Mivi Diễm Anh trân trọng giây phút gói bánh chưng cùng gia đình ngày Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề, Á khôi Mivi Diễm Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí về kỷ niệm ngày lễ truyền thống bên gia đình.

“Với em, Tết là những khoảnh khắc cả gia đình được sum vầy sau một năm bận rộn, cùng ngồi lại trò chuyện, hàn huyên. Đó là kỷ niệm cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, thức đêm canh nồi bánh, rồi cùng đi mua hoa đào, đi lễ chùa cầu mong một năm mới bình an.

Em yêu không khí ấy và muốn chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc rất đời thường đó đến với khán giả thông qua âm nhạc", cô chia sẻ.

Mivi Diễm Anh sáng tác nhạc Tết, mong muốn lan tỏa nét đẹp của các giá trị truyền thống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính vì thế, sau dự án âm nhạc chào mừng Quốc khánh vừa qua, Mivi Diễm Anh tiếp tục giới thiệu album nhạc xuân với tên gọi Tết Việt yêu thương, dự kiến sẽ ra mắt cuối tháng 1.

Dự án gồm khoảng 5 ca khúc quen thuộc về mùa xuân, được làm mới bằng tinh thần dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, hướng đến việc gợi mở không khí ấm áp, sum vầy trong những ngày đầu năm.

Điểm đáng chú ý trong dự án lần này là ca khúc Tết Việt, sáng tác do chính Mivi Diễm Anh thực hiện. Thay vì khai thác yếu tố sôi động hay thị hiếu nhất thời, bài hát chọn cách kể chậm rãi, tập trung vào những hình ảnh quen thuộc của Tết Việt như bữa cơm gia đình, bánh chưng, hoa đào, phố xuân.

Qua đó, tác phẩm nhấn mạnh giá trị của sự đoàn tụ và tinh thần trở về bên gia đình, điều vốn được xem là cốt lõi trong văn hóa Tết của người Việt.

Chia sẻ về lý do theo đuổi dòng nhạc này, Mivi Diễm Anh cho biết cô mong muốn âm nhạc trở thành phương tiện kết nối cảm xúc giữa các thế hệ, đặc biệt trong bối cảnh nhịp sống hiện đại khiến nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ bị lãng quên.

Cô cũng chia sẻ thêm về việc hoạt động âm nhạc khá đều đặn nhưng vẫn thường được nhắc đến với danh xưng Á khôi. Theo Mivi Diễm Anh, cô vẫn xem mình là một “tân binh” trên con đường âm nhạc.

“Tôi không đặt nặng việc phải được ghi nhớ ngay với vai trò ca sĩ hay nhạc sĩ. Vì mới bước vào lĩnh vực âm nhạc, tôi không chạnh lòng khi khán giả vẫn quen gọi mình là Á khôi. Tôi hiểu rằng, có rất nhiều anh chị nghệ sĩ đã dành nhiều năm khổ luyện, đầu tư nghiêm túc mới có thể được công chúng ghi nhận", Mivi Diễm Anh nói.

Cô cũng bộc bạch: "Em nghĩ bản thân cần tiếp tục rèn luyện, học hỏi và trau dồi mỗi ngày. Âm nhạc là con đường đòi hỏi sự nghiêm túc, kiên trì và thời gian để tạo ra những sản phẩm chỉn chu. Vì vậy, em chọn cách đi chậm nhưng chắc, lắng nghe góp ý phù hợp để hoàn thiện mình từng bước”.