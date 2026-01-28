Một năm kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, tài sản 30 triệu USD đi về đâu?

Theo ETtoday, chồng hiện tại của Từ Hy Viên là DJ Koo (Koo Jun Yup) đã chủ động từ chối quyền thừa kế 1/3 tài sản của vợ. Đồng thời, gia đình nữ diễn viên cũng đạt được thỏa thuận hòa giải với chồng cũ của cô - doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản vào tháng 2 năm ngoái. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến người thân bàng hoàng và kéo theo nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến khối tài sản lớn mà cô để lại.

Từ Hy Viên qua đời vào đầu năm ngoái và để lại khối tài sản ước tính 30 triệu USD (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Trung Quốc, Từ Hy Viên sở hữu khối tài sản khoảng 30 triệu USD, chủ yếu là bất động sản tại Đài Loan. Do nữ diễn viên qua đời bất ngờ và được cho là không để lại di chúc, việc phân chia tài sản nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình.

Trước đó, mẹ của Từ Hy Viên từng công khai chỉ trích Uông Tiểu Phi liên quan đến vấn đề phân chia di sản. Bà bức xúc chia sẻ: “Tôi là người thừa kế thứ 3, đến việc có thể để lại căn nhà cho cháu cũng không thể tự quyết”.

Nguồn tin từ Sina cho biết, theo quy định pháp luật, 2 con chung của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi là những người thừa kế hàng đầu. Chồng hiện tại của nữ diễn viên - DJ Koo - đứng ở vị trí thừa kế tiếp theo, trong khi mẹ ruột của cố diễn viên xếp cuối trong danh sách.

Tranh chấp một năm qua chủ yếu xoay quanh căn hộ cao cấp tại Đài Bắc và ngôi nhà cũ nơi mẹ Từ Hy Viên đang sinh sống. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, trước khi qua đời, nữ diễn viên từng hứa sẽ sang tên căn nhà cũ cho mẹ. Tuy nhiên, do chưa kịp hoàn tất thủ tục pháp lý, căn nhà này vẫn thuộc khối tài sản chung cần phân chia.

Từ Hy Viên và chồng hiện tại DJ Koo có cuộc sống ngọt ngào trước khi nữ diễn viên qua đời (Ảnh: Vogue).

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi đã đón 2 con về chăm sóc. Với tư cách là người giám hộ hiện tại, doanh nhân này được cho là đang tạm thời quản lý phần tài sản thừa kế của các con. Theo quy định, hai đứa trẻ sẽ chính thức nhận phần tài sản của mình khi đủ 18 tuổi.

Trong suốt một năm qua, gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi liên tục vướng vào các vụ kiện tụng liên quan đến tài sản và tiền cấp dưỡng. Đến đầu năm, hai bên được cho là đã thống nhất thương lượng lại, hướng tới giải pháp hòa giải thay vì tiếp tục đối đầu pháp lý.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiết lộ các cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối, chỉ còn chờ ký kết văn bản. Đáng chú ý, DJ Koo sẵn sàng từ bỏ phần thừa kế cá nhân để mọi việc sớm được giải quyết êm thấm.

Uông Tiểu Phi, chồng cũ của Từ Hy Viên, đã đạt được thoả thuận với gia đình của cố diễn viên về khoản cấp dưỡng (Ảnh: Sina).

Kể từ khi vợ qua đời, DJ Koo gần như tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ người Hàn Quốc thường xuyên đến thăm mộ vợ, lặng lẽ ngồi trò chuyện và vẽ tranh.

Em gái của Từ Hy Viên cho biết gia đình rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của DJ Koo, khi anh sụt cân đáng kể và chưa có kế hoạch quay lại làng giải trí.

DJ Koo và Từ Hy Viên kết hôn vào năm 2022, không lâu sau khi nữ diễn viên hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Sau khi kết hôn, cả hai sinh sống tại Đài Loan và được bạn bè nhận xét là có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Từ Hy Viên qua đời đột ngột ngay trước thềm kỷ niệm ba năm ngày cưới của cặp đôi, để lại nhiều tiếc nuối cho người thân và khán giả.

Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và châu Á, nổi tiếng nhất với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng (2001). Thành công của tác phẩm đưa cô trở thành biểu tượng của dòng phim thần tượng châu Á đầu những năm 2000 với loạt dự án như Chiến thần, Bong bóng mùa hè…

Sau khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011, Từ Hy Viên dần rút lui khỏi làng giải trí. Trước khi qua đời, cô là hậu phương vững chắc cho người chồng thứ 2 - DJ Koo - trong quá trình gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan.