Mỹ nhân 18 tuổi - “ngựa chiến” ấn tượng của châu Á tại Miss World 2026

Tính đến ngày 26/8, Asia Rose Simpson đã chắc suất vào Top 40 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) sau khi chiến thắng phần thi Head-to-Head Challenge (Thuyết trình) ở khu vực châu Á và châu Đại Dương. Phần thi này đòi hỏi các thí sinh thể hiện khả năng tư duy, ứng biến và diễn đạt quan điểm trước những vấn đề xã hội.

Trong phần thi, Asia Rose được hỏi về cách thế hệ trẻ có thể làm gì để vừa đón nhận những thay đổi của xã hội vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Người đẹp Philippines gây ấn tượng khi đưa những giá trị truyền thống vào câu trả lời, qua đó nhấn mạnh vai trò của sự kết nối và tinh thần cộng đồng. Màn thể hiện giúp cô giành suất vào Top 40 trước đêm chung kết.

Chiến thắng này càng củng cố vị thế của Asia Rose trong cuộc đua Miss World 2026. Ngoài thành tích vào thẳng Top 40 trước chung kết, mỹ nhân 18 tuổi còn góp mặt trong Top 60 phần thi Top Model (Trình diễn thời trang) và lọt Top 3 phần thi Tài năng.

Asia Rose không chỉ được chú ý bởi ngoại hình mà còn nhờ khả năng trình bày quan điểm về các vấn đề xã hội. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Philippines 2026, cô nhận câu hỏi: “Bạn có nghĩ mạng xã hội đã giúp ích hay gây tổn hại cho xã hội?”. Thay vì chỉ đưa ra câu trả lời theo hướng thuận hoặc nghịch với mạng xã hội, Asia Rose liên hệ vấn đề này với sức khỏe tinh thần và thể chất của giới trẻ.

Người đẹp dẫn số liệu cho rằng cứ 7 trẻ em trên thế giới thì có một em gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, đồng thời nhắc đến tình trạng phần lớn thanh thiếu niên chưa đạt mức vận động thể chất được khuyến nghị. Từ đó, cô giới thiệu SED Initiative - sáng kiến về thể thao và khiêu vũ nhằm thúc đẩy sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của người trẻ.

Asia Rose cho rằng mạng xã hội hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp, tổ chức và kết nối con người. Tuy nhiên, cô cảnh báo mạng xã hội không nên trở thành công cụ chính trong việc thực hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp xã hội. “Chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm”, người đẹp nói.

Phát ngôn này giúp Asia Rose giành thiện cảm từ ban giám khảo và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hoa hậu Thế giới Philippines 2026. Đây cũng là thông điệp phù hợp với tinh thần Beauty With a Purpose - “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” - vốn được Miss World đề cao.

Tại cuộc thi Miss World 2026, mỹ nhân 18 tuổi mang đến dự án từ thiện có tên SED Initiative. Đây là dự án cộng đồng được Asia Rose mang theo từ cuộc thi cấp quốc gia. Tên gọi SED được hình thành từ Sports (Thể thao), Emotional (Cảm xúc) và Dance (Khiêu vũ), tương ứng với ba khía cạnh mà người đẹp muốn thúc đẩy: Hoạt động thể chất, sức khỏe tinh thần và khiêu vũ.

Với Asia Rose, thể thao giúp người trẻ duy trì sức khỏe thể chất, trong khi khiêu vũ vừa là hoạt động vận động vừa tạo không gian để thể hiện cảm xúc. Cô muốn kết hợp hai yếu tố này để khuyến khích thanh thiếu niên quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần thay vì chỉ chú trọng thành tích học tập hay hình thức bên ngoài.

Dự án cũng có mối liên hệ với chính hành trình trưởng thành của Asia Rose. Cô có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là khiêu vũ. Người đẹp từng xuất hiện trên chương trình tìm kiếm tài năng tại quê nhà Pilipinas Got Talent khi còn nhỏ cùng gia đình và có năng khiếu thể dục dụng cụ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Philippines, Asia Rose tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng. Những hoạt động này cho thấy Asia Rose đang cố gắng xây dựng hình ảnh một hoa hậu gắn với các vấn đề xã hội, thay vì chỉ tập trung vào thời trang và sân khấu.

Asia Rose Simpson đăng quang Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 khi mới 18 tuổi, vượt qua 23 thí sinh. Trước khi trở thành Hoa hậu Thế giới Philippines, Asia Rose đã có kinh nghiệm trên sân khấu sắc đẹp Mỹ. Năm 2023, khi mới 15 tuổi, cô đăng quang Miss New Mexico Teen USA, đại diện bang New Mexico tại Miss Teen USA 2023.

Tại cuộc thi Miss Teen USA 2023, Asia Rose không lọt vào nhóm bán kết nhưng giành danh hiệu Miss Congeniality - giải thưởng do các thí sinh bình chọn, ghi nhận sự thân thiện và khả năng kết nối của cô.

Ngoài sắc đẹp, Asia Rose có sở thích đặc biệt với nghệ thuật. Cô yêu thích hội họa, đọc sách, viết lách, làm thơ và khiêu vũ. Người đẹp từng chia sẻ mong muốn trở thành tác giả và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi.

Tại Miss World 2026, Asia Rose đang giữ lợi thế lớn khi giành suất vào Top 40 trước chung kết và được xem là đối thủ đáng gờm của đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc - tại mùa giải năm nay. Trước mắt, cô vẫn còn một số phần thi quan trọng và đêm chung kết diễn ra vào ngày 5/9 tại Khánh Hòa.