuần túy nhất. Với tôi, sống được như thế là đã trọn vẹn một đời người rồi.

