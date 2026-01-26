MONO làm mới hit "Em xinh", màn tương tác với vũ công gây sốt

Tối 25/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long. Đây là đêm nhạc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và đón xuân mới.

Chương trình có quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm tinh thần tự hào dân tộc. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ MONO nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả.

MONO biểu diễn tại Quảng Ninh tối 25/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ mang đến đêm nhạc 2 tiết mục là Cười lên và Em xinh. Trong đó, màn trình diễn Cười lên tạo không khí tươi vui với giai điệu rộn ràng, tích cực. MONO hòa giọng cùng 60 em thiếu nhi, truyền thông điệp về thế hệ tương lai của đất nước.

Tiết mục này nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là các gia đình và người lớn tuổi có mặt ở Quảng trường 30/10.

MONO kết hợp cùng các em thiếu nhi trong tiết mục "Cười lên" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn trong màn xuất hiện của MONO nằm ở màn trình diễn Em xinh. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, khán giả đã cảm nhận được bầu không khí đầy sức sống của mùa xuân và hình ảnh những cô gái giàu năng lượng thông qua dàn vũ công nữ mặc trang phục dân tộc thể hiện những bước nhảy uyển chuyển.

Em xinh vốn là ca khúc từng gây sốt mạng cuối năm 2024. Tại đêm nhạc ở Quảng Ninh, ca khúc có bản phối mới, kết hợp làn điệu chèo cùng các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Sự hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và cách xử lý hiện đại mang đến trải nghiệm âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Giai điệu mang âm hưởng dân gian được phối khí tinh tế, góp phần tạo chiều sâu cảm xúc cho tiết mục trình diễn. Hình ảnh tà áo dài thướt tha, những bộ trang phục dân tộc chuyển động theo từng bước nhảy trên nền nhạc Em xinh đã tạo nên một bức tranh vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

MONO tương tác cùng vũ công trong tiết mục "Em xinh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chương trình, màn trình diễn của MONO được chia sẻ nhiều trên các nền tảng, nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Nam ca sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham gia chương trình.

"Với tôi, đây là dịp đặc biệt để được góp tiếng hát của mình vào sự kiện mang ý nghĩa lớn lao, gắn liền với lịch sử và khát vọng phát triển của đất nước. Tôi hy vọng những màn trình diễn góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin và tình yêu đối với giá trị văn hóa tốt đẹp", MONO chia sẻ.