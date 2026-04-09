MV Jun Phạm bị chỉ trích vì "gợi ẩn ý tình dục": Sở Văn hóa đang thẩm định

Gần đây, ca sĩ Jun Phạm vấp phải tranh cãi khi phát hành ca khúc Truth or Dare. Nhiều ý kiến cho rằng MV (video bài hát) không gắn nhãn độ tuổi nhưng lại có nhiều chi tiết phản cảm, ẩn ý tình dục, không phù hợp khán giả dưới 18 tuổi.

Trả lời câu hỏi của truyền thông tại họp báo chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết, phía cơ quan chức năng đang trong quá trình thẩm định, đánh giá MV Truth or Dare. Sở sẽ lấy ý kiến chuyên môn từ Hội đồng Nghệ thuật cùng các cơ quan, chuyên gia liên quan. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Một cảnh trong MV "Truth or Dare" (Ảnh: Chụp màn hình).

Về vấn đề phân loại độ tuổi, Sở VH&TT TPHCM nói hiện nay chưa có quy định gắn nhãn phân loại độ tuổi cho các MV phát hành trên nền tảng số. Tuy nhiên, các MV phát hành trên không gian mạng đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, bao gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các hành vi bị cấm bao gồm việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, động tác hay phương tiện biểu đạt trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Sở VH&TT TPHCM cho biết, theo điều 7 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân phát hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật phải chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm khi đưa lên môi trường mạng, đảm bảo không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các nghệ sĩ, đơn vị sản xuất cần chủ động tuân thủ chuẩn mực văn hóa, đạo đức, góp phần xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Phía Sở VH&TT TPHCM cũng nhấn mạnh, ngày 25/3, sở đã ban hành văn bản số 3566/SVHTT-NT, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực.

"Văn bản nhấn mạnh việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, đồng thời định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam, qua đó nâng cao chất lượng nghệ thuật, giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ, và xây dựng môi trường văn hóa - số lành mạnh, chuẩn mực", phía sở nêu.

Nhiều chi tiết nấu ăn trong MV bị cho là phản cảm (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Jun Phạm phát hành ca khúc Truth or Dare ngày 28/3. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi về âm nhạc lẫn phong cách của nam ca sĩ theo hướng táo bạo, mới mẻ hơn. Tuy nhiên, màn "lột xác" của Jun Phạm trong MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện vấp nhiều ý kiến chỉ trích.

Cụ thể, trong MV xuất hiện các phân đoạn ca sĩ thực hiện động tác nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu trong không gian bếp với góc quay cận. Khán giả cho rằng cách dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh ở những cảnh này “ám chỉ về tình dục”, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ngoài ra, MV không có nhãn cảnh báo giới hạn độ tuổi, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận của khán giả trẻ.

Sau tranh cãi, đạo diễn Kiên Ứng lên tiếng. Theo anh, nội dung MV được xây dựng như một “trò chơi tâm lý”, nơi không gian hình ảnh đặt nhân vật vào trạng thái bị quan sát và không còn đường thoát, buộc phải phản ứng để tồn tại.

Kiên Ứng cũng cho rằng yếu tố “khiêu gợi” trong MV không nằm ở việc mô tả trực diện mà ở cách kích thích cảm xúc, bản năng của nhân vật. "Tôi luôn tin một tác phẩm không tồn tại với một cách hiểu duy nhất. Điều chúng ta nhìn thấy, đôi khi không nói nhiều về tác phẩm mà nói nhiều hơn về chính người đang nhìn", Kiên Ứng nói.