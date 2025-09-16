Mỹ nhân chuyển giới Hà Lan gây chú ý khi đến Việt Nam thi hoa hậu

Solange Dekker (SN 1996) - người đẹp chuyển giới đến từ Hà Lan - hiện là gương mặt thu hút sự chú ý tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô sở hữu chiều cao 1,85m, từng đại diện Hà Lan tham gia nhiều cuộc thi và đặc biệt để lại dấu ấn khi đăng quang Miss International Queen 2023.

Solange lớn lên trong gia đình mà mẹ một mình nuôi 4 người con. Khi cô bày tỏ mong muốn sống đúng với giới tính thật, mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng, thậm chí có lúc cô bị mẹ yêu cầu rời khỏi nhà và không được hỗ trợ.

Khoảnh khắc đăng quang Miss International Queen 2023 của Solange Dekker (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc sống nhiều thiếu thốn buộc Solange phải tự lập từ sớm. Cô từng làm nhiều công việc để mưu sinh, trong đó có phục vụ nhà hàng rồi chuyển sang nghề làm tóc nhằm trang trải chi phí hằng ngày.

Không chỉ chật vật về kinh tế, cô còn trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, từng có lúc rơi vào tuyệt vọng và nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Những trải nghiệm ấy sau này trở thành chất liệu để Solange chia sẻ câu chuyện của mình, tạo động lực cho nhiều bạn trẻ vượt qua nghịch cảnh.

Từ năm 2019, Solange tham gia các sân chơi như Miss Trans Star International và Miss Beauty of Noord-Holland. Năm 2022, cô góp mặt trong Miss Universe Netherlands và lọt top 5 vòng casting (tuyển chọn).

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi Solange chiến thắng Miss International Queen, trở thành người châu Âu đầu tiên giành vương miện tại cuộc thi dành cho người chuyển giới.

Cô từng đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi nhan sắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm nay, Solange Dekker trở thành đại diện Hà Lan tham gia Miss Cosmo 2025. Dự kiến cô sẽ có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 11 để tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Ngoài thi nhan sắc, Solange hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, giám khảo một số cuộc thi và diễn giả tại các sự kiện. Trong vai trò diễn giả, cô thường kể lại trải nghiệm cá nhân, nhấn mạnh đến tinh thần vượt khó và sự cần thiết của việc tự tin vào bản thân.

Với lịch trình đến Việt Nam vào cuối năm, Solange đang là cái tên được quan tâm, không chỉ bởi danh hiệu mà còn bởi hành trình cá nhân của cô.