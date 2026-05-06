Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế và cộng đồng mạng, góp phần làm nổi bật tinh thần sáng tạo của mùa Met Gala năm nay.

Diễn ra vào ngày 5/5, đại tiệc thời trang Met Gala 2026 ở Mỹ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực giải trí, thời trang và nghệ thuật. Bên cạnh những bộ trang phục xa hoa và cầu kỳ, thiết kế của vận động viên Eileen Gu nổi bật nhờ yếu tố công nghệ kết hợp với thời trang cao cấp.

Váy tự thổi bong bóng của “công chúa tuyết” Eileen Gu (Video: Vogue).

Không chỉ đơn thuần là một bộ váy, trang phục mà cô diện được xem như một tác phẩm nghệ thuật có khả năng “chuyển động”, tạo hiệu ứng tương tác trực tiếp với không gian xung quanh.

Bộ váy mang tên Airo được cấu thành từ khoảng 15.000 bong bóng nhỏ, có khả năng tự tạo và phát tán vào không khí, gợi liên tưởng đến những chùm bong bóng xà phòng bay lơ lửng. Thiết kế là kết quả của sự hợp tác giữa nhà thiết kế Iris van Herpen và nghệ sĩ A.A. Murakami, những tên tuổi nổi tiếng với các sáng tạo mang tính thử nghiệm, giao thoa giữa thời trang, khoa học và nghệ thuật đương đại.

Theo giới thiệu từ ê-kíp, bên trong trang phục được tích hợp hệ thống vi xử lý siêu nhỏ, giúp điều phối việc giải phóng khí nén để tạo ra bong bóng một cách chính xác. Các chi tiết bong bóng được gắn thủ công bằng công nghệ tia UV, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh và cảm giác chuyển động liên tục.

Eileen Gu gây sốt toàn cầu nhờ chiếc váy đầy sáng tạo, kết hợp giữa thời trang và công nghệ (Ảnh: Getty).

Khi Eileen Gu di chuyển, những cụm bong bóng nhẹ nhàng bay lên, tạo nên hình ảnh vừa huyền ảo vừa sống động, khiến người xem liên tưởng đến các hiện tượng tự nhiên như bọt biển hay chòm sao.

Thiết kế này nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tạp chí Vanity Fair đã đưa bộ trang phục vào danh sách những thiết kế ấn tượng nhất tại Met Gala 2026, đồng thời nhận định đây là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết hợp công nghệ vào thời trang.

Nhiều chuyên gia cho rằng bộ váy không chỉ mang tính trình diễn mà còn mở ra những khả năng mới cho ngành công nghiệp sáng tạo khi ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật ngày càng được xóa nhòa.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh của Eileen Gu nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng táo bạo và cách thể hiện độc đáo của thiết kế.

Eileen Gu xinh đẹp như công chúa khi tham dự sự kiện Met Gala 2026 (Ảnh: Getty).

Một số ý kiến nhận xét bộ trang phục khiến cô trông như bước ra từ một thế giới giả tưởng, trong khi những người khác đánh giá cao sự dũng cảm khi thử nghiệm những ý tưởng mới trên thảm đỏ.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang tìm kiếm những hướng đi mới, các thiết kế như của Eileen Gu được xem là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng.

Việc đưa công nghệ vào trang phục không chỉ tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo, mà còn mở rộng cách con người tương tác với thời trang. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy thẩm mỹ của công chúng, khi họ ngày càng đón nhận những ý tưởng đột phá, vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống.

Sự xuất hiện ấn tượng tại Met Gala cũng khiến cái tên Eileen Gu tiếp tục được tìm kiếm rộng rãi. Trước khi gây chú ý trong lĩnh vực thời trang, cô đã là một vận động viên nổi bật của làng thể thao thế giới.

Eileen Gu là một ngôi sao thể thao nổi tiếng (Ảnh: IG).

Sinh năm 2003 tại Mỹ, Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc và nhanh chóng đạt được những thành tích đáng chú ý. Tại Thế vận hội mùa đông 2022, cô giành 2 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc, trước khi tiếp tục bổ sung thêm thành tích tại kỳ Olympic 2026, khẳng định vị thế trong bộ môn trượt tuyết tự do.

Không chỉ thành công trong thể thao, Eileen Gu còn gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc. Cô trúng tuyển vào Đại học Stanford với điểm SAT 1580/1600 - gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Gu còn theo đuổi các lĩnh vực học thuật mang tính thử thách cao như vật lý, cho thấy sự nghiêm túc trong việc phát triển tri thức song song với sự nghiệp thể thao đỉnh cao.

Ngoài ra, Eileen Gu còn là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang quốc tế. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng và tham gia các chiến dịch quảng cáo quy mô toàn cầu.

Eileen Gu còn tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí thế giới (Ảnh: Getty).

Thu nhập của nữ vận động viên thế hệ Gen Z được ước tính lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm, phần lớn đến từ hoạt động quảng cáo và hợp tác thương hiệu, cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Giới quan sát nhận định rằng Eileen Gu là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ đa năng, có khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ thể thao, học thuật đến thời trang, cô đều thể hiện sự nghiêm túc và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Màn trình diễn tại Met Gala 2026 không chỉ là một khoảnh khắc nổi bật trên thảm đỏ, mà còn là dấu ấn cho thấy tiềm năng phát triển đa lĩnh vực của người đẹp thế hệ Gen Z trong tương lai.