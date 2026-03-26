Mỹ nhân diện áo dài cách tân độc đáo gây chú ý ở thảm đỏ Miss World Vietnam

Sử dụng chất liệu sequin bắt sáng, điểm nhấn của trang phục nằm ở phần ngực với chi tiết đính kết mang hơi hướng dân gian. Được biết, đây là trang phục của nhà thiết kế trẻ Nguyễn Nhật Nghi, nằm trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí khảm sành sứ cung đình triều Nguyễn, tôn vinh di sản văn hóa Việt.

Các trang phục trong bộ sưu tập từng được nhiều nghệ sĩ, người đẹp diện trong các sự kiện, chương trình. Trong đó, chiếc áo dài độc đáo có họa tiết kỳ lân này từng được Chi Pu mặc khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Làn sóng xanh diễn ra đầu năm nay.

Khán giả dành lời khen cho Tô Diệp Hà khi khéo léo chọn trang phục vừa nổi bật, vừa mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh trang phục, kiểu tóc cổ điển với phần mái uốn lượn, tóc xoăn bồng bềnh một bên vai giúp tôn lên gương mặt thanh thoát của hoa hậu.

Hoa hậu Tô Diệp Hà diện áo dài cách tân tại thảm đỏ chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tô Diệp Hà từng giành danh hiệu Hoa hậu Tài năng tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế tổ chức ở Thái Lan năm 2018. Sau này, cô đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Quý ông hoàn mỹ, trình diễn tại Vietnam International Fashion Week... Gần đây, người đẹp gây chú ý khi tái xuất sau thời gian dài vắng bóng.

Đêm chung khảo Miss World Vietnam 2025 được ban tổ chức đầu tư chỉn chu, lồng ghép cả 2 phần thi quan trọng là Dance of Vietnam và Người đẹp biển. Nhận xét về dàn thí sinh năm nay, Tô Diệp Hà cho biết: “Top 48 đã thể hiện rất tốt trong đêm chung khảo, ai cũng có vẻ đẹp riêng và biết cách làm bản thân nổi bật. Tôi tin rằng ban tổ chức sẽ có những lựa chọn xứng đáng và phù hợp nhất để tìm ra người kế vị đương kim Hoa hậu Ý Nhi cũng như đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World 2026”.

Trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí khảm sành sứ cung đình triều Nguyễn, tôn vinh di sản văn hóa Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu nhận xét phần thi Dance of Vietnam khiến cô ấn tượng về hình ảnh những cô gái tự tin tỏa sáng và đầy sức trẻ, còn phần thi Người đẹp biển lại mang đến năng lượng tươi mới ngập tràn, sự phóng khoáng trên từng sải bước catwalk của Top 48.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới. Hiện tại, các thí sinh giành chiến thắng ở những phần thi tài năng đều đã có mặt trong top 20 chung cuộc. Năm nay, Miss World Vietnam 2025 được nhận xét là có mặt bằng chung tốt, nhiều thí sinh tiềm năng, mang màu sắc khác biệt.