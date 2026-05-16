Mỹ nam kém 9 tuổi bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò Tóc Tiên là ai?

Mới đây, cái tên Trần Ngọc Vàng bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau loạt khoảnh khắc anh thân thiết với Tóc Tiên tại tiệc sinh nhật riêng tư của nữ ca sĩ với sự tham gia của hội bạn thân trong showbiz. Trong những hình ảnh và clip được khách mời chia sẻ, Trần Ngọc Vàng liên tục đứng cạnh Tóc Tiên.

Một khoảnh khắc được chia sẻ nhiều là cảnh nam diễn viên chăm chú dùng điện thoại ghi lại lúc Tóc Tiên thổi nến sinh nhật. Ánh nhìn và thái độ quan tâm của anh dành cho đàn chị nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán. Không dừng lại ở đó, cả hai còn nhảy cùng nhau, trò chuyện thân thiết và tương tác xuyên suốt buổi tiệc.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các video cũ có sự xuất hiện của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng cũng bị “đào lại”. Trong một clip trước đây, cả hai từng ra về chung xe sau sự kiện. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần xuất hiện để chúc mừng các dự án mới của đàn em.

Chính vì thế, khán giả nhanh chóng đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vướng tin đồn hẹn hò (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khóa “Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò” trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến “đẩy thuyền”, không ít khán giả cho rằng đây chỉ là những suy diễn không có căn cứ. Một số người cho rằng Trần Ngọc Vàng vốn thân thiết với hội bạn của Tóc Tiên nên việc hai người xuất hiện cạnh nhau là điều không quá bất ngờ.

Đến hiện tại, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn giữ im lặng giữa nghi vấn hẹn hò. Dù vậy, cái tên Trần Ngọc Vàng vẫn nhận được nhiều sự chú ý.

Trần Ngọc Vàng (SN 1998) không phải gương mặt xa lạ với khán giả trẻ. Anh sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sáng, được nhận xét là “nam thần thế hệ mới”. Nam diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, từng gây chú ý khi giành quán quân chương trình Gương mặt điện ảnh 2020. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh lại khá chật vật.

Trần Ngọc Vàng từng chia sẻ cát-xê đầu tiên của anh chỉ khoảng 500.000 đồng cho một ngày quay. Có thời điểm, thu nhập ít ỏi chỉ đủ cho anh vài bữa cơm sinh viên. Anh cũng trải qua cảm giác tự ti khi đứng cạnh nhiều gương mặt nổi bật hơn trong cùng thế hệ.

Trần Ngọc Vàng trong phim "Tử chiến trên không" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi ra trường, Trần Ngọc Vàng được đạo diễn Hữu Tiến trao cơ hội tham gia phim điện ảnh Chồng người ta. Dù vậy, màn chạm ngõ điện ảnh này chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng.

Liên tiếp sau đó, anh xuất hiện trong nhiều dự án như Người cần quên phải nhớ, Thiên thần hộ mệnh, Người mặt trời... nhưng vẫn khá mờ nhạt giữa dàn diễn viên trẻ. Không ít lần, nam diễn viên bị nhận xét chỉ có ngoại hình mà thiếu dấu ấn diễn xuất.

Bộ phim Yêu nhầm bạn thân đóng cùng Kaity Nguyễn từng được kỳ vọng tạo cú hích phòng vé nhưng doanh thu lại không quá nổi bật. Có giai đoạn, Trần Ngọc Vàng bị cư dân mạng gắn với biệt danh “bình hoa di động”, thậm chí bị gọi là “thuốc độc phòng vé”.

Dù vậy, một năm trở lại đây được xem là giai đoạn chuyển mình rõ rệt của nam diễn viên. Một trong những dấu ấn giúp anh thay đổi hình ảnh là vai cơ phó Khanh trong Tử chiến trên không. Vai diễn hành động, nhiều cảm xúc của anh nhận được lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đặc biệt, năm nay được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng khi anh liên tiếp phủ sóng màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Trong phim điện ảnh Heo Năm Móng, nam diễn viên gây bất ngờ khi hóa thân thành Chí - nhân vật có tâm lý phức tạp, gai góc và nhiều góc tối. Hình tượng lần này hoàn toàn khác với vẻ ngoài thư sinh quen thuộc trước đây, được xem là bước ngoặt giúp anh phần nào thoát khỏi định kiến trước đây.

Trên màn ảnh nhỏ, Trần Ngọc Vàng cũng ghi điểm với hình tượng ấm áp trong Vì mẹ anh phán chia tay. Sự thay đổi liên tục giữa các dạng vai giúp nam diễn viên ghi điểm trong mắt công chúng.

Trần Ngọc Vàng sở hữu vẻ ngoài điển trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đời tư của Trần Ngọc Vàng cũng được khán giả quan tâm. Trước nghi vấn hẹn hò Tóc Tiên, anh từng có chuyện tình kéo dài 6 năm với hot girl Linh Đan. Cả hai được biết đến nhiều hơn sau chương trình Vì yêu mà đến khi Linh Đan xuất hiện để tỏ tình, mong muốn nối lại tình cảm với nam diễn viên sau nhiều lần chia tay.

Trong năm 2025, Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn cũng liên tục vướng nghi vấn tình cảm sau khi đóng cặp trong nhiều dự án. Những khoảnh khắc ôm ấp, khóa môi của cặp đôi tại sự kiện từng khiến mạng xã hội xôn xao.