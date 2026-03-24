“Bông hồng lửa” sở hữu nhan sắc làm say đắm Hollywood

Zsa Zsa Gabor (SN 1917) lớn lên tại Budapest (Hungary) với tên khai sinh Sári Gábor. Bà là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái đều nổi tiếng. Gia đình Gabor sống trong nhung lụa. Mẹ của bà là nữ doanh nhân trang sức, còn cha là một người đàn ông nghiêm khắc.

Ngay từ nhỏ, Zsa Zsa đã được rèn luyện để trở thành một “quý cô hoàn hảo”. Bà theo học tại các trường nội trú ở Thụy Sĩ, thông thạo nhiều ngôn ngữ và được dạy cách giao tiếp, ứng xử trong giới thượng lưu.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Zsa Zsa Gabor khi còn trẻ (Ảnh: People).

Sở hữu nhan sắc rực rỡ, Zsa Zsa Gabor đăng quang Hoa hậu Hungary năm 1936. Tuy nhiên, tham vọng của bà không dừng lại ở quê nhà. Năm 1941, bà quyết định rời châu Âu sang Mỹ, bắt đầu hành trình chinh phục Hollywood - nơi nhan sắc và cá tính của bà nhanh chóng trở thành “thương hiệu”.

Cùng hai chị em Eva Gabor và Magda Gabor, bà tạo nên bộ ba “Gabor Sisters” nổi tiếng trong giới thượng lưu Mỹ một thời.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp, Zsa Zsa còn nổi tiếng với phong thái xa hoa. Bà luôn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, kim cương đắt giá và những chiếc áo choàng lông thú. Bà từng nói đùa: “Tôi gọi mọi người là “Darling” (người yêu) vì không thể nhớ tên họ”.

Dù tham gia nhiều bộ phim, trong đó có Moulin Rouge (1952), sự nghiệp điện ảnh của bà thường bị lu mờ bởi chính đời sống cá nhân đầy ồn ào. Công chúng quan tâm nhiều hơn đến những cuộc tình và các cuộc hôn nhân của bà.

Zsa Zsa Gabor (phải) bên chị em ruột (Ảnh: News).

Zsa Zsa Gabor cũng không ngại thể hiện tình yêu với tiền bạc và sự xa hoa. Chính sự thẳng thắn này giúp bà trở thành một biểu tượng văn hóa độc đáo, một người sớm biến danh tiếng thành “thương hiệu cá nhân” để duy trì sức hút trong truyền thông.

Dù không sở hữu tượng vàng Oscar, bà vẫn là cái tên luôn xuất hiện trên mặt báo, được truyền thông gọi là “huyền thoại” của Hollywood.

9 cuộc hôn nhân và “triết lý bất động sản”

Đời tư của Zsa Zsa Gabor là chuỗi những cuộc hôn nhân gây chú ý. Bà kết hôn tổng cộng 9 lần, với các nhân vật quyền lực và giàu có.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của bà là: “Tôi là một người quản gia tuyệt vời. Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta”.

Zsa Zsa Gabor trải qua 9 cuộc hôn nhân ồn ào tiêu tốn giấy mực truyền thông (Ảnh: People).

Người chồng đầu tiên của bà là chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ Burhan Asaf Belge, cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Sau đó, bà kết hôn với Conrad Hilton - ông trùm khách sạn đồng thời là ông cố của người đẹp tóc vàng Paris Hilton. Cuộc hôn nhân thứ 2 mang lại cho bà khối tài sản lớn đầu tiên, mở đầu cho “bộ sưu tập” bất động sản.

Người chồng thứ 3, George Sanders, được bà gọi là tình yêu lớn của đời mình, dù cả hai chia tay sau 5 năm chung sống. Đáng chú ý, về sau ông kết hôn với chị gái của bà là Magda Gabor.

Những cuộc hôn nhân tiếp theo với chủ ngân hàng Herbert Hutner, trùm dầu mỏ Joshua S. Cosden Jr., nhà thiết kế Jack Ryan hay luật sư Michael O'Hara đều diễn ra chóng vánh nhưng để lại cho bà những khoản tài sản đáng kể. Cuộc hôn nhân thứ 8 với Felipe de Alba thậm chí bị hủy chỉ sau 1 ngày do chưa hoàn tất thủ tục ly hôn trước đó.

Zsa Zsa Gabor trải qua 9 cuộc hôn nhân (Ảnh: WWD).

Người chồng cuối cùng của bà là Frédéric von Anhalt - “hoàng tử” tự phong kém bà 26 tuổi. Đây cũng là người gắn bó với bà lâu nhất, gần 30 năm cho đến khi bà qua đời ở tuổi 99.

Sau mỗi cuộc hôn nhân, Zsa Zsa Gabor hiếm khi rời đi tay trắng. Bà khéo léo biến các vụ ly hôn thành những khoản bồi thường lớn, đặc biệt là các bất động sản giá trị tại Beverly Hills (Mỹ), góp phần củng cố hình ảnh một biểu tượng vừa quyến rũ, vừa thực tế của Hollywood.

Triết lý sống gây tranh cãi

Zsa Zsa Gabor để lại dấu ấn với hàng loạt phát ngôn thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi: “Một cô gái nên kết hôn vì tình yêu, và cứ tiếp tục kết hôn cho đến khi tìm thấy nó”, “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Đó là lý do phụ nữ trang điểm còn đàn ông nói dối”, “Một người đàn ông đang yêu thì chưa hoàn thiện cho đến khi kết hôn. Sau đó thì… xong đời”, “Tôi chưa bao giờ ghét người đàn ông nào đến mức trả lại kim cương của anh ta”…

Những câu nói này phản ánh rõ nét cá tính mạnh mẽ, hài hước và thực dụng của bà - một người phụ nữ luôn sống theo cách riêng, bất chấp định kiến xã hội.

Zsa Zsa Gabor qua đời ở tuổi 99 (Ảnh: WWD).

Báo chí Mỹ gọi bà là “người phụ nữ nổi tiếng vì chính sự nổi tiếng”, khi đời tư với 9 cuộc hôn nhân và những phát ngôn táo bạo luôn thu hút sự chú ý hơn cả sự nghiệp điện ảnh. Nhiều tờ báo nhận định, Zsa Zsa Gabor là một trong những người đầu tiên biết cách biến danh tiếng cá nhân thành “tài sản”, duy trì sức hút bằng chính phong cách sống xa hoa và khác biệt.

Trong khi đó, những người thân cận lại nhìn bà dưới góc độ mềm mại hơn. Một số bạn bè trong giới giải trí cho rằng đằng sau hình ảnh hào nhoáng là một người phụ nữ thông minh, hài hước và hiểu rõ giá trị của bản thân. Chị gái của bà, Eva Gabor, từng chia sẻ rằng Zsa Zsa luôn sống theo cách mình muốn và không bao giờ để ý đến những phán xét xung quanh.

Năm 2016, Zsa Zsa Gabor qua đời ở tuổi 99, khép lại cuộc đời gần 1 thế kỷ đầy hào quang và ồn ào. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận, Zsa Zsa Gabor đã tạo dựng một hình ảnh không thể trộn lẫn tại Hollywood khi sự xa hoa, tai tiếng và cá tính mạnh mẽ hòa quyện, biến bà thành “huyền thoại” không thể trộn lẫn.