Mù Tạt khóc ở lễ cưới, tiết lộ đến với Đức Huy "không lời tỏ tình, hứa hẹn"

Tối 22/3, lễ cưới của MC Huyền Trang “Mù Tạt” và cầu thủ Phạm Đức Huy được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Lễ cưới diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Không quá cầu kỳ về hình thức, buổi lễ lại gây xúc động bởi những chia sẻ chân thành của cô dâu - chú rể về hành trình tình cảm đặc biệt.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, Huyền Trang nghẹn ngào khi nhắc lại cả hai đến với nhau không bằng lời tỏ tình hay những hứa hẹn rõ ràng, lãng mạn nào như nhiều cặp đôi khác.

Nữ MC thừa nhận, ngay từ đầu, cô và Đức Huy chưa từng nghĩ sẽ trở thành một cặp. Mối quan hệ của 2 người trải qua nhiều giai đoạn từ chị em, bạn bè thân thiết, thậm chí từng xưng hô “mày - tao”, trước khi dần trở thành người yêu và đi đến quyết định gắn bó lâu dài.

MC Huyền Trang xúc động chia sẻ về chuyện tình yêu với cầu thủ Đức Huy (Ảnh: Chụp màn hình).

"Chúng mình đến với nhau không một lời tỏ tình, không hứa hẹn, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng nhau với đoạn đường là người thương của nhau. Chưa bao giờ chúng mình nghĩ sẽ thành đôi. Sự khởi đầu của chúng mình gặp nhiều trắc trở", Huyền Trang nghẹn ngào nói.

Trong giây phút xúc động nhất của buổi lễ, cô dâu nhắc đến người cha đã khuất. Huyền Trang tin rằng, chính cha là người “chọn” Đức Huy cho mình - một người đủ tin cậy để trở thành chỗ dựa cho cả gia đình nhỏ trong tương lai.

Nữ MC xúc động chia sẻ thêm: "Chính sự thẳng thắn, rõ ràng ngay từ đầu đến giờ, chính sự hiếu thảo, tình nghĩa và chân thành của Huy đã chinh phục một người con gái vừa cứng rắn, vừa mạnh mẽ vừa chịu nhiều tổn thương như Trang.

Chúng mình đến với nhau từ khi còn là chị em và giờ đang đứng ở đây với một cương vị khác... Ngày hôm nay Đức Huy và Mù Tạt - hai chị em, hai đứa bạn thân và kể từ giờ phút này, Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng và là anh''.

Lời chia sẻ của Huyền Trang khiến Phạm Đức Huy không giấu được sự ngượng ngùng. Anh bẽn lẽn hỏi lại vợ: "Được gọi là chồng thật không?". Nữ MC bật cười, dí dỏm đáp lại: "Vẫn chưa chắc chắn hay sao mà còn hỏi lại", khiến khách mời cười thích thú.

Lấy lại bình tĩnh, Đức Huy chia sẻ về niềm hạnh phúc khi được đứng cạnh người phụ nữ anh yêu thương trong ngày trọng đại, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Anh gửi lời tri ân tới cha mẹ hai bên vì đã sinh thành, nuôi dưỡng và luôn dõi theo, ủng hộ cặp đôi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam cầu thủ nhắc đến hành trình từ tình bạn thân thiết đến hôn nhân, bày tỏ sự trân trọng khi Huyền Trang đặt niềm tin và lựa chọn đồng hành cùng mình. Anh cũng thẳng thắn cho rằng, cuộc sống phía trước sẽ không chỉ có niềm vui mà còn có những thử thách, sóng gió.

"Cảm ơn vợ đã yêu, đã tin tưởng, đã chọn chồng. Chồng biết cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không chỉ có tiếng cười, mà có cả sóng gió, thử thách nhưng chồng hứa luôn nắm tay vợ, đi hết con đường dù đi con đường đó khó khăn thế nào. Yêu vợ nhiều", cầu thủ Đức Huy nói.

MC Mù Tạt - cầu thủ Đức Huy trao nhẫn trong lễ cưới (Ảnh: Chụp màn hình).

Huyền Trang và Đức Huy quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình thể thao. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2024, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu và dần công khai mối quan hệ.

Tháng 3/2025, cặp đôi xác nhận chuyện tình cảm bằng bộ ảnh chụp theo phong cách Ả Rập. Sau đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Đến tháng 11/2025, trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, Đức Huy đã cầu hôn bạn gái. Huyền Trang từng kể rằng, bạn trai nói một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là ở bên cạnh cô. Sau đó, anh tự đeo nhẫn cho cô mà không hỏi trước, khiến khoảnh khắc cầu hôn trở nên bất ngờ và đáng nhớ.