Minh tinh gợi cảm Anya Taylor-Joy thất vọng khi xem phim của mình

Dân trí Ngôi sao trẻ vừa giành giải Quả Cầu Vàng Anya Taylor-Joy chia sẻ với báo giới rằng cô từng rất tuyệt vọng sau khi sau khi xem bộ phim đầu tay của mình và nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của mình đã hết.

Anya Taylor-Joy quyến rũ trên thảm đỏ

Anya Josephine Marie Taylor-Joy sinh năm 1996 là diễn viên và người mẫu đang nổi đình nổi đám ở Hollywood hiện nay. Trong năm 2021 này, cô đã nhận được một số giải thưởng điện ảnh quan trọng bao gồm giải thưởng do các nhà phê bình lựa chọn, giải Quả cầu vàng và giải của hiệp hội diễn viên với vai diễn Emma Woodhouse trong bộ phim truyền hình The Queen's Gambit.

Năm 2021, tạp chí Time cũng vinh danh cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Anya Taylor-Joy - Ngôi sao đang lên của Hollywood.

Sở hữu nhan sắc gợi cảm, xinh đẹp, Anya Taylor-Joy là một trong những cái tên được "săn đón" nhất hiện nay. Nữ diễn viên trẻ đang có rất nhiều lời mời đóng phim sau khi giành một loạt giải thưởng điện ảnh danh giá.

Anya Taylor Joy xinh đẹp và lôi cuốn

Ngôi sao của phim Queen's Gambit mới đây đã chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter về những ngày đầu khi cô mới bắt đầu theo đuổi nghề diễn viên. Người đẹp 9X tiết lộ, cô đã rất "tuyệt vọng" sau khi xem bộ phim đầu tay của cô - The Witch (năm 2015). Khi đó, cô nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của mình đã kết thúc ngay khi bắt đầu.

"Chúng tôi xem bộ phim đó trước khi nó chính thức ra mắt khán giả và tôi đã rất thất vọng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm việc nữa, tôi vẫn thấy rùng mình khi nghĩ về điều đó. Đó là cảm giác tồi tệ nhất. Tôi đã làm thất vọng những người tôi yêu thương nhất trên thế giới. Tôi đã làm mọi thứ không đúng", Anya Taylor-Joy tâm sự.

"Tôi khá là dài dòng, tôi thích nói, tôi thích giao tiếp nhưng khi đó tôi không nói nổi, tôi chỉ khóc. Tôi không thể xử lý được tình huống khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình lớn như vậy".

Anya Taylor-Joy đã giành giải Quả Cầu Vàng 2021.

Anya Taylor-Joy sau đó thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong Peaky Blinders và The Dark Crystal: Age of Resistance nhưng cô cũng tiết lộ rằng, vào khoảng thời gian đó, cô đã dự định từ bỏ diễn xuất.

"Tôi mất một khoảng thời gian để nhận ra rằng những người xung quanh tôi đang làm việc không theo cách mà tôi đang làm. Tôi nghĩ mọi người chỉ hoàn thành công việc, lên máy bay và bắt đầu công việc tiếp theo. Và tôi vô cùng biết ơn đó là cách mà tôi học được cách làm việc nhưng đó là những năm quan trọng trong quá trình phát triển của tôi với tư cách là một con người, và tôi đã dồn hết tâm sức vào công việc, đến mức tôi không biết mình là ai. Tôi cố gắng níu kéo các mối quan hệ, cố gắng xây dựng một ngôi nhà không có móng".

Anya Taylor-Joy dự công chiếu phim

Nữ diễn viên xinh đẹp nói thêm rằng cô thực sự đã làm việc liên tục trong một năm khi quay Emma, The Queen's Gambit và bộ phim sắp tới của cô là Last Night in Soho. "Tôi thực sự đã làm việc cật lực trong một năm. Nói chung, tôi chỉ có một tuần nghỉ trong cả năm đó, nó thật điên rồ nhưng đó là năm khiến tôi thay đổi nhiều nhất. Tôi lại yêu công việc của mình".

Anya Taylor-Joy cũng tiết lộ về buổi thử vai đầu tiên của mình, đó là khi cô thử vai để đóng phiên bản trẻ hơn của nhân vật chính của Angelina Jolie trong Tiên hắc ám năm 2014.

"Buổi thử vai đầu tiên của tôi là để đóng vai Angelina Jolie thời trẻ trong phim Tiên hắc ám. Ôi, tôi muốn có vai diễn đó kinh khủng. Đó là phim của Disney và tôi yêu Angelina. Tôi trông không giống cô ấy, vì vậy tôi không có được vai diễn đó nhưng tôi thật ngây thơ và tôi nghĩ "phép màu xảy ra".

Anya Taylor-Joy hiện đang có một sự nghiệp khởi sắc. Không chỉ là diễn viên, mới đây cô còn ký được hợp đồng quảng cáo lớn với các thương hiệu như Viktor & Rolf và Tiffany & Co.

The Hollywood Reporter đã xếp Anya Taylor-Joy vào danh sách Những ngôi sao đang lên của Hollywood năm 2016 và cô được đưa vào danh sách tương tự do tạp chí W tổng hợp vào năm 2017. Năm 2020, cô được Associated Press vinh danh là ngôi sao giải trí đột phá của năm và ngôi sao đột phá của năm 2020 bởi tờ New York Post.

Vĩnh Ngọc

Theo DM