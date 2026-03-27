Mùi Phở - tác phẩm xác định rõ không dành cho tất cả

Một bộ phim không dành cho tất cả

Thông thường, các phim chiếu rạp - ngoại trừ việc chứa các yếu tố nhạy cảm, kinh dị - thường mong muốn hướng đến tệp khán giả rộng nhất.

Thế nhưng, Mùi Phở, ngay từ đầu đã tập trung vào tệp khán giả gia đình. Tác phẩm của đạo diễn Minh Beta đã hướng đến những người tìm kiếm sự đồng cảm và chiều sâu của những giá trị lâu đời.

Chính nhờ sự xác định từ sớm này, bộ phim lại nhận về sự đón nhận tích cực từ công chúng mục tiêu. Kể mâu thuẫn thế hệ của gia đình ông Mùi trong việc tìm người theo nghề phở, bộ phim “chạm” được nhiều lứa tuổi.

“Mùi Phở” thành công thu hút được các bậc phụ huynh ra rạp dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: NSX).

Đồng thời, Mùi Phở còn khai thác sợi chỉ văn hóa xuyên suốt với các yếu tố như âm nhạc ngũ cung, hát xẩm, chầu văn, tục thờ Mẫu, tranh dân gian Đông Hồ,... Tác phẩm không chỉ dừng ở mức độ giải trí mà còn nỗ lực đưa bản sắc vào điện ảnh, tôn vinh tinh thần và câu chuyện Việt.

Mùi Phở sẽ phát hành toàn cầu (Ảnh: NSX).

Sau thời gian công chiếu tại Việt Nam, Mùi Phở sẽ phát hành toàn cầu. Phim đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, UK, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Trong khi đó, Ba Lan khởi chiếu vào 20/3, Úc vào ngày 26/3, Nhật ngày 17/4 thông qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại.

Nhờ sự rõ ràng trong việc định vị, Mùi Phở giữ được bản sắc khi bước ra các thị trường quốc tế, nơi khán giả thường tìm kiếm những câu chuyện mang dấu ấn văn hóa riêng.

Những nỗ lực bản sắc được ghi nhận

Lấy cảm hứng từ câu chuyện gia đình Việt Nam nhiều thế hệ gắn với nghề phở - một biểu tượng ẩm thực đặc trưng của đất nước - bộ phim phản ánh đời sống đương đại và những giá trị truyền thống được gìn giữ trong dòng chảy phát triển. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, những hình ảnh quen thuộc của gia đình, văn hóa ẩm thực và nếp sống Việt được thể hiện một cách gần gũi, góp phần giới thiệu bản sắc Việt Nam tới khán giả quốc tế.

“Mùi Phở” tiên phong khai thác tục thờ Mẫu trên màn ảnh rộng (Ảnh: NSX).

Trong thời gian công chiếu trong nước, “Mùi Phở” nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ khán giả và giới chuyên môn với những góc nhìn đa chiều. Sự đa dạng này phản ánh đời sống điện ảnh ngày càng sôi động, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các tác phẩm khai thác đề tài gia đình và bản sắc văn hóa trong bối cảnh đương đại.

Mùi Phở là minh chứng cho việc khi điện ảnh khai thác sâu sắc các giá trị di sản, tác phẩm sẽ trở thành cầu nối văn hóa tự nhiên giúp bản sắc Việt chạm đến cảm xúc của công chúng.

Bộ phim của đạo diễn Minh Beta tôn vinh giá trị văn hóa Việt (Ảnh: NSX).

Khi được phát hành tại nhiều quốc gia, tác phẩm đồng thời mang theo hình ảnh đời sống và văn hóa Việt Nam đến không gian giao lưu quốc tế. Hành trình bước ra thế giới vì thế vừa mang ý nghĩa thương mại, vừa là bước đi quảng bá văn hóa thông qua những lát cắt nghệ thuật đậm đà bản sắc.